Xiaomi Mi Watch Lite yarın tanıtılabilir

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Xiaomi’nin bir süredir internete sızıntıları yayılan akıllı saati Mi Watch Lite ile ilgili yeni bir bilgi geldi. Xaomi’nin yarın itibariyle tanıtacağı Mi Watch Lite pek çok yönden Redmi Watch ile aynı çizgilere sahip.

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Xiaomi Mi Watch Lite neler sunacak?

Xiaomi Mi Watch Lite aslında Redmi Watch ile çok benzer tasarıma sahip. Oldukça yüksek fiyattan piyasaya çıkan Xiaomi Mi Watch sonrasında eleştiriler gelince firma Redmi Watch adıyla benzer bir tasarımı çok daha uygun fiyata sunmuştu.

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Xiaomi Mi Watch Lite muhtemelen bu stratejinin ikinci adımı olacak. 1.4 inçlik dörtgen tasarım, 6 eksenli sensör, 50 metreye kadar su altında dayanıklılık, NFC, 12 güne kadar kullanım süresi, akıllı asistan desteği Redmi Watch modelinde yer almaktaydı.

Farklı olarak Mi Watch Lite modelinde GPS ve 5W hızlı şarj desteği olduğu göze çarpıyor. Redmi Watch 50$-60$ arasında satılıyor ancak bu ekstraları düşünürsek 70$ üzeri bir fiyat etiketi karşımıza çıkabilir.

https://www.gizmochina.com/2020/12/09/mi-watch-lite-launch-date-pricing-leak/

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