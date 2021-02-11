Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti

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Xiaomi kısa süre önce MIUI 12.5'in global lansmanını yapmıştı. Şirket duyuru sırasında arayüzü alacak birinci ve ikinci cihaz grubunun listesini paylaştı. Ancak model sayısının kısıtlı olması kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

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Xiaomi bu listenin daha sonra genişletileceğine dair söz vermişti. Her ne kadar listeye sadece iki yeni akıllı telefon eklense de Çinli üreticinin sözünde durduğunu görmek güzel. Başlangıçta duyurulan cihazlar şu şekildeydi:

İlk dalga:

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 11

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İkinci dalga:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

İkinci dalgada güncelleme alacak modeller listesine son olarak aşağıdaki modeller de eklendi. Böylelikle MIUI 12.5 alacak cihaz sayısı 18'e yükselmiş oldu:

Poco F2 Pro

Poco X3 NFC

Listede yer almayan diğer akıllı telefonların güncellenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Xiaomi'ye göre kalan cihazlar daha sonra güncellenecek. Ancak bunun yakın tarihte gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-finalises-1st-and-2nd-MIUI-12-5-batches-with-18-devices-chosen.519733.0.html

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