Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K tanıtıldı

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Mobil cihaz, bilgisayar ve televizyon sistemleri sektörlerinde oldukça başarılı işler çıkaran Xiaomi bir yandan da projeksiyon cihazları sektöründe kendisine yer edinmeye çalışıyor. Yeni tanıtılan Mi Laser Projector 1S 4K üst seviyede mücadele edecek.

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Mi Laser Projector 1S 4K özellikleri ve fiyatı

Mi Laser Projector 1S 4K adından da anlaşılacağı üzere lazer tabanlı bir projeksiyon cihazı ve yakın mesafede en canlı renkleri sunuyor. 14cm civarında 80 inçlik bir yansıtma yapabilen cihaz 18cm civarında ise 150 inçe kadar çıkabiliyor.

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Cihazdaki lamba 2000 ANSI lümen parlaklık değerine sahip ve 25000 saate kadar kullanılabiliyor. 4K çözünürlük yansıtabilen cihazda HDR10 sertifikası da yer alıyor. Donanım tarafında 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Amlogic T968-H işlemcisi, 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi mevcut.

Cihazın aşırı ısınmasını önlemek adına 3 adet fana sahip bir soğutma sistemi tercih edilmiş. Mi Laser Projector 1S 4K projeksiyon cihazı 1838$ civarında indirimli bir fiyat etiketine sahip ancak bir süre sonra 2100$ seviyesine çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/06/09/xiaomi-mi-laser-projector-1s-4k-launch/

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