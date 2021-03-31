Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası

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Xiaomi’nin toplamda 2 gün süren büyük etkinliğinde mobil cihaz, giyilebilir cihaz ve ekosistem ürünlerinden pek çok isim sahneye çıktı. Bunlardan birisi yenilenmiş Xiaomi Mi Laptop Pro dizüstü serisi oldu.

Xiaomi Mi Laptop Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Laptop Pro firmanın premium seviyede mücadele eden modellerini kapsıyor. 600 serisi alüminyum alaşımdan imal edilen ürünler oldukça ince ve dayanıklı. Görünüş olarak biraz MacBook serisine benzetebiliriz.

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Seride Tiger Lake tabanlı Intel Core işlemciler kullanılmış. 16GB’a kadar DDR4 RAM ve 512GB’a kadar PCIe SSD seçenekleri sunuluyor. Intel Xe grafikler oyun konusunda tatmin edici iken NVIDIA GeForce MX450 de destekleyici olarak geliyor.

Arka aydınlatmalı klavye, büyük touchpad, parmak izi okuyucu, WiFi 6, USB Tip-C, Thunderbolt desteği HD kamera, 100W hızlı şarj gibi özellikler de yine ortak. Seride iki farklı ekran boyutu var.

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Mi Laptop Pro 14 modeli 14 inçlik ekranında 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz tazeleme hızına ulaşan ekran ?E?1.5 renk doğruluğuna sahip. Mavi ışık filtreleme sertifikası da mevcut. Batarya 56WHr kapasiteli.

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Mi Laptop Pro 15 modelinde ise 15.6 inçlik OLED ekran kullanılmış ve firmanın en özellikli dizüstü modeli olarak kabul ediliyor. Gorilla Glass ile korunan panelde 600 nit parlaklık değeri mevcut. 1000000:1 kontrast oranı, ?E?1 renk doğruluğu, yüzde 93 ekran-kasa oranı, 1.07 milyar renk, DC Dimming ile üst düzey verimlilik şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Batarya burada 66WHr kapasiteli. Xiaomi Mi Laptop Pro serisinin fiyatı şu şekilde:

Xiaomi Mi Notebook/Laptop Pro 14 2020

i5-11300H, 16GB + 512GB – 806$

i5-11300H, 16GB + 512GB, MX450 – 913$

i7-11370H, 16GB + 512GB, MX450 – 1065$

Xiaomi Mi Notebook/Laptop Pro 15 2020

i5-11300H, 16GB + 512GB – 989$

i5-11300H, 16GB + 512GB, MX450 – 1065$

i7-11370H, 16GB + 512GB, MX450 – 1217$

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/xiaomi-mi-notebook-laptop-pro-14-15-2021-china-launch-price-specs-features/

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