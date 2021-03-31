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    Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası

    Xiaomi Mi Laptop Pro firmanın en özellikli dizüstü modellerini barındırıyor. OLED ekran, GeForce MX 450 ekran kartı, Tiger Lake işlemciler, 100W hızlı şarj gibi özellikler mevcut.
    31 Mart 2021, 10:24 (1 sa.)
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    4
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası
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    Xiaomi’nin toplamda 2 gün süren büyük etkinliğinde mobil cihaz, giyilebilir cihaz ve ekosistem ürünlerinden pek çok isim sahneye çıktı. Bunlardan birisi yenilenmiş Xiaomi Mi Laptop Pro dizüstü serisi oldu.

    Xiaomi Mi Laptop Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi Laptop Pro firmanın premium seviyede mücadele eden modellerini kapsıyor. 600 serisi alüminyum alaşımdan imal edilen ürünler oldukça ince ve dayanıklı. Görünüş olarak biraz MacBook serisine benzetebiliriz.

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    Seride Tiger Lake tabanlı Intel Core işlemciler kullanılmış. 16GB’a kadar DDR4 RAM ve 512GB’a kadar PCIe SSD seçenekleri sunuluyor. Intel Xe grafikler oyun konusunda tatmin edici iken NVIDIA GeForce MX450 de destekleyici olarak geliyor.

    Arka aydınlatmalı klavye, büyük touchpad, parmak izi okuyucu, WiFi 6, USB Tip-C, Thunderbolt desteği HD kamera, 100W hızlı şarj gibi özellikler de yine ortak. Seride iki farklı ekran boyutu var.

    Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası
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    Mi Laptop Pro 14 modeli 14 inçlik ekranında 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz tazeleme hızına ulaşan ekran ?E?1.5 renk doğruluğuna sahip. Mavi ışık filtreleme sertifikası da mevcut. Batarya 56WHr kapasiteli.

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    Mi Laptop Pro 15 modelinde ise 15.6 inçlik OLED ekran kullanılmış ve firmanın en özellikli dizüstü modeli olarak kabul ediliyor. Gorilla Glass ile korunan panelde 600 nit parlaklık değeri mevcut. 1000000:1 kontrast oranı, ?E?1 renk doğruluğu, yüzde 93 ekran-kasa oranı, 1.07 milyar renk, DC Dimming ile üst düzey verimlilik şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Batarya burada 66WHr kapasiteli. Xiaomi Mi Laptop Pro serisinin fiyatı şu şekilde:

    Xiaomi Mi Notebook/Laptop Pro 14 2020

    i5-11300H, 16GB + 512GB – 806$ 

    i5-11300H, 16GB + 512GB, MX450 – 913$

    i7-11370H, 16GB + 512GB, MX450 – 1065$

    Xiaomi Mi Notebook/Laptop Pro 15 2020

    i5-11300H, 16GB + 512GB – 989$

    i5-11300H, 16GB + 512GB, MX450 – 1065$

    i7-11370H, 16GB + 512GB, MX450 – 1217$



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/xiaomi-mi-notebook-laptop-pro-14-15-2021-china-launch-price-specs-features/
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    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 22 saat önce

    Güzel fikir...

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    mck94 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Fenomenon
    Ryzen versiyonları da cikacakmis 👍🏻
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    türk basını : macbook kiler
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    neden ryzen kullanmazlar ki.
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    mck94 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    Ryzen versiyonları da cikacakmis 👍🏻
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    MX450 güzel. COD Warzone oynanıyor.
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