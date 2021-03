Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı

Tam Boyutta Gör

Google, 2017 yılında Google Search Lite adlı bir uygulama yayınlamıştı. Arama devi daha sonra diğer tüm "Lite" sürümlerinde olduğu gibi uygulamanın ismini Google Go olarak değiştirdi. Google Play'de dört yıldır varlığını sürdüren uygulama 500 milyon indirme barajını aştı.

Google Go, Android Go Edition çalıştıran akıllı telefonlarda önceden yüklü olarak geliyor. Uygulamanın aynı zamanda Android tabanlı tüm cihazlara kurulabildiğini belirtelim. Ancak çoğu Android telefon normal Google uygulamasıyla birlikte geldiği için kullanıcıların bir kısmı Google Go uygulamasından haberdar değil.

Birçok avantajı var

Şirket uygulamanın düşük maliyetli akıllı telefon sahipleri ve internet bağlantısı yavaş olan bölgelerde yaşayanlar için mükemmel olduğunu belirtiyor. Google Go, normal Google uygulamasının hemen hemen tüm özelliklerini sunmasına rağmen sadece sadece 7 MB boyutunda.

Uygulama, arama sonuçlarını %40'a varan oranda veri tasarrufu sağlayacak şekilde optimize ederek daha hızlı bir arama deneyimi sunuyor. Yani mobil internet tüketimi oldukça düşük. Google Go'yu cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google Go: daha hızlı bir arama deneyimi sunar Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

