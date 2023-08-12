Xiaomi Mix Fold 3 lansmandan önce test edildi: Sınırları zorlayacak

Xiaomi Mix Fold 3 lansmandan önce test edildi
Bilmeyenler için Xiaomi Mix Fold 3, Ağustos 2022'de tanıtılan Mix Fold 2 modelinin halefi niteliğinde olacak. Bugün Geekbench'ten alınan raporlar ise, cihazın sahip olacağı işlemciyi gün yüzüne çıkardı. Buna göre Xiaomi Mix Fold 3, yeni nesil Galaxy telefonlarda karşımıza çııkan hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak.
Xiaomi Mix Fold 3 beklenen özellikler
Daha önceki sızıntı ve söylentilere göre Mix Fold 3, "2K" çözünürlük ve 120 Hz yenileme sunan 8.02 inç iç ekrana, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+ dış ekrana ve ekran altı selfie kamerasına sahip olacak. Buna ek olarak katlanabilir cihazın 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 4.800 mAh pil paketi ile vitrine çıkması bekleniyor. Ayrıca Xiaomi'nin en şık telefonlarından biri olacak.
Kamera bölümünde ise Mix Fold 3'e dörtlü bir kurulum eşlik edecek. Bunlar 50MP birincil, telefoto, ultra geniş ve periskop olacak. Mix Fold 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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