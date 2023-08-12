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    Xiaomi Mix Fold 3 lansmandan önce test edildi: Sınırları zorlayacak

    Xiaomi Mix Fold 3, lansmandan önce test edildi. Katlanabilir telefon hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor. İşte Xiaomi Mix Fold 3 hakkında tüm bildiklerimiz...
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    Xiaomi Mix Fold 3 lansmandan önce test edildi: Sınırları zorluyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Xiaomi, 14 Ağustos tarihli etkinlikte Xiaomi Pad 6 Max, Redmi Pad 2, Band 8 Pro ve Mix Fold 3 olmak üzere yeninesil cihazlarını duyuracak. Bunlar arasından en dikkat çeken ise kuşkusuz Galaxy Z Fold 5'in yeni rakibi Xiaomi Mix Fold 3 olacak. Bu bağlamda lansmana sayılı günler kala, Xiaomi Mix Fold 3 Geekbench'te test edildi. 

    Xiaomi Mix Fold 3 lansmandan önce test edildi

    Bilmeyenler için Xiaomi Mix Fold 3, Ağustos 2022'de tanıtılan Mix Fold 2 modelinin halefi niteliğinde olacak. Bugün Geekbench'ten alınan raporlar ise, cihazın sahip olacağı işlemciyi gün yüzüne çıkardı. Buna göre Xiaomi Mix Fold 3, yeni nesil Galaxy telefonlarda karşımıza çııkan hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. 

    Xiaomi Mix Fold 3 lansmandan önce test edildi: Sınırları zorluyor Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin 4nm N4P üretim düğümünü temel alan bu sürüm, 3,36GHz Cortex-X3 çekirdeği,dört adet 2.8 GHz Cortex-A715 ve üç adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. Sızdırılan görüntülere baktığımızda ise, Mix Fold 3'ün tek çekirdekte 2.071, çoklu çekirdekte ise 5.419 puan aldığını görüyoruz. Ayrıca cihazın, Android 13 ve 16 GB'a kadar RAM'e sahip olacağı da onaylandı. 

    Xiaomi Mix Fold 3 beklenen özellikler

    Daha önceki sızıntı ve söylentilere göre Mix Fold 3, "2K" çözünürlük ve 120 Hz yenileme sunan 8.02 inç iç ekrana, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+ dış ekrana ve ekran altı selfie kamerasına sahip olacak. Buna ek olarak katlanabilir cihazın 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 4.800 mAh pil paketi ile vitrine çıkması bekleniyor. Ayrıca Xiaomi'nin en şık telefonlarından biri olacak.

    Kamera bölümünde ise Mix Fold 3'e dörtlü bir kurulum eşlik edecek. Bunlar 50MP birincil, telefoto, ultra geniş ve periskop olacak. Mix Fold 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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