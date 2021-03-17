Xiaomi Mi 11 Lite basın görseliyle karşımızda

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Xiaomi Mi 11 Lite hakkındaki söylentiler uzunca bir süredir gündemi meşgul ediyor. Akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri konusunda çok sayıda detay ortaya çıkmıştı. Son olarak Hintli duyumcu Ishan Agarwal cihazın yüksek kaliteli basın görselini paylaştı.

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Sızdırılan görüntüye bakılırsa Mi 11 Lite "abisi" Mi 11'e benzeyecek. Tabi bu benzerliğin kavisli tasarım için geçerli olmayacağını belirtelim. Lite versiyonunun ön panelinde düz ekran yer alacak. Basın görseli akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sisteminin görev yapacağını ortaya koyarken cihazın en az üç renk seçeneği ile sunulacağını gösteriyor.

Teknik Özellikleri

Xiaomi Mi 11 Lite'ın 4G ve 5G destekli iki farklı versiyonunun olacağına yönelik bilgiler var. Aktarılan detaylara göre 5G bağlantısını destekleyen modelde Snapdragon 765G yonga seti kullanılacak. 4G'li varyant ise Snapdragon 732G platformu ile karşımıza çıkacak.

Akıllı telefonun 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.55 inç ekran ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri olacak. Son olarak Mi 11 Lite'ın 33W hızlı şarj destekli 4.150 mAh pil içereceğini de ekleyelim.

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