Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Lite basın görseliyle karşımızda

    Merakla beklenen Xiaomi Mi 11 Lite ile ilgili sızıntıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu kez akıllı telefonun tasarımını açığa çıkaran yüksek kaliteli basın görseli paylaşıldı.
    17 Mart 2021, 18:00 (3 sa.)
    804
    68
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xiaomi Mi 11 Lite basın görseliyle karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi 11 Lite hakkındaki söylentiler uzunca bir süredir gündemi meşgul ediyor. Akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri konusunda çok sayıda detay ortaya çıkmıştı. Son olarak Hintli duyumcu Ishan Agarwal cihazın yüksek kaliteli basın görselini paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı

    Ayrıca Bkz. "Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı"

    Sızdırılan görüntüye bakılırsa Mi 11 Lite "abisi" Mi 11'e benzeyecek. Tabi bu benzerliğin kavisli tasarım için geçerli olmayacağını belirtelim. Lite versiyonunun ön panelinde düz ekran yer alacak. Basın görseli akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sisteminin görev yapacağını ortaya koyarken cihazın en az üç renk seçeneği ile sunulacağını gösteriyor.

    Teknik Özellikleri

    Xiaomi Mi 11 Lite'ın 4G ve 5G destekli iki farklı versiyonunun olacağına yönelik bilgiler var. Aktarılan detaylara göre 5G bağlantısını destekleyen modelde Snapdragon 765G yonga seti kullanılacak. 4G'li varyant ise Snapdragon 732G platformu ile karşımıza çıkacak.

    Akıllı telefonun 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.55 inç ekran ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri olacak. Son olarak Mi 11 Lite'ın 33W hızlı şarj destekli 4.150 mAh pil içereceğini de ekleyelim.



    Kaynakça https://www.91mobiles.com/hub/mi-11-lite-design-colours-render-leak-exclusive/ https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1372062649110863872
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında sızmak denmez buna. Sirf reklam olması adına bilerek el altından resim veriyorlar. Iyi düşünce...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Mobil RTX 3050 gün yüzüne çıktı: GTX 1650’den %45 önde 55 dk. Microsoft, Xbox için VR cihazların odak noktasında olmadığını söylüyor 1 sa. SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı 1 sa. Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak 1 sa. Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın 2 sa. Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı 2 sa. PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor 2 sa. GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı 2 sa. Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 11 Lite basın görseliyle karşımızda Sonraki PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler 3 sa. Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak 4 sa. Yeni Samsung Galaxy A serisine ilk bakış - Orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor! (Galaxy A32,A52,A72) 4 sa. Logitech Combo Touch & Crayon - İnceleme 4 sa. realme GT modeli AnTuTu’da engellendi 4 sa. Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü 4 sa. Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor 5 sa. Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti 5 sa. Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı 5 sa. Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı 6 sa. Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor 6 sa. Yeni nesil teknolojiyle donatılmış LG kurutma makinesi incelemesi! 6 sa. Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi 6 sa. Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı 7 sa. 2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası 7 sa. Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek 8 sa. Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı 8 sa. EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı 8 sa. Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı 9 sa. Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız