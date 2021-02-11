Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti

Xiaomi kısa süre önce MIUI 12.5'in global lansmanını yapmıştı. Şirket duyuru sırasında arayüzü alacak birinci ve ikinci cihaz grubunun listesini paylaştı. Ancak model sayısının kısıtlı olması kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.İlginizi Çekebilir MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti"
Xiaomi bu listenin daha sonra genişletileceğine dair söz vermişti. Her ne kadar listeye sadece iki yeni akıllı telefon eklense de Çinli üreticinin sözünde durduğunu görmek güzel. Başlangıçta duyurulan cihazlar şu şekildeydi:
İlk dalga:
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 11
İkinci dalga:
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9
İkinci dalgada güncelleme alacak modeller listesine son olarak aşağıdaki modeller de eklendi. Böylelikle MIUI 12.5 alacak cihaz sayısı 18'e yükselmiş oldu:
- Poco F2 Pro
- Poco X3 NFC
Listede yer almayan diğer akıllı telefonların güncellenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Xiaomi'ye göre kalan cihazlar daha sonra güncellenecek. Ancak bunun yakın tarihte gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-finalises-1st-and-2nd-MIUI-12-5-batches-with-18-devices-chosen.519733.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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😂😂😂😂
Bu cihazları alalı kaç zaman oldu şurada, neden ikinci dalgada bile yok???
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