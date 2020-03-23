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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor

    2017 yılının en beğenilen amiral gemileri arasında yer alan Xiaomi Mi 6 modeli yeniden piyasaya çıkabilir. Firmanın orta seviye bir nostalji modeli üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor
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    Xiaomi markası ilk önce kullanıcı ara yüzü geliştirerek girdiği akıllı telefon pazarında bir süre sonra üretici konumuna geçmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bugüne kadar yüz milyonlarca telefon satan Xiaomi’nin bir modeli var ki unutulmadı.

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    Xiaomi Mi 6 2020 neler sunacak?

    Xiaomi Mi 6 amiral gemisi döneminde en popüler amiral gemilerinden birisi haline gelmişti. Fiyat-performans anlamında her incelemeden olumlu not alan Xiaomi Mi 6 halen yüksek fiyat etiketi ile satılan bir model olmayı başarıyor.

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    Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xiaomi Mi 6 yeniden sahneye çıkmaya hzırlanıyor. Orijinal model ile tasarım anlamında benzeyecek olan telefon muhtemelen yine 5.15 inçlik boyutunu koruyacak.

    Snapdragon 700 serisi bir yonga setinden gücünü alması beklenen model tek veya çift kameraya sahip olacak. Bataryanın ise bir günü çıkaracak kapasitede olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Mi 6 2020 ile ilgili önümüzdeki dönemde daha fazla bilginin internete sızması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/23/rumor-xiaomi-might-re-launch-the-mi-6-with-new-specs-and-some-design-changes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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