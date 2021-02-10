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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti

    Ünlü YouTuber JerryRigEverything, kısa süre önce global pazara sunulan Xiaomi Mi 11'i dayanıklılık testinden geçirdi. Amiral gemisi telefon yapılan işkenceler karşısında iyi bir performans gösterdi.
    10 Şubat 2021, 13:20 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti
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    Mobil cihazlara uyguladığı işkence testleriyle tanıtığımız JerryRigEverything'in son kurbanı Xiaomi Mi 11 oldu. Kısa süre önce global pazara sunulan amiral gemisi telefon dayanıklılık sınavını başarıyla geçti.

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    Cihazın metal ve cam malzemeden oluşan gövdesi çizilmelere karşı herhangi bir sürprize mahal vermedi. Ünlü YouTuber, akıllı telefonun Gorilla Glass Victus korumalı ekranını ancak Mohs ölçeğine göre sertlik derecesi 6 olan kalemle çizilebildi.

    Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti
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    Hafif bükülse de çatlamadı

    Bükülme testi sırasında cihazdan rahatsız edici bir ses çıksa da gözle görülür bir hasar meydana gelmedi. Xiaomi Mi 11'in ekranı, çakmak ile uygulanan ısı testinde de beklenen sonuçları verdi. Amiral gemisi telefonun Avrupa fiyatları 749 euro'dan başlıyor.



    https://www.youtube.com/watch?v=Y9q75LV6uz0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O kadar parayla gider iphone alir keyfime bakarim..
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    tugares (tugares ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG ‘nin G2 sonrası hatalarını tekrar etmek isteyen kurum pozisyonunda Xiaomi. Android telefon algısı amacından saptı. Daha öncede demiştim. Bu telefonlar ucuz olduğu kadar yüksek performans vaadettigi icin tercih ediliyordu. Şimdi ise iPhone seviyesine fazlasıyla yaklaştılar. Bence yanlış bir hamle.
    LG ‘nin G2 sonrası hatalarını tekrar etmek isteyen kurum pozisyonunda Xiaomi. Android telefon algısı amacından saptı. Daha öncede demiştim. Bu telefonlar ucuz o...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    xiaomi; apple ve samsung amiral gemisi fiyatına telefon satamaz.f/p modeller satınca kendini fiyatları şişirdi.millet ucuz diye alıyor o kadar.çin dışında kimse mi 9-10-11 almaz.
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    Yürüyen Hoparlör 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Önemli olan fiyat testini geçmesi.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bumu ya sizin sağlam dediğiniz çizilme başarısız bükülme başarısız öyle bir telefon alsam çok dikkatli olurum ayrıca böyle testler yapana uyuz oluyorum millet alamıyor bunları onlar ne yapıyo bozcam diye uğraşıyor hayret birşey ??
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu adama kıl oluyorum. Milletin erişemediği telefonları çöp gibi harcıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Fortune 4 6 gün ( Mesaj Silindi ) ardicli2000
    o telefonu harcıyor ama video izlenmelerinden 50 - 100 telefonluk para kazanıyor
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    T tanrivermism (mahmut tanrıvermiş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar Samsung galaxy s21 ebay almanyada 1000 euro larda burada amazon tr de 9200 liraydı galiba yani kısacası bu telefonun 6000 lira larda olması gerekir 6000 liranın üstünü veren geri zekalıdır hatta abd nin ambargosu da olduğundan alan geri zekalı dır.
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    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yahu bu adam hangi telefonun ekranında o sayılarda çizim yaptığında hep 6-7 rakamları çiziliyor zaten. E bunda da aynısı olmuş.
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    tugares (tugares ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG ‘nin G2 sonrası hatalarını tekrar etmek isteyen kurum pozisyonunda Xiaomi. Android telefon algısı amacından saptı. Daha öncede demiştim. Bu telefonlar ucuz olduğu kadar yüksek performans vaadettigi icin tercih ediliyordu. Şimdi ise iPhone seviyesine fazlasıyla yaklaştılar. Bence yanlış bir hamle.
    Yanıtla +6
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O kadar parayla gider iphone alir keyfime bakarim..
    Yanıtla +18
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