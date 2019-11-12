Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi CC9 Pro’dan daha iyisi geliyor

    DxOMark testlerinde Huawei Mate 30 Pro ile birlikte liderliği paylaşan Mi CC9 Pro modelinden sonra Xiaomi çıtayı daha da yükseltecek. Yeni modelin kamera paketi rekor kırmaya geliyor.
    1 hf.
    5,7b
    1
    15
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi CC9 Pro’dan daha iyisi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin kısa süre önce lanse ettiği Mi CC9 Pro akıllı telefon modeli üst seviyede çok başarılı bir kamera paketi sunmuş ve amiral gemilerinden bile daha yüksek puan alarak DxOMark üzerinde liderliğe yerleşmişti. Xiaomi burada durmayacak.

    Yeni rekor geliyor

    Xiaomi Mi CC9 Pro (Mi Note 10) akıllı telefon modelinde hatırlanacağı üzere Samsung imzalı 108MP çözünürlüğünde ana kamera, 5MP çözünürlüğünde 5x telefoto lensli sensör, 12MP çözünürlüğünde derinlik sensörü, 20MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde macro sensör yer alıyor. Beşli kamera sistemine iki adet çift LED flaş eşlik ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu"

    Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin kamera paketi DxOMark testlerinde fotoğraf olarak 130, video olarak 102, ortalama olarak 121 puan almış ve Mate 30 Pro ile liderliği paylaşıyor. İlk kez üst seviye bir telefon modeli bu tarz bir başarıya imza atmış oldu.

    Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Mi CC9 Pro modelinden çok daha iyi kamera paketine sahip bir Xiaomi telefonu yolda. Xiaomi yeni telefonu için yine Samsung ile iş birliği yapıyor. Yıl sonuna kadar bu yeni telefonla ilgili firmanın teknik detayları paylaşması bekleniyor.

    Henüz Xiaomi’nin planında neler var bilinmiyor. Yakın dönemde üst seviye veya amiral gemisi telefon olarak Redmi K30, Mi 10, CC10 gibi yeni modeller bekleniyor. Muhtemelen yeni kamera paketi bu amiral gemilerinden birisi içerisinde yer alacak. En iyi aday ise Redmi K30 gibi görünüyor.

    Samsung’un hali hazırda geliştirdiği en iyi sensör 108MP çözünürlüğündeki sensör ancak görülen o ki daha iyi sensörler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çözünürlük değişmese bile daha iyi performans gösteren versiyonlar da görebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/12/xiaomi-to-launch-a-phone-with-better-cameras-than-the-mi-cc9-pro/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hasanandnexus 1 hf. en beğenilen Erasmus78
    Teknik detay bilmiyorsun, sensör özelliklerini bilmiyorsun bol keseden sallıyorsun. CC9 PRO'nun kamera sensör boyutu 1/1.33 inç, yani telefon piyasasında bulunan en büyük sensörlerden biri. Senin çok sevdiğin Apple 11 pro'da 1/2.55 inç sensör kullanıyor. Ne kadar eis ve hdr 4k çekse de bu sensörün kullanıldığı her cihaz yeni apple'ları ağır tokatlar. Hazmedemiyorsan git apple forumlarında ağla.
    Teknik detay bilmiyorsun, sensör özelliklerini bilmiyorsun bol keseden sallıyorsun. CC9 PRO'nun kamera sensör boyutu 1/1.33 inç, yani telefon piyasasında buluna...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 hf.
    adamlara kamerası dandik deyip durdunuz, adamlarda alındı, kamera manyağı telefoları sıraladı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 hf.
    Xiaomi efsaneleşti...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Ne o telefonla film çekeceksiniz en önemli şey fotografları iyi ve net çekmeli gece fotosu takılmadan çalışması ve görünüm hepsi bu telefon sizi uzaya çıkarmıyacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    H34RTL3SS 1 hf.
    biraz magazin haberi olmuş ne telefon belli ne özellikler
    illaki daha iyi özellikli daha iyi kameralı modeller yolda ama en azından bir özelliğini bari doğrulayabilseydiniz hiçbirşey doğrulanmadan yapılan habere magazin denir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 hf.
    Xiaomi efsaneleşti...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 hf.
    adamlara kamerası dandik deyip durdunuz, adamlarda alındı, kamera manyağı telefoları sıraladı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    5715 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, xiaomi mi cc9 pro ve
    7 etiket daha xiaomi mi 10 xiaomi mi cc10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. ABD yasaklarına rağmen büyüyen Huawei, çalışanlarına 286 milyon dolar ikramiye dağıtacak 1 hf. Instagram, yeni geliştirdiği "Reels" özelliği ile TikTok'la rekabet edecek 1 hf. Apple Watch Series 6'nın suya karşı direnci yüksek olacak 1 hf. Avrupa Birliği'nde şirket kurmak, çalışma vizesi almak Estonya E-Oturum nedir? 1 hf. Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu 1 hf. Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını nereye kuracağı belli oldu 1 hf. Sıvı bataryalar için geliştirilen zar teknolojisi, uzun süreli enerji depolama çözümü vadediyor 1 hf. Bir yıl içinde ölecek hastaları tespit edebilen yapay zeka geliştirildi 1 hf. John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu 1 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi iPhone'ların pil ömrünü olumsuz etkiledi 1 hf. iPhone'un açığını bulan gence Apple'dan yalnızca 100 TL'lik ödül 1 hf. Xiaomi Wireless Mouse 2 duyuruldu 1 hf. VEX Robotics Yarışması, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nde 1 hf. Facebook Pay ile Facebook uygulamalarında ödeme dönemi başlıyor 1 hf. Huawei için güzel gelişmeler var | Mobilite 1 hf. Cooler Master oyuncular için hafif bir fare duyurdu 1 hf. CoinMarketCap, artık likidite verilerini kullanıcılarına sunuyor 1 hf. Ford'un 3 boyutlu örgü tekniğiyle üreteceği koltuk kılıfları akıllı telefonları şarj edebilecek 1 hf. Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı 1 hf. Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi CC9 Pro’dan daha iyisi geliyor Sonraki Google on milyonlarca ABD vatandaşının sağlık verilerini topluyor 1 hf. Alibaba, 11.11'de rekor satış gerçekleştirdi 1 hf. Chrome gibi görünen Android zararlı yazılımları 3 milyon kez indirildi 1 hf. Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı 1 hf. MediaTek'in 5G özellikli yonga setleri için resmi tarih belli oldu 1 hf. 2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı 1 hf. Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi almaya başladı 1 hf. Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı 1 hf. Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı 1 hf. Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı 1 hf. 2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri 1 hf. Avrupa Birliği, Ebola’ya karşı geliştirilen aşıya onay verdi 1 hf. 2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir 1 hf. Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi 1 hf. Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek 1 hf. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim