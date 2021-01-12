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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor

    Xiaomi, 2020'nin son günlerinde yeni amiral gemisi telefonunu tanıtmıştı. Gelen bilgilere göre Çinli şirket Mi 11'in global lansmanında cihazın Lite versiyonunu da duyuracak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor
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    Xiaomi, Redmi K40 ve Black Shark 4'ü piyasaya sürmeye hazırlanırken amiral gemisi Mi 11'in global lansmanıyla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı"

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    Gizmochina internet sitesinin haberine göre Xiaomi Mi 11'in global lansmanı sırasında cihazın daha düşük özelliklere sahip Lite versiyonu da tanıtılacak.

    Ne yazık ki etkinliğin ne zaman düzenleneceği kesin olarak bilinmiyor. Ancak büyük olasılıkla bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında gerçekleşecek.

    Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor
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    Muhtemel özellikleri ve fiyatı

    Mi 11 Lite olarak adlandırılması beklenen akıllı telefon Snapdragon 732G işlemciyle gelecek. Yani bu da 5G bağlantısını desteklemeyeceği anlamına geliyor.

    Cihazın 120 Hz AMOLED ekran, 33W hızlı şarj destekli 4.150 mAh pil ve 6 GB RAM'le donatılacağı söyleniyor. Ayrıca 64 MP + 8 MP + 5 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemine sahip olacak.

    Mi 11 Lite'ın 330 dolar fiyat etiketi taşıyacağı bildiriliyor. Bununla birlikte cihazın bazı bölgelerde POCO F2 olarak piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler de var.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/12/exclusive-xiaomi-mi-11-lite-to-launch-alongside-mi-11-globally/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    superminator (Superman Terminator) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu donanımın ekranını amoled yerine LCD ekran koyduğunuzda, pili de biraz yükseltip 5000 mah yaptığınızda zaten bir adet Poco X3 elde etmiş oluyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratozgulz (Murat Özgül) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben mi 10 lite 765g ile gelmişken mi 11 lite'ın 732g ile gelmeyeceğini düşünüyorum. Hele de 120 hz amoled gibi üst düzey ekrana sahip bir cihazda. exynos 1080 çok yakışırdı bu cihaza aslında.
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    batar (barış atasayan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    fakir edişın modelini dört gözle bekliyoruz. zaten her şeyimiz. lite ıl edişıııııııın. :
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    FantomİçinF (x y) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi gelir eksik kalır mı
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    V4LKyR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece Mi 11 Lite mi...

    Mi 11 Pro
    Mi 11i
    Mi 11s

    Falan diye gider yine 5-10 tane model.
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    wospos 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi mi 10 lite’da snp765g varken bunda snp732 var çinlilerde işlemci olarak geriye gitmek moda oluyor oppo bunu yapmıştı şimdi xiaomide yapıyor
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    superminator (Superman Terminator) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu donanımın ekranını amoled yerine LCD ekran koyduğunuzda, pili de biraz yükseltip 5000 mah yaptığınızda zaten bir adet Poco X3 elde etmiş oluyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) superminator
    Garip bir şekilde bu modelde NFC olmayacak büyük ihtimalle ama POCO'da var.
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    th9 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    iphone 11 🤔🤔
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