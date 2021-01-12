Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor

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Xiaomi, Redmi K40 ve Black Shark 4'ü piyasaya sürmeye hazırlanırken amiral gemisi Mi 11'in global lansmanıyla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor.

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Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı

Gizmochina internet sitesinin haberine göre Xiaomi Mi 11'in global lansmanı sırasında cihazın daha düşük özelliklere sahip Lite versiyonu da tanıtılacak.

Ne yazık ki etkinliğin ne zaman düzenleneceği kesin olarak bilinmiyor. Ancak büyük olasılıkla bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında gerçekleşecek.

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Muhtemel özellikleri ve fiyatı

Mi 11 Lite olarak adlandırılması beklenen akıllı telefon Snapdragon 732G işlemciyle gelecek. Yani bu da 5G bağlantısını desteklemeyeceği anlamına geliyor.

Cihazın 120 Hz AMOLED ekran, 33W hızlı şarj destekli 4.150 mAh pil ve 6 GB RAM'le donatılacağı söyleniyor. Ayrıca 64 MP + 8 MP + 5 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemine sahip olacak.

Mi 11 Lite'ın 330 dolar fiyat etiketi taşıyacağı bildiriliyor. Bununla birlikte cihazın bazı bölgelerde POCO F2 olarak piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler de var.

https://www.gizmochina.com/2021/01/12/exclusive-xiaomi-mi-11-lite-to-launch-alongside-mi-11-globally/

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