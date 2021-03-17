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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı

    Google'ın dört yıla yakın bir süredir varlığını sürdüren "hafif" arama uygulaması Google Go önemli bir kilometre taşına ulaştı. Uygulama 500 milyon indirme sayısını geride bıraktı.
    17 Mart 2021, 16:00 (5 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google'ın
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    Google, 2017 yılında Google Search Lite adlı bir uygulama yayınlamıştı. Arama devi daha sonra diğer tüm "Lite" sürümlerinde olduğu gibi uygulamanın ismini Google Go olarak değiştirdi. Google Play'de dört yıldır varlığını sürdüren uygulama 500 milyon indirme barajını aştı.

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    Google Go, Android Go Edition çalıştıran akıllı telefonlarda önceden yüklü olarak geliyor. Uygulamanın aynı zamanda Android tabanlı tüm cihazlara kurulabildiğini belirtelim. Ancak çoğu Android telefon normal Google uygulamasıyla birlikte geldiği için kullanıcıların bir kısmı Google Go uygulamasından haberdar değil.

    Google'ın
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    Birçok avantajı var

    Şirket uygulamanın düşük maliyetli akıllı telefon sahipleri ve internet bağlantısı yavaş olan bölgelerde yaşayanlar için mükemmel olduğunu belirtiyor. Google Go, normal Google uygulamasının hemen hemen tüm özelliklerini sunmasına rağmen sadece sadece 7 MB boyutunda.

    Uygulama, arama sonuçlarını %40'a varan oranda veri tasarrufu sağlayacak şekilde optimize ederek daha hızlı bir arama deneyimi sunuyor. Yani mobil internet tüketimi oldukça düşük. Google Go'yu cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    Google Go: daha hızlı bir arama deneyimi sunar Google Go: daha hızlı bir arama deneyimi sunar Google Go: daha hızlı bir arama deneyimi sunar Google Go: daha hızlı bir arama deneyimi sunar Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.gizmochina.com/2021/03/16/google-go-500-million-installs-downloads-play-store
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim türklerdir.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu uygulamaları bu kadar kişi indirmiyor. Cihazlarda fabrika çıkışı yüklü geldiği için onları da indirme gibi sayıyor. Yoksa bu uygulamayı gerçekten indiren insan sayısı 1 milyon bile değildir.
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hafif mi takip ediyorlarmış
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek eksiği hava durumunu normal google uygulaması gibi widget şeklinde göstermiyor.
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