Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti

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Mobil cihazlara uyguladığı işkence testleriyle tanıtığımız JerryRigEverything'in son kurbanı Xiaomi Mi 11 oldu. Kısa süre önce global pazara sunulan amiral gemisi telefon dayanıklılık sınavını başarıyla geçti.

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Cihazın metal ve cam malzemeden oluşan gövdesi çizilmelere karşı herhangi bir sürprize mahal vermedi. Ünlü YouTuber, akıllı telefonun Gorilla Glass Victus korumalı ekranını ancak Mohs ölçeğine göre sertlik derecesi 6 olan kalemle çizilebildi.

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Hafif bükülse de çatlamadı

Bükülme testi sırasında cihazdan rahatsız edici bir ses çıksa da gözle görülür bir hasar meydana gelmedi. Xiaomi Mi 11'in ekranı, çakmak ile uygulanan ısı testinde de beklenen sonuçları verdi. Amiral gemisi telefonun Avrupa fiyatları 749 euro'dan başlıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9q75LV6uz0

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