Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi yayınlandı

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Xiaomi, Redmi 6 Pro'yu 2018'in ilk yarısında piyasaya sürmüştü ve daha sonra cihaz stok Android Oreo ile Mi A2 Lite adıyla yeniden raflara çıkmıştı. Android Pie çalıştıran bu model artık Android 10 güncellemesine kavuşu.

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Yeni özelliklerle geliyor

Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi, MIUI forumundaki yöneticiler tarafından onaylanmış durumda. V11.0.2.0.QDLMIXM paket ismiyle gelen güncelleme, yakın bir süre içinde tüm Xiaomi Mi A2 Lite cihazlara dağıtılacak.

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Güncelleme ile birlikte cihazlara, sistem genelinde karanlık modun yanı sıra, yeni navigasyon işlevleri ve Android'in en son özellikleri geliyor. Eğer siz de Xiaomi Mi A2 Lite modeline sahipseniz, akıllı telefonunuzun güncelleme seçeneklerinden, paketin size ulaşıp ulaşmadığını manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Ancak güncellemenin cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini de unutmayın.

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