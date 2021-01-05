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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor

    Xiaomi Mi 10i 5G modelinde 6.67 inçlik ekran, Snapdragon 750G yonga seti, 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensör, 120Hz tazeleme hızı şeklinde özellikler yer alıyor.
    4 gün
    2,5b
    1
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor
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    Mi 11 amiral gemisini kısa süre önce tanıtan Xiaomi; mevcut serilerini ise genişletmeye devam ediyor. Xiaomi Mi 10i 5G modeli Mi 10 serisinin uygun fiyatlı ve iddialı üyesi olarak dikkat çekiyor.

    Xiaomi Mi 10i 5G özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 10i 5G modelinde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran yer alıyor. Nokta çentik ile ekran-kasa oranı geliştirilirken 120Hz tazeleme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuluyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve 450 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor"

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    Cortex-A77 destekli Snapdragon 750G yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB/8GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB UFS 2.2 depolama ile desteklenmiş. Dahili bir soğutma sistemi olan telefon 11 ısı sensörü ile optimal bir şekilde sıcaklığı kontrol ediyor.

    Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 ana sensör yer alıyor. Ana sensör çift OIS ile desteklenirken 9 piksel bir araya getirilerek daha kaliteli görseller oluşturulabiliyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunuyor. Paket 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP ve EIS ile destekleniyor.

    Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor
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    WiFi 5, Bluetooth 5.1, çift frekans GPS, kızıl ötesi verici, 4820mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj, NFC, stereo hoparlör, oyunlar için düzlemsel titreşim motoru özellikleri olan Xiaomi Mi 10i 5G fiyatlandırması şu şekilde:

    6 GB RAM + 64 GB – 287$

    8 GB RAM + 128 GB – 300$

    8 GB RAM + 128 GB – 328$



    https://www.gizmochina.com/2021/01/05/xiaomi-mi-10i-5g-with-120hz-display-snapdragon-750g-flagship-108mp-hm2-camera-launched-for-rs-20999-287/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Fenomenon
    Telefon değil. Çin'de Redmi Note 9 Pro 5G olarak çıkan telefonu Hindistan'a başka bir isimle pazarlıyorlar. Sadece ana kamerasını değiştirip Avrupa'ya da Mi 10T Lite 5G adıyla pazarladılar.

    Çin'de çıkan telefonu da, Hindistan'a çıkan telefonu da ayrı ayrı haber yapıyorlar, ama her ülkeye gitmiyor bu telefonlar.

    Bu haberleri sürekli takip etmeyenler baksa örneğin sadece Avrupa'ya gelen modellerin sayısı çok değil. Ya da sadece Hindistan'a özel modellerin... Ya da sadece Çin...

    Bunların hepsi başlı başına bir pazar.

    Bunun meraklısı olup her haberi takip ettiğinde, bu ayrımı da yapmadığında böyle bir izlenim oluşuyor.

    Yukarıda adı geçen telefonların hiçbirisi Türkiye'de yok örneğin. Gelirse sadece tek bir isimle gelir. O da benim tahminim Mi 10T Lite 5G olur.
    Telefon değil. Çin'de Redmi Note 9 Pro 5G olarak çıkan telefonu Hindistan'a başka bir isimle pazarlıyorlar. Sadece ana kamerasını değiştirip Avrupa'ya da Mi 10T...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Redmi Note 9 Pro 5G,Mi 10T Lite ve Mi 10İ aralarinda kamera sensoru ve islemci farki var. Ama gunun sonunda diger ozellikleri ile kardes telefon. Ekranrali cop,kamera yazilimi cop,optimizasyon cop ve daha hatalar,hatalar. Xiaomi yine gereksiz kalitesiz modellere devam ediyor.
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    V4LKyR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    120Hz AMOLED ekran olsaydı hemen alıyordum.
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    dodofran 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    klasik dh. her yeni çıkan telefonun altına telefonla ilgili yorumlar okuruz diye geliyoruz ''eheheh her hafta yeni telefon, ehehe b.konu çıkardı bunlar da''
    ben anlamıyorum xiaomi birleşmiş milletlerde senede 3 taneden fazla model çıkarmayacağız diye bir bildiri mi imzaladı da herkes bu kadar tuhaf karşılıyor bu durumu. hatta kızgınlıktan köpürenler var :) bi tane telefon markası neymiş çok model çıkartıyormuş? so what? almazsın olur biter. ben de xiaomi kullanıyorum mesela umrumda değil senede 187 model çıkarması. işime bile gelir piyasa model çöplüğü olsun rekabet kızışsın vs. vs. ha işime gelmezse de almam olur biter. para benim sonuçta. kimse de kafama silah dayamıyor onu al diye. yani cidden anlamıyorum bu her marka 2 tane model çıkarsın abi senede, gerisi gereksiz ne gerek var? kafasını. size ne kardeşim adamlar size yemin mi etti kurana el mi bastı senede 3 taneden fazla çıkarmicaz abi söz diye :D tuhaf ve komik.

