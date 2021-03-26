Xiaomi Mi 11 Ultra silikon oksijen anot pil ile geliyor

Tam Boyutta Gör

Arka kısmındaki minik ekranı ile şimdiden merak uyandıran Xiaomi Mi 11 Ultra amiral gemisi bir yenilik daha sunmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 11 Ultra farklı bir batarya teknolojisi ile gelecek.

Xiaomi Mi 11 Ultra bataryası nasıl olacak?

Xiaomi Mi 11 Ultra amiral gemisi arka kamera paketi içerisine yerleştirdiği minik ekran ile ilgi uyandırmıştı. Bu ekranda ana ekranın yansıması görülüyor ve özçekim için ayna olarak kullanılabiliyor.

İlginizi Çekebilir

Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor

Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

Diğer taraftan firmanın yaptığı paylaşım yeni bir batarya teknolojisini ortaya çıkardı. Silikon oksijen anot adı verilen teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor. Böylece daha kompakt bataryada daha uzun kullanım süresi sunulabiliyor.

Nano ölçekte silikon materyaller ise grafiteye göre negatif elektrotların gram kapasitesini teorik olarak 10 kat arttırıyor. Bu gelişme şarj olma performansını da önemli ölçüde arttırıyor ve mevcut hızlı şarj teknolojilerini bir tık daha ileri götürmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra bunun haricinde 6.81 inçlik OLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 bellek şeklinde özellikler sunacak.

https://www.gizmochina.com/2021/03/26/xiaomi-mi-11-ultra-silicon-oxygen-anode-battery/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.