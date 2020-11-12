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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu

    Xiaomi markasının geçtiğimiz saatlerde yaptığı sunumda, yeni 34 inç kavisli oyun monitörünün resmi Türkiye fiyatını açıkladı.
    18 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    21,9b
    59
    9
    Monitör
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu
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    Türkiye saati ile 15:00'da başlayan Xiaomi sunumundan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi katili Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı"

    Mi Kavisli Oyun Monitörü; 3440x1440 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip. 1500R eğrili 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı 4.499 TL olarak açıklandı.

    Ekranın yırtılmasını ortadan kaldıran AMD’nin FreeSync Premium‘unu destekleyen monitör ayrıca zararlı yüksek enerjili mavi ışıktan göz yorgunluğu olma olasılığını azaltan düşük mavi ışık moduna da sahip. Monitörün tüm özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

    • 34" WQHD (3440x1440) yüksek çözünürlük
    • 144Hz Ultra-yüksek tazeleme oranı
    • 21:9 geniş ekran
    • Etkileyici 1500R eğrilik
    • 121%sRGB genşi renk aralığı
    • AMD FreeSync Premium

    Monitör ve bugün tanıtılan diğer ürünler çok yakın bir zamanda Xiaomi'nin kendi alışveriş sitesinde satışa sunulacak.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    donetouch 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Panel ne?
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    L.J (Vahit Ç.) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) donetouch
    VA panel 144 hz, 300cd parlaklık, 10bit yok 8bit+frc diye geçiyor. Ghosting sorunu var diyorlar. Çok uzun süredir almayı düşünüyorum ama cesaret edemiyorum kötü çıkacak diye.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cevap verebilecek var mı kavisli monitor kullanmak zor mu arkadaşlar hayatım boyunca hep düz kullandım sıkıntı yaratır mı?

    Birde monitörden anlayan birisi varsa lütfen şu sitedeki en iyi model hangisidir söylesin alayım. Başka seçeneğim yok bulundugum ülkedeki tek satıcı burası.


    https://101-multimedia.com/27-monitors?order=product.price.desc
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    volkanplayzz 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Kanka selamlar, yaklaşık 1 aydır Asus'un VG27VQ modelini kullanıyorum. Kanka kavisli ekran bana kalırsa düz ekrandan daha güzel, kavisin çok abartılmamış olmamasına karşın sanırım Xiaomi nin bu ekranı biraz fazla büyük. Bana kalırsa buna 4500 lira vermek yerine 24-27 inç arası güzel bi monitör almak daha mantıklı. Eğer csgo oynuyorsan 24 inç öneririm, Msi optixe bakabilirsin. Asus vg24vq bakabilirsin onlarda da kavis var bana kalırsa bu ekran büyük yani. Sana kalmış ama
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 bit ve hdr yok değil mi ?
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    RAIZEN 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tepki süresini görebilen var mı, yoksa ben mi kaçırdım?
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    CrowMeister (Furkan ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu an kullanıyorum bu monitörü ben :D 3500'e aldım :D :D
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    DonanımdanBihaber (C R) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten bi kaç haftadır satıştaydı diye biliyorum, 3200 tl civarı olması lazım.
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    denizaya (deniz aya) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    2.1 hdmı olsaydı harika olurdu ama paneli açıklanmadı umarım va veya t değildir...va,.ios ise harika olur...fiyat süper...
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