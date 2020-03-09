Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı

    Sosyal medya devlerinden Twitter, platformun kötüye kullanımını önlemek için manipüle edilmiş içerikleri etiketleyeceğini açıklamıştı. Şirket bu uygulamayı ilk kez Trump'ın paylaşımında uyguladı.
    1 hf.
    2,8b
    1
    6
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı
    Tam Boyutta Gör

    ABD Başkanı Donald Trump tarafından retweetlenen bir video, Twitter'daki ilk manipüle edilmiş içerik uyarısı alan paylaşım oldu. Şirket geçtiğimiz ay, platformun kötüye kullanılmasını önlemek için, değiştirilmiş veya montajlanmış medyaları etiketleyeceğini duyurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı"

    Konuşma çarpıtılmış

    Başlangıçta Beyaz Saray sosyal medya direktörü Dan Scavino tarafından Twitter'da yayınlanan video, Demokratik Parti'nin başkan adayı Joe Biden'in konuşması sırasında çekilen görüntüleri içeriyor. Videoda Biden'in Kansas'ta düzenlediği konuşma sırasında "Üzgünüm. Sadece Donald Trump'ı yeniden seçebiliriz." dediği görülüyor ancak gerçek bu şekilde değil.

    Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı
    Tam Boyutta Gör

    Biden'in manipüle edilmemiş videosunda "“Üzgünüm. Donald Trump'ı ancak silah zoruyla oy kullanırsak yeniden seçebiliriz. Olumlu bir kampanya olmalı." şeklinde konuştuğu görülürken, Twitter'ın olaya müdahale ettiği ve bu tweet'i "Manipulated media" (Manipüle edilmiş içerik) olarak işaretlediği görüldü. Böylece ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın bu uygulamasına takılan ilk kullanıcı oldu diyebiliriz.



    https://twitter.com/DanScavino/status/1236461268594294785 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kebimeva (alper ) 1 hf. en beğenilen
    ABD'li firma ABD başkanına bunu yapmış.
    Sadece hayal edin bunu Türk firmanın Erdoğan'a yaptığını (:
    1 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kuasudba 1 hf. kebimeva
    Bizim yalaklar firmayı anında vatan haini ilan eder.



    Yarım akıllılar.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    volkie (volkan Karşıyakalı) 1 hf.
    "camide içki içtiler, elimizde görüntüler var bu cuma yayınlayacağız"

    manipülasyonu sizden öğrenecek değiliz
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kuasudba 1 hf. kebimeva
    Bizim yalaklar firmayı anında vatan haini ilan eder.



    Yarım akıllılar.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 hf.
    Turkiye’de muhalefetin hemen hemen tum paylasimlari ayni sonu yasayacak desenize
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bölgesel bir uyari mi yoksa kaldirmislar mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    volkie (volkan Karşıyakalı) 1 hf.
    "camide içki içtiler, elimizde görüntüler var bu cuma yayınlayacağız"

    manipülasyonu sizden öğrenecek değiliz
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kebimeva (alper ) 1 hf. en beğenilen
    ABD'li firma ABD başkanına bunu yapmış.
    Sadece hayal edin bunu Türk firmanın Erdoğan'a yaptığını (:
    1 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Apple Watch kandaki oksijen seviyesini ölçmeye başlayabilir 1 hf. Araştırmaya göre hava kirliliği, insan hayatını yaklaşık üç yıl kısaltıyor 1 hf. Nikon D6'nın çıkış tarihi ertelendi 1 hf. Apple’ın WiFi davasındaki 838 milyon dolar tazminat cezası kesinleşti 1 hf. Black Widow filminden aksiyon dolu 'final fragmanı' yayınlandı 1 hf. Redmi ilk kez LCD ekrana parmak izi okuyucu entegre etti 1 hf. Xiaomi Mi 10 Explorer Edition ortaya çıktı 1 hf. Batman'da İHA düştü 1 hf. Samsung ve MediaTek sektörün ilk WiFi 6 televizyonunu üretti 1 hf. SK Hynix sensör pazarında önemli bir oyuncu konumuna geldi 1 hf. İşte Çin'in en uzun menzilli elektrikli otomobili 1 hf. Bu gece Süper Ay var 1 hf. 2019'un en güvensiz yazılım platformu Android 1 hf. New York'taki enerji santralinde fazlalık enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılıyor 1 hf. Oppo akıllı televizyon pazarına giriyor 1 hf. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun global lansmanı 27 Mart'ta yapılacak 1 hf. Epic: “GeForce Now platformunun sonuna kadar arkasındayız” 1 hf. Elektrikli Nissan Leaf ülkemize geliyor 1 hf. Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu 1 hf. Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı Sonraki Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu 1 hf. 160 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki galaksinin 'muhteşem dansı' görüntülendi 1 hf. Sony WH-1000XM4 kablosuz kulaklık, daha uzun pil ömrüyle yakında piyasaya çıkabilir 1 hf. Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi 1 hf. 10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı 1 hf. Uber ve Lyft, koronavirüsten etkilenen şoförlerini destekleyecek 1 hf. Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir 1 hf. HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş 1 hf. Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip 1 hf. AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı 1 hf. Yeni bir fikir, başarılı bir fare "HyperX Pulsefire Dart incelemesi" 1 hf. 12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek 1 hf. Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor 1 hf. Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı 1 hf. Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak 1 hf. Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı 1 hf. Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi! 1 hf. Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı 1 hf. 6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim