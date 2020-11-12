Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu

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Türkiye saati ile 15:00'da başlayan Xiaomi sunumundan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu.

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Mi Kavisli Oyun Monitörü; 3440x1440 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip. 1500R eğrili 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı 4.499 TL olarak açıklandı.

Ekranın yırtılmasını ortadan kaldıran AMD’nin FreeSync Premium‘unu destekleyen monitör ayrıca zararlı yüksek enerjili mavi ışıktan göz yorgunluğu olma olasılığını azaltan düşük mavi ışık moduna da sahip. Monitörün tüm özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

34" WQHD (3440x1440) yüksek çözünürlük

144Hz Ultra-yüksek tazeleme oranı

21:9 geniş ekran

Etkileyici 1500R eğrilik

121%sRGB genşi renk aralığı

AMD FreeSync Premium

Monitör ve bugün tanıtılan diğer ürünler çok yakın bir zamanda Xiaomi'nin kendi alışveriş sitesinde satışa sunulacak.

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