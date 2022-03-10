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    Xiaomi Mi Band 7'de pil kapasitesi iki katına çıkıyor

    Xiaomi Mi Band 7 ile ilgili önemli detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Endonezya ve Belçika'daki sertifika kuruluşları tarafından listelenen akıllı bilekliğin pil kapasitesi netleşti.
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    Xiaomi Mi Band 7'de pil kapasitesi iki katına çıkıyor

    Xiaomi Mi Band 7 ile ilgili söylentiler bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Akıllı bilekliğin aynı anda birden fazla sertifikasyon kurumunun web sitesinde listelenmesi ile birlikte internete sızdırılan bilgiler de yavaş yavaş doğrulanmaya başladı.

    Endonezya ve Belçika'daki sertifika kuruluşlarının kayıtları cihazın pil kapasitesini ortaya çıkardı. Xiaomi Mi Band 7'de 250 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Hatırlayacağınız üzere Mi Band 6'da 125 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Yeni modelde pil kapasitesi iki kat artıyor.

    Xiaomi Mi Band 7 neler sunacak?

    Çinli şirketin bu hamlesi muhtemelen akıllı bilekliğin boyutlarının artmasıyla sonuçlanacak. Pil kapasitesinin yükselmesi ile birlikte cihaz şarj ihtiyacı duymadan daha uzun süre dayanabilecek. Xiaomi Mi Band 7'nin bazı özellikleri daha önce deşifre olmuştu.

    Xiaomi Mi Band 7'de pil kapasitesi iki katına çıkıyor

    Amazfit Zepp uygulamasının kodları akıllı bilekliğin daha büyük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Bununla birikte Sürekli Açık Ekran (Always on Display), yerleşik GPS, Akıllı Alarm işlevi ve yeni bir güç tasarrufu modu da internete sızdırılan detaylar arasında.

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