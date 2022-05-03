Xiaomi Mix Fold 2'nin tasarımı deşifre oldu

XDA portalından geliştirici Kacper Skrzypek, MIUI yazılımında katlanabilir ekrana sahip Xiaomi Mix Fold 2'nin taslak çizimlerini buldu. Görüntüler, form faktörü ve kamera ünitesinin tasarımıyla ilgili önceki söylentileri doğruluyor.
Çizimlere bakılırsa cihazın arka panelinde köşeleri yuvarlatılmış bir kamera modülü yer alacak. Ayrıca yeni Mix Fold'un iç ekranında selfie kamerası olmayacak. Daha önce telefonun 360 derecelik menteşe sistemi sayesinde her iki yönde de katlanabileceği bildirilmişti.
Kırışmaya karşı daha dayanıklı olacak
Mix Fold 2'nin Snapdragon 8 Gen 1 ile güçlendirileceği söyleniyor. Katlanabilir panelin bu sefer kırışmaya karşı daha dayanıklı olacağına dair bilgiler de var. Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunu Mayıs veya Haziran aylarında tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.