    ki 2 yıldır görüyorum ben bu yorumları ama xiaomi 2 yıldır ne hikmetse en çok büyüyen şirket oluyor :D neyse ki burdakileri dinlemeyip kendi bildiklerini yapıyorlar ki görünüşe göre doğru da yapıyorlar.

    telefona gelirsek gayet güzel görünüyor özellikle fiyatıyla ama kan emici vergi politikalarımızla 300 dolarlık telefon 600 dolar olur. o da en iyi ihtimalle 4500 falan olur. pek fp liği kalmaz yani bizde.
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    le_tatative 4 gün ( Mesaj Silindi )
    7000 mah telefon bekliyorum xiaomiden. işlemcisi önemli değil, 7000 mah ve 8 gb ramli ilk telefonu alacağım xiaomiden
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    35bucuk (Özgür Karen) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung gibi oldu Xiaomi, zırt pırt yeni model..
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    emir_sezer (emir sezer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bedava yaptık koş koş koş

    bi slogan vardı bedavadan biraz pahalı tam bu ürün için
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    her hafta yeni telefon :)
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    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    Telefon değil. Çin'de Redmi Note 9 Pro 5G olarak çıkan telefonu Hindistan'a başka bir isimle pazarlıyorlar. Sadece ana kamerasını değiştirip Avrupa'ya da Mi 10T Lite 5G adıyla pazarladılar.

    Çin'de çıkan telefonu da, Hindistan'a çıkan telefonu da ayrı ayrı haber yapıyorlar, ama her ülkeye gitmiyor bu telefonlar.

    Bu haberleri sürekli takip etmeyenler baksa örneğin sadece Avrupa'ya gelen modellerin sayısı çok değil. Ya da sadece Hindistan'a özel modellerin... Ya da sadece Çin...

    Bunların hepsi başlı başına bir pazar.

    Bunun meraklısı olup her haberi takip ettiğinde, bu ayrımı da yapmadığında böyle bir izlenim oluşuyor.

    Yukarıda adı geçen telefonların hiçbirisi Türkiye'de yok örneğin. Gelirse sadece tek bir isimle gelir. O da benim tahminim Mi 10T Lite 5G olur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    aniceman (aniceman ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    uzakdoğuluların kafasında var bişe. Oyunlarda da, filmlerde de yerelde başka isim, globalde farklı isimlendirmeler. Sonra google da arıyorsun her şey birbirine giriyor.
    Telefonda da aynı modelin varyasyonunda donanım farklılığını anlarımda, tasarım farklılıkları da yapıyor. Sonra uygun ekran koruyucu bulacam, kılıf alacam diye ara dur... Bizim kadar aksesuar firmalarını da deli ediyordur.
    5-6 yıllık mi 4 kullanımından poco f2 ye gectim yeni, o kadar çok model çıkarmaktan aslı bir yazılım firması olan xiaomi yazılım yapmayı unutmuş. OTA dan kaç defa android 11 sürümü verip verip geri çekiyorlar bir çok modelde...
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