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    Xiaomi Mi 11 Ultra silikon oksijen anot pil ile geliyor

    Xiaomi Mi 11 Ultra modeli arkadaki ikinci ekranın yanında silikon oksijen anot pil teknolojisi sayesinde daha küçük ancak daha kapasiteli bataryaya sahip olacak.
    26 Mart 2021, 21:30 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Ultra silikon oksijen anot pil ile geliyor
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    Arka kısmındaki minik ekranı ile şimdiden merak uyandıran Xiaomi Mi 11 Ultra amiral gemisi bir yenilik daha sunmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 11 Ultra farklı bir batarya teknolojisi ile gelecek.

    Xiaomi Mi 11 Ultra bataryası nasıl olacak?

    Xiaomi Mi 11 Ultra amiral gemisi arka kamera paketi içerisine yerleştirdiği minik ekran ile ilgi uyandırmıştı. Bu ekranda ana ekranın yansıması görülüyor ve özçekim için ayna olarak kullanılabiliyor.

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    Diğer taraftan firmanın yaptığı paylaşım yeni bir batarya teknolojisini ortaya çıkardı. Silikon oksijen anot adı verilen teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor. Böylece daha kompakt bataryada daha uzun kullanım süresi sunulabiliyor.

    Nano ölçekte silikon materyaller ise grafiteye göre negatif elektrotların gram kapasitesini teorik olarak 10 kat arttırıyor. Bu gelişme şarj olma performansını da önemli ölçüde arttırıyor ve mevcut hızlı şarj teknolojilerini bir tık daha ileri götürmesi bekleniyor.

    Xiaomi Mi 11 Ultra bunun haricinde 6.81 inçlik OLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 bellek şeklinde özellikler sunacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/26/xiaomi-mi-11-ultra-silicon-oxygen-anode-battery/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 11 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Piyasa, birbirinin aynısı, zerre yenilik getirmeyen cihazları ile doldu taştı. Ama Xiaom öyle yapmamış. Helal olsun Xiaomi'ye. Hem piliyle hem de arka ekranıyla farkını ortaya koymuş. Ancak ön taraftaki kameradan vazgeçip, tam ekran yapsa daha iyi olurmuş.(Sızıntı haberler ekrandaki delikten bahsediyor)
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    FreeRun 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    6.81'' ekran boyutu bu telefonu sıkılmadan kullanabileceklere helal olsun
    tablete yakın boyutu var
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    C Clusive 40 dk. ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    Gayet düzgün bir boyut. Benim telefonum 6.4" ve belli bir süreden sonra ufak geliyor. Akıllı telefon kullanıcılarının %93'ü bu durumdan memnun, geriye kalan %7'nin alışması lazım artık.
    1 Yanıt Yanıtla
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    mck94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yenilik iyidir
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    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 kat deyince bende 5000x10 = 50.000 mah mı geliyor dedim
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    virtue28 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Heyecan yapmaya gerek yok, sonucta 5000 mah ve 67w sarj diyor. Bu cogu telefonda var. 5000 mah kapasiteninde ne kadar dayanabilecegi belli. Silikon grafit vs derken bende 10 binlik batarya yaptilar sanmistim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Windows10 9 dk. ( Mesaj Silindi ) virtue28
    ben olsam yapardım diğer telefon üreticilerini bitirirdim.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cycle time vs. merak ettim şimdi. Daha uzun süre gidecekse tutar bence.
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    S SimsekIndustries 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Hocam ben de onu merak ediyorum. Normal şartlarda bu zaten biliniyor ve kullaniliyor silikon(Tesla kullanıyor mesela). Fakat silikon yapısı gereği genlesip büzüştüğü için bataryanın kapasitesinin çok hızlı düşmesine sebep oluyor. Bence oldukça az miktarda vs. kullailmistir eğer bir devrim yapmadılar ise. Merakla bekliyorum.
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