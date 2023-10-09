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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, MIUI 15 güncellemesini atlayabilir: MiOS geliyor

    Xiaomi'nin MiOS olarak adlandırılan tamamıyla yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bunun lehine Çinli dev, MIUI 15'i atlayabilir. İşte detaylar...
    Xiaomi, MIUI 15 güncellemesini atlayabilir! MiOS geliyor Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, 4 Ekim’de gerçekleştirdiği etkinlikte heyecanla beklenen Android 14‘ü vitrine çıkardı. Dolayısıyla üreticilerin güncelleme çalışmaları da hız kazanmış durumda. Ancak bu isimler arasından Xiaomi, yazılım bölümünde ezberbozan bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni raporlara göre Çinli dev, yeni bir işletim sistemi lehine MIUI 15'i pas geçebilir.

    Xiaomi MIUI 15'i atlayabilir

    Bugün güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, MIUI 14'ün MIUI serisinin ''son ana sürümü'' olacağını bildirdi. Bunun yerini Çinli dev, tamamen yeni bir işletim sistemi olan MiOS'a geçiş yapmayı planlıyor. Bu notkada DCS, "MIUI 14'ün temel deneyimi zaten birinci sınıf ancak dinamik efektler hala geride kalıyor. Umarım yeni çalışma bu eksikliği tamamen ortadan kaldırabilir. Ayrıca MIUI 15, MiOS olarak yeniden adlandırılmayacak.'' dedi.

    Bu MiOS'u ilk duyuşumuz değil. Daha önceki raporlar, Xiaomi'nin AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) ile uyumlu kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını belirtmişti. Ayrıca Xiaomi'nin Kasım 2022'de ''mios.cn'' alan adı için başvuruda bulunuduğunu belirtmekte fayda var. Ancak web sitesi şu anda 403 hatası gösteriyor ve SSL sertifikası yok.

    Dolayısıyla yeni işletim sistemi, kapalı kapılar arkasında uzun süredir geliştiriliyor olabilir. MiOS'un ortaya çıkıp çıkmayacağı veya ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan birbiri ardına gelen sızıntılar, Xiaomi'nin yazılım bölümünde büyük bir değişiklik planladığını gösteriyor. Bu nedenle yakın gelecekte yeni gelişmelerin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 22 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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