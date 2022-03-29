Xiaomi Mi 11 de uygulamaları yavaşlatıyor

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Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un yeni amiral gemilerinde darboğaz oluşmaması için belirli uygulamaları yavaşlattığı ancak benchmark uygulamalarını sonuna kadar açarak performansı yüksek gösterdiği ortaya çıkmıştı. Haliyle güncelleme gelene kadar benchmark uygulamalarından yasaklandı. Aynı durum Xiaomi Mi 11 için de geçerli.

Xiaomi Mi 11 uygulamaları yavaşlatıyor mu?

Üreticiler ara yüzü karmaşık algoritmalarla seçici bir hale getirse de bunun ortaya çıkması çok basit oluyor. Benchmark uygulamasının ismini farklı bir uygulama ismi ile değiştirdiğinizde performans düşmeye başlıyor.

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Geekbench uygulamasını geliştiren Primate labs kurucusu John Poole da uygulamasını Fortnite ve Genshin Impact olarak değiştirerek Xiaomi Mi 11 üzerinde denemiş. Samsung olayındakine benzer yavaşlatma durumu ile karşılaşmış.

Snapdragon 888 yonga setinde Cortex-X1 çekirdeğinden kaynaklı verimlilik sorunları olduğu biliniyor. Üreticiler de haliyle performansı kısmaya çalışıyor ancak benchmark uygulamalarında bunu yapmamaları tüketiciyi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendiriliyor.

Xiaomi Mi 11 bir yıldır piyasada ve bu yavaşlatma konusunun ne zaman başladığı bilinmiyor. Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11i/Mi 11X Pro gibi versiyonlarda da muhtemelen böyle bir durum mevcut. Primate Labs gerekli araştırmalardan sonra konuyu aydınlığa kavuşturacak.

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