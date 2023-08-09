Xiaomi Mix Fold 3'ün tanıtım tarihi açıklandı: İşte resmi görüntüleri

Cihazın tasarımı Mix Fold 2'den biraz farklı. Mix Fold 3 siyah (eko-deri) ve altın (cam) olmak üzere iki renkte sunulacak. Katlanabilir telefonun arka panelinde gövdeden çıkıntı yapan dört yuvarlak kamera modülü var. Hemen yan tarafta Leica yazısı ve flaş ünitesi bulunuyor.
Kusursuz menteşe ile geliyor
Xiaomi'ye göre Mix Fold 3 son derece ince gövdesi ve kusursuz menteşe tasarımı ile katlanabilir teleo için yeni bir standart belirleyecek. Telefonun yarı katlanmış bir şekilde sabitlenebileceği belirtiliyor. Biri dış biri iç ekranda olmak üzere iki selfie kamerasına sahip olacak.
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