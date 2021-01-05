Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor

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Mi 11 amiral gemisini kısa süre önce tanıtan Xiaomi; mevcut serilerini ise genişletmeye devam ediyor. Xiaomi Mi 10i 5G modeli Mi 10 serisinin uygun fiyatlı ve iddialı üyesi olarak dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 10i 5G özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10i 5G modelinde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran yer alıyor. Nokta çentik ile ekran-kasa oranı geliştirilirken 120Hz tazeleme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuluyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve 450 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

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Cortex-A77 destekli Snapdragon 750G yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB/8GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB UFS 2.2 depolama ile desteklenmiş. Dahili bir soğutma sistemi olan telefon 11 ısı sensörü ile optimal bir şekilde sıcaklığı kontrol ediyor.

Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 ana sensör yer alıyor. Ana sensör çift OIS ile desteklenirken 9 piksel bir araya getirilerek daha kaliteli görseller oluşturulabiliyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunuyor. Paket 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP ve EIS ile destekleniyor.

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WiFi 5, Bluetooth 5.1, çift frekans GPS, kızıl ötesi verici, 4820mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj, NFC, stereo hoparlör, oyunlar için düzlemsel titreşim motoru özellikleri olan Xiaomi Mi 10i 5G fiyatlandırması şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB – 287$

8 GB RAM + 128 GB – 300$

8 GB RAM + 128 GB – 328$

https://www.gizmochina.com/2021/01/05/xiaomi-mi-10i-5g-with-120hz-display-snapdragon-750g-flagship-108mp-hm2-camera-launched-for-rs-20999-287/

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