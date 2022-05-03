Xiaomi Mix Fold 2'nin tasarımı deşifre oldu

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XDA portalından geliştirici Kacper Skrzypek, MIUI yazılımında katlanabilir ekrana sahip Xiaomi Mix Fold 2'nin taslak çizimlerini buldu. Görüntüler, form faktörü ve kamera ünitesinin tasarımıyla ilgili önceki söylentileri doğruluyor.

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Çizimlere bakılırsa cihazın arka panelinde köşeleri yuvarlatılmış bir kamera modülü yer alacak. Ayrıca yeni Mix Fold'un iç ekranında selfie kamerası olmayacak. Daha önce telefonun 360 derecelik menteşe sistemi sayesinde her iki yönde de katlanabileceği bildirilmişti.

Kırışmaya karşı daha dayanıklı olacak

Mix Fold 2'nin Snapdragon 8 Gen 1 ile güçlendirileceği söyleniyor. Katlanabilir panelin bu sefer kırışmaya karşı daha dayanıklı olacağına dair bilgiler de var. Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunu Mayıs veya Haziran aylarında tanıtması bekleniyor.

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