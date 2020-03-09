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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi yayınlandı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin ülkemizde de satılan Mi A2 Lite akıllı telefon modeline yönelik Android 10 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme karanlık mod ve diğer yeni özelliklerle geliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi yayınlandı
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    Xiaomi, Redmi 6 Pro'yu 2018'in ilk yarısında piyasaya sürmüştü ve daha sonra cihaz stok Android Oreo ile Mi A2 Lite adıyla yeniden raflara çıkmıştı. Android Pie çalıştıran bu model artık Android 10 güncellemesine kavuşu.

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    Yeni özelliklerle geliyor

    Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi, MIUI forumundaki yöneticiler tarafından onaylanmış durumda. V11.0.2.0.QDLMIXM paket ismiyle gelen güncelleme, yakın bir süre içinde tüm Xiaomi Mi A2 Lite cihazlara dağıtılacak.

    Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi yayınlandı
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    Güncelleme ile birlikte cihazlara, sistem genelinde karanlık modun yanı sıra, yeni navigasyon işlevleri ve Android'in en son özellikleri geliyor. Eğer siz de Xiaomi Mi A2 Lite modeline sahipseniz, akıllı telefonunuzun güncelleme seçeneklerinden, paketin size ulaşıp ulaşmadığını manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Ancak güncellemenin cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini de unutmayın.



    https://c.mi.com/thread-2933335-1-0.html?t=1583733195130 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. en beğenilen
    Ya arkadaş burası nasıl bir yer ya! Hiç mi bakmıyorsunuz foruma ya da başka sitelere. BRICK OLUYOR TELEFON ALOOOOOO BUNU DA YAZ. Güncelleme aldı yazmakla iş bitmiyor hatayı da söyle insanlar buradan görüp belki güncellemez sitelere bakmayan bir sürü insanın telefonu bootloop olacak şimdi.
    Ya arkadaş burası nasıl bir yer ya! Hiç mi bakmıyorsunuz foruma ya da başka sitelere. BRICK OLUYOR TELEFON ALOOOOOO BUNU DA YAZ. Güncelleme aldı yazmakla iş bi...
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    typing (Ferhan Karagöz) 1 hf.
    Xiaomi her a2 lite da farklı ekran paneli kullanmış. *#*#64663#*#* tuşlamasını yapıp sürüm bilgileri kısmından tp ye gelip kontrol edebilirsiniz. Biel yazıyosa, problem yokmuş. Bende biel yazıyor kurdum ve kullanıyorum güncellemeyi. Ofm, ofilm gibi biel dışında marka panellerin driverı eksik olduğu için telefon açılmıyor.



    Xiaomi bu hatayı nasıl yapar, anlamış değilim. Toplama bilgisayar gibi telefon... Bir daha Xiaomi almam gibi.
    Xiaomi her a2 lite da farklı ekran paneli kullanmış. *#*#64663#*#* tuşlamasını yapıp sürüm bilgileri kısmından tp ye gelip kontrol edebilirsiniz. Biel yazıyosa,...
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 hf.
    Konuyu açan az forumda gezip A2 lite konusuna bakaydın. Güncelleme sorunlu yapanların yarısının telefonları açılmadı. Uyarı yayınlayında insanlar sıkıntıya düşmesin
    Konuyu açan az forumda gezip A2 lite konusuna bakaydın. Güncelleme sorunlu yapanların yarısının telefonları açılmadı. Uyarı yayınlayında insanlar sıkıntıya düşm...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehdrive (S..... T.......) 1 hf.
    Merhaba arkadaşlar bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim. Telefonda biriyle konuşurken başka bir arama geldiğinde konuştuğum aramayı kapatıp yeni gelen aramaya geçiyor başıma böyle birşey gelen varmı vede çözümünü bilen.
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    addidas_85 1 hf.
    Konuyu şikayet ettim en sonunda, eğer hala da bu şekilde kalırsa bu haber için kasıt arayacağım artık. Bu kadar da ilgisiz olunmaz...
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    typing (Ferhan Karagöz) 1 hf.
    Xiaomi her a2 lite da farklı ekran paneli kullanmış. *#*#64663#*#* tuşlamasını yapıp sürüm bilgileri kısmından tp ye gelip kontrol edebilirsiniz. Biel yazıyosa, problem yokmuş. Bende biel yazıyor kurdum ve kullanıyorum güncellemeyi. Ofm, ofilm gibi biel dışında marka panellerin driverı eksik olduğu için telefon açılmıyor.



    Xiaomi bu hatayı nasıl yapar, anlamış değilim. Toplama bilgisayar gibi telefon... Bir daha Xiaomi almam gibi.
    Yanıtla +10
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    SYLAS (Haruncan ) 1 hf.
    Telefon birdaha acılmıyor kurmayın sakın.
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 hf.
    Konuyu açan az forumda gezip A2 lite konusuna bakaydın. Güncelleme sorunlu yapanların yarısının telefonları açılmadı. Uyarı yayınlayında insanlar sıkıntıya düşmesin
    Yanıtla +9
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. en beğenilen
    Ya arkadaş burası nasıl bir yer ya! Hiç mi bakmıyorsunuz foruma ya da başka sitelere. BRICK OLUYOR TELEFON ALOOOOOO BUNU DA YAZ. Güncelleme aldı yazmakla iş bitmiyor hatayı da söyle insanlar buradan görüp belki güncellemez sitelere bakmayan bir sürü insanın telefonu bootloop olacak şimdi.
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    psicik96 (Gökhan S****) 1 hf.
    arkadaş Mi A3 e halandaha getirmediler . Çok ilginç şubat ortası gelicek demişlerdi .
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    SallamaDayı (Enis Aksak) 1 hf.
    Yükleyenlerin bir kısmının telefonu kilitleniyormuş, android one yazısında kalıyor diyorlar. Bence biraz beklemek lazım.
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