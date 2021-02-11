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    Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa süre MIUI 12.5'ün global duyurusunu yapmıştı. Şirket yeni arayüz güncellemesini alacak cihazlar listesine söz verdiği gibi yeni modeller ekledi.
    11 Şubat 2021, 11:30 (6 gün)
    17,6b
    1
    29
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti
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    Xiaomi kısa süre önce MIUI 12.5'in global lansmanını yapmıştı. Şirket duyuru sırasında arayüzü alacak birinci ve ikinci cihaz grubunun listesini paylaştı. Ancak model sayısının kısıtlı olması kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

    İlginizi Çekebilir Avatar MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti"

    Xiaomi bu listenin daha sonra genişletileceğine dair söz vermişti. Her ne kadar listeye sadece iki yeni akıllı telefon eklense de Çinli üreticinin sözünde durduğunu görmek güzel. Başlangıçta duyurulan cihazlar şu şekildeydi:

    İlk dalga:

    • Xiaomi Mi 10T
    • Xiaomi Mi 10T Pro
    • Xiaomi Mi 10
    • Xiaomi Mi 10 Pro
    • Xiaomi Mi 11

    Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti
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    İkinci dalga:

    • Xiaomi Mi 10 Lite 5G
    • Xiaomi Mi 10T Lite
    • Xiaomi Mi Note 10
    • Xiaomi Mi Note 10 Pro
    • Xiaomi Mi Note 10 Lite
    • Redmi Note 9T
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi Note 9S
    • Redmi Note 9
    • Redmi Note 8 Pro
    • Redmi 9

    İkinci dalgada güncelleme alacak modeller listesine son olarak aşağıdaki modeller de eklendi. Böylelikle MIUI 12.5 alacak cihaz sayısı 18'e yükselmiş oldu:

    • Poco F2 Pro
    • Poco X3 NFC

    Listede yer almayan diğer akıllı telefonların güncellenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Xiaomi'ye göre kalan cihazlar daha sonra güncellenecek. Ancak bunun yakın tarihte gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.



    https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-finalises-1st-and-2nd-MIUI-12-5-batches-with-18-devices-chosen.519733.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasan.sonus (Hasan Sonus) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ooooo Poco F2 Pro yu listeye almışsınız hayırdır yeni mi aklınıza geldi? Huawei den misli misli ambargoya maruz kalıp yok olup gitmeniz dileğiyle. Beter ol xiaomi.
    Ooooo Poco F2 Pro yu listeye almışsınız hayırdır yeni mi aklınıza geldi? Huawei den misli misli ambargoya maruz kalıp yok olup gitmeniz dileğiyle. Beter ol xiao...
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    Yanıtla +7
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    N NevNiyaz 6 gün ( Mesaj Silindi )
    MIUI 12.5 ta da Xiaomi üzerimize reklam kusacak mı!
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D dodofran 6 gün ( Mesaj Silindi )
    note 9s te 11 ile geldi tel biraz kullandım sonra yeni güncelleme geldi şimdi 12.0.3 kararlı kullanıyorum bundan da gayet memnunum. zorla bildirim çubuğunda görünmese yapmam hiçbir güncelleme. ama 12.5 tan endişeliyim her şeyi boazacak gibi geliyor.
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya bu 12.5'nin olayi ne sürekli haberleri cikiyor da güncellemenin kendisi cikamadi bir türlü
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme yapmadan önce WhatsApp ta resim video hepsini çok rahat gonderebiloyordum güncellenecek sonra WhatsApp ta resim video göndermede sıkıntı oluşuyor yani bu güncellemeden memnun değilim
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    qun4L (Günal Zafer) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Poco x3 var sevindim oh :)
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    Y y.emreyl 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Note 9S e Android 11 gelecek mi bilgisi olan aydınlatabilir mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Frobisher (Orhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) y.emreyl
    Şuan beta olarak var. Fastboot ve Ota olarakda yakında gelir.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zeki mürende bizi görecekmi

    😂😂😂😂
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    enginaar16 (İlyas ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi 8 kullanıcıyım. Son güncelleme ile batarya çöp oldu. Şarjı hemen bitiriyor. Umarım en kısa zamanda yeni güncellemeyi alır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    A aykutk 4 gün ( Mesaj Silindi ) enginaar16
    Son güncelleme derken hangisi 3 yıla yakındır kullanıyorum hiç pil değiştirmedim 6,7 saat arası rahat ekran açık süresi görüyorum bir günü rahat çıkarıyor. Sürümüm miui global 12.0.2
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    N NevNiyaz 6 gün ( Mesaj Silindi )
    MIUI 12.5 ta da Xiaomi üzerimize reklam kusacak mı!
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    kazuya58 (sinan polat) 6 gün ( Mesaj Silindi ) NevNiyaz
    Eskiden olduğu gibi reklam göster/gösterme seçeneği ile gelir. Reklamlı kullananda yoktur sanırım.
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    WaylandIZMIR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    1. dalga 2. dalga. Ne zaman pik yapıyormuş
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    M3BKT 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    K20/Pro—9T/Pro serisi nerede?
    Bu cihazları alalı kaç zaman oldu şurada, neden ikinci dalgada bile yok???
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    esesboy (Emirhan Solmuş) 6 gün ( Mesaj Silindi ) M3BKT
    Mi9t kullanıyorum xiaomi eğer 12.5 vermezse 1 liradan mi11 satsa yine almam
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    Nf 6 gün ( Mesaj Silindi ) M3BKT
    Mi eu rom ile 1. buçuk aydır MIUI 12.5 kullanıyorum.

    Tavsiye ederim.
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    17593 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, MIUI 12.5 ve
    4 etiket daha arayüz güncelleme liste Mobil Teknolojiler
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