Xiaomi, MIUI 15 güncellemesini atlayabilir: MiOS geliyor

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, 4 Ekim’de gerçekleştirdiği etkinlikte heyecanla beklenen Android 14‘ü vitrine çıkardı. Dolayısıyla üreticilerin güncelleme çalışmaları da hız kazanmış durumda. Ancak bu isimler arasından Xiaomi, yazılım bölümünde ezberbozan bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni raporlara göre Çinli dev, yeni bir işletim sistemi lehine MIUI 15'i pas geçebilir.

Xiaomi MIUI 15'i atlayabilir

Bugün güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, MIUI 14'ün MIUI serisinin ''son ana sürümü'' olacağını bildirdi. Bunun yerini Çinli dev, tamamen yeni bir işletim sistemi olan MiOS'a geçiş yapmayı planlıyor. Bu notkada DCS, "MIUI 14'ün temel deneyimi zaten birinci sınıf ancak dinamik efektler hala geride kalıyor. Umarım yeni çalışma bu eksikliği tamamen ortadan kaldırabilir. Ayrıca MIUI 15, MiOS olarak yeniden adlandırılmayacak.'' dedi.

Bu MiOS'u ilk duyuşumuz değil. Daha önceki raporlar, Xiaomi'nin AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) ile uyumlu kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını belirtmişti. Ayrıca Xiaomi'nin Kasım 2022'de ''mios.cn'' alan adı için başvuruda bulunuduğunu belirtmekte fayda var. Ancak web sitesi şu anda 403 hatası gösteriyor ve SSL sertifikası yok.

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Dolayısıyla yeni işletim sistemi, kapalı kapılar arkasında uzun süredir geliştiriliyor olabilir. MiOS'un ortaya çıkıp çıkmayacağı veya ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan birbiri ardına gelen sızıntılar, Xiaomi'nin yazılım bölümünde büyük bir değişiklik planladığını gösteriyor. Bu nedenle yakın gelecekte yeni gelişmelerin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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