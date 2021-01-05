Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor

Mi 11 amiral gemisini kısa süre önce tanıtan Xiaomi; mevcut serilerini ise genişletmeye devam ediyor. Xiaomi Mi 10i 5G modeli Mi 10 serisinin uygun fiyatlı ve iddialı üyesi olarak dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 10i 5G özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Mi 10i 5G modelinde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran yer alıyor. Nokta çentik ile ekran-kasa oranı geliştirilirken 120Hz tazeleme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuluyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve 450 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.
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Cortex-A77 destekli Snapdragon 750G yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB/8GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB UFS 2.2 depolama ile desteklenmiş. Dahili bir soğutma sistemi olan telefon 11 ısı sensörü ile optimal bir şekilde sıcaklığı kontrol ediyor.
Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 ana sensör yer alıyor. Ana sensör çift OIS ile desteklenirken 9 piksel bir araya getirilerek daha kaliteli görseller oluşturulabiliyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunuyor. Paket 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP ve EIS ile destekleniyor.
WiFi 5, Bluetooth 5.1, çift frekans GPS, kızıl ötesi verici, 4820mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj, NFC, stereo hoparlör, oyunlar için düzlemsel titreşim motoru özellikleri olan Xiaomi Mi 10i 5G fiyatlandırması şu şekilde:
6 GB RAM + 64 GB – 287$
8 GB RAM + 128 GB – 300$
8 GB RAM + 128 GB – 328$
https://www.gizmochina.com/2021/01/05/xiaomi-mi-10i-5g-with-120hz-display-snapdragon-750g-flagship-108mp-hm2-camera-launched-for-rs-20999-287/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Çin'de çıkan telefonu da, Hindistan'a çıkan telefonu da ayrı ayrı haber yapıyorlar, ama her ülkeye gitmiyor bu telefonlar.
Bu haberleri sürekli takip etmeyenler baksa örneğin sadece Avrupa'ya gelen modellerin sayısı çok değil. Ya da sadece Hindistan'a özel modellerin... Ya da sadece Çin...
Bunların hepsi başlı başına bir pazar.
Bunun meraklısı olup her haberi takip ettiğinde, bu ayrımı da yapmadığında böyle bir izlenim oluşuyor.
Yukarıda adı geçen telefonların hiçbirisi Türkiye'de yok örneğin. Gelirse sadece tek bir isimle gelir. O da benim tahminim Mi 10T Lite 5G olur.