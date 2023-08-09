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    Xiaomi Mix Fold 3'ün tanıtım tarihi açıklandı: İşte resmi görüntüleri

    Xiaomi yeni katlanabilir telefonun lansman tarihini açıkladı. Şirket ince gövdesi ve kusursuz menteşe tasarımıyla yeni bir standart belirleyeceğini iddia ettiği Mix Fold 3'ün görüntülerini de paylaştı
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    Xiaomi Mix Fold 3'ün için tarih verildi: İşte resmi görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yeni katlanabilir akıllı telefonu Mix Fold 3'ün tanıtım tarihini resmen açıkladı. Çinli marka merakla beklenen cihazı 14 Ağustos Pazartesi günü duyuracak. Şirket aynı zamanda yeni modelin tasarımını tüm ihtişamıyla gözler önüne seren tanıtım posterleri yayınladı.

    Cihazın tasarımı Mix Fold 2'den biraz farklı. Mix Fold 3 siyah (eko-deri) ve altın (cam) olmak üzere iki renkte sunulacak. Katlanabilir telefonun arka panelinde gövdeden çıkıntı yapan dört yuvarlak kamera modülü var. Hemen yan tarafta Leica yazısı ve flaş ünitesi bulunuyor.

    Xiaomi Mix Fold 3'ün için tarih verildi: İşte resmi görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Kusursuz menteşe ile geliyor

    Xiaomi'ye göre Mix Fold 3 son derece ince gövdesi ve kusursuz menteşe tasarımı ile katlanabilir teleo için yeni bir standart belirleyecek. Telefonun yarı katlanmış bir şekilde sabitlenebileceği belirtiliyor. Biri dış biri iç ekranda olmak üzere iki selfie kamerasına sahip olacak.

    Xiaomi Mix Fold 3'ün için tarih verildi: İşte resmi görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Şirkete yakın kaynaklar Mix Fold 3'ün özellikle kamera açısından Samsung Galaxy Z Fold 5'ten belirgin şekilde üstün olacağını söylüyor. Şimdilik bu konuda çok fazla detay yok. Ancak lansman tarihi çok yakın olduğu için bu gibi ayrıntıları öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

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