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    Xiaomi geçen yıl 190 milyon akıllı telefon sattı

    Xiaomi geçen yılı rekor telefon satışları ve MIUI kullanıcı sayısı ile kapattı. Firmanın kullanıcı ara yüzündeki reklamlardan elde ettiği gelirler de dikkatlerden kaçmıyor. 
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    Xiaomi
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    Yavaş yavaş akıllı telefon pazarında üst sıraları zorlamaya başlayan Xiaomi, her yıl daha fazla akıllı telefon satarak mücadelesini devam ettiriyor. 2021 yılı da firma için rekorlarla dolu bir yıl olarak geride kaldı.

    Xiaomi ne kadar telefon sattı?

    Xiaomi yaptığı açıklamada 2021 yılında toplamda 190.3 milyon akıllı telefon sattığını duyurdu. 2020 yılına göre yüzde 30 artış kaydeden firma, premium segmentte 24 milyon adet satarak yüzde 160 büyüdü.

    Gelirler 51 milyar dolar civarında gerçekleşti ve yüzde 33.5 artış yaşandı. Net kâr 3.45 milyar dolar ile yüzde 70 civarında büyüdü. 25 milyar dolar ise firmanın deniz aşırı ülkelerdeki satışlardan elde edildi.

    Toplam akıllı telefon satışlarından 32 milyar dolar civarında gelir elde edildi ve yüzde 37.2 büyüdü. Bir akıllı telefonun ortalama fiyatı ise 172$ civarında gerçekleşti. MIUI kullanıcılarının geçen yıl 509 milyon yükseldiği ve yüzde 28.4 artış gösterdiği de ifade edildi. Kullanıcı ara yüzünde gösterilen reklamların ise 2.8 milyar dolar gelir getirdiği notu da düşülmüş.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 20 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 20 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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