Xiaomi Mi CC9 Pro’dan daha iyisi geliyor

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Xiaomi’nin kısa süre önce lanse ettiği Mi CC9 Pro akıllı telefon modeli üst seviyede çok başarılı bir kamera paketi sunmuş ve amiral gemilerinden bile daha yüksek puan alarak DxOMark üzerinde liderliğe yerleşmişti. Xiaomi burada durmayacak.

Yeni rekor geliyor

Xiaomi Mi CC9 Pro (Mi Note 10) akıllı telefon modelinde hatırlanacağı üzere Samsung imzalı 108MP çözünürlüğünde ana kamera, 5MP çözünürlüğünde 5x telefoto lensli sensör, 12MP çözünürlüğünde derinlik sensörü, 20MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde macro sensör yer alıyor. Beşli kamera sistemine iki adet çift LED flaş eşlik ediyor.

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Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin kamera paketi DxOMark testlerinde fotoğraf olarak 130, video olarak 102, ortalama olarak 121 puan almış ve Mate 30 Pro ile liderliği paylaşıyor. İlk kez üst seviye bir telefon modeli bu tarz bir başarıya imza atmış oldu.

Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Mi CC9 Pro modelinden çok daha iyi kamera paketine sahip bir Xiaomi telefonu yolda. Xiaomi yeni telefonu için yine Samsung ile iş birliği yapıyor. Yıl sonuna kadar bu yeni telefonla ilgili firmanın teknik detayları paylaşması bekleniyor.

Henüz Xiaomi’nin planında neler var bilinmiyor. Yakın dönemde üst seviye veya amiral gemisi telefon olarak Redmi K30, Mi 10, CC10 gibi yeni modeller bekleniyor. Muhtemelen yeni kamera paketi bu amiral gemilerinden birisi içerisinde yer alacak. En iyi aday ise Redmi K30 gibi görünüyor.

Samsung’un hali hazırda geliştirdiği en iyi sensör 108MP çözünürlüğündeki sensör ancak görülen o ki daha iyi sensörler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çözünürlük değişmese bile daha iyi performans gösteren versiyonlar da görebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/11/12/xiaomi-to-launch-a-phone-with-better-cameras-than-the-mi-cc9-pro/