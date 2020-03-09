Twitter ilk kez, Donald Trump'ın retweet ettiği videoya manipüle edilmiş içerik uyarısı uyguladı

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından retweetlenen bir video, Twitter'daki ilk manipüle edilmiş içerik uyarısı alan paylaşım oldu. Şirket geçtiğimiz ay, platformun kötüye kullanılmasını önlemek için, değiştirilmiş veya montajlanmış medyaları etiketleyeceğini duyurmuştu.

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Konuşma çarpıtılmış

Başlangıçta Beyaz Saray sosyal medya direktörü Dan Scavino tarafından Twitter'da yayınlanan video, Demokratik Parti'nin başkan adayı Joe Biden'in konuşması sırasında çekilen görüntüleri içeriyor. Videoda Biden'in Kansas'ta düzenlediği konuşma sırasında "Üzgünüm. Sadece Donald Trump'ı yeniden seçebiliriz." dediği görülüyor ancak gerçek bu şekilde değil.

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Biden'in manipüle edilmemiş videosunda "“Üzgünüm. Donald Trump'ı ancak silah zoruyla oy kullanırsak yeniden seçebiliriz. Olumlu bir kampanya olmalı." şeklinde konuştuğu görülürken, Twitter'ın olaya müdahale ettiği ve bu tweet'i "Manipulated media" (Manipüle edilmiş içerik) olarak işaretlediği görüldü. Böylece ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın bu uygulamasına takılan ilk kullanıcı oldu diyebiliriz.

https://twitter.com/DanScavino/status/1236461268594294785

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