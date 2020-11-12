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    Amiral gemisi katili Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro Türkiye'ye geliyor. Her iki telefonun Türkiye fiyatı açıklandı. Yakın zamanda satışa sunulacak.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    8,4b
    18
    39
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amiral gemisi katili Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı
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    Xiaomi’nin amiral gemisi katili olarak lanse ettiği Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin Türkiye lansmanı yapıldı. Bugünkü lansmanla birlikte telefonların Türkiye fiyatı belli oldu.

    Xiaomi Mi 10T’nin 6GB + 128 GB versiyonunun Türkiye fiyatı 4999 TL, 8GB + 128GB versiyonunun fiyatı ise 5199 TL olarak açıklandı.

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    Mi 10T Pro’nun 8GB + 128 GB versiyonunun Türkiye fiyatı 5799 TL, 8GB + 256GB versiyonunun fiyatı ise 5999 TL olarak duyuruldu.

    İki modelin detaylı özellikleri için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Telefonlar yakın zamanda e-ticaret sitelerinde, Xiaomi’nin resmi online satış mağazası mishoptr.com’da ve Mi Store mağazalarında satışa sunulacak. Telefonun net satış tarihi açıklanmadı. Telefonu satın alan tüm müşterilere 6 ay boyunca ekran koruma güvencesi hediye edilecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carter (Volkan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amiral gemisi katili 6 bin lira. Yavaş katil olsun kendini falan öldürmesin.
    4 Yanıt Yanıtla +31
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    PANTER_111 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dün N11 de Samsung Galaxy note 10 plus 6.250 tl ye satılıyordu, Samsung Türkiye garantili. Nasıl amiral gemisi katili oluyor! ilginç harbiden.Allah akıl versin.
    Dün N11 de Samsung Galaxy note 10 plus 6.250 tl ye satılıyordu, Samsung Türkiye garantili. Nasıl amiral gemisi katili oluyor! ilginç harbiden.Allah akıl versin....
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    rCoder (Tufan T.) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran LCD burdan kaybediyor, bu fiyata LCD olmaz. 4500'ü geçmeli idi.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    termomuk (Bahadır ) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    6000 TL bandında iPhone 11 yerine Xiaomi markalı herhangi bir ürünü tercih etmek tamamen israftır.
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    marsk35 (mehmet kaya) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    para kolay kazanılmıyor gidin 1000 lira fazla verin indirimden iphone 11 alın 1 2 sene sonra aynı fiyata satarsınız beğenmezseniz bu telefonlar 2 sene sonra para etmiyor birde iphonenun yapabildiği birçok şey bu telefonlar 2 sene sonra yapamaz hale geliyor eskiden iphonenın yarı fiyatına diye alınıyordu ama şimdi bu paralara değmez
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    talhadogdu 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski bir Xiaomi kullanıcısı olarak artık bu fiyatlara almak hiç mantıklı gelmiyor. Bu sene 6000 TL olan model yıl sonu 5500 seneye 4000 TL falan olacaktır. Dayanıklılık ve ikinci el olarak da başarılı olmadığını düşünürsek bu fiyatlara iPhone almak çok daha mantıklı geliyor bana. İlginçtir ki 7.000 TL bandının f/p telefonu oldu iPhone 11
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    Shadow Ryzen 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung Note 10 ile bu cihazı karşılaştırmak aptallıktan başka bir şey değildir. Eğer sen amiral gemisi lafını premium kasa olarak nitelendiriyorsan yanılıyorsun. Geri kalan her şeyde bu cihaz önde SD865 özellikle. Note 9'dan Poco F2 Pro'ya geçen biri olarak söylüyorum. Siz gidin daha Exynos'a para vermeye devam edin. Snapdragon modeli olsaydı amenna.
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    Ben sero 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Shadow Ryzen
    İşlemci harici kesinlikle note 9. Hatta note 8 bile alırım. İps ekranlı mi9 bir dene dolmadan ghost ekrana geçti. Onu geçtim amolede alışan kesinlikle ips almamalı. Çinli markayı ucuz diye insanlar alıyor. İşlemci harici bu telefon bu parayı etmez. Samsung sd lere burada geçerse bu çinli markalar anca avucunu yalar
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    TearsForFears 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi 10t ile mi 10 lite arasındaki tek fark işlemci herhalde ama arada 1500 lira oynamış. Snapdragon 865 çok iyi fakat kamerada ois yok ve kamera sayısı 3 e düşmüş. redmi note 9 prodaki kamera sistemi var diyebiliriz. Mi 10t proda oisli 108 mp kamera varmış. Ama diğer yan kameralar dandik. Oysa samsung telephoto kamerasından tut ultrawideye hepsini 12 mp ve oisli koyuyor. Dün n11 de 4500 e s10 plus satıldı. Amoled ekranlı, ekranda parmak izi okuyuculu ve 12 mp oisli telephoto kamerasına sahip. Mi 10t den sadece işlemci olarak geri kalır.



    mi 10t pro güzel olmuş ama fiyatı pahalı. O paraya iphone 11, s20 fe, note 10 plus, s20 gibi çok alternatif var.
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    dugers (syt dgr) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolar düşerken bu fiyatlar fazla olmuş.
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    zero fear 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında 4.500 bandına düşeceği için iyi bir fiyat denilebilir.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlar ile anca harakiri yapar.
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    muroooo19 (murat aksdjas) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim telefon ustaları begenmesede. Baktığımda Samsung ve Apple in benzerlerinin 2 3 bin TL altında bir fiyat ile geliyor. Ben Xiaomi mi 6 kullanıcısı biri olarak yazıyorum. Telefonum 3. Yaşına girecek bir kaç ay sonra. O kadar seri ve hızlı ki hâlâ. Parası bol olan gidip diğer iki markayı alabilir. Ama ben Xiaomi markasını Samsung ve Apple a tercih ederim.

    Apple deyince de aklıma öğretmenliğe ilk atandığında iPhone 5s alan arkadaşım geldi. 2 aylık telefon donuyyordu. Kapatıp açınca düzeliyordu. O günden sonra iPhone bu muymus dedim. Yazık yani 😁😁😁
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    onatba (onat coşkun) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 gb ram için 200 lira fazladan para istemenin ne anlamı var?
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) onatba
    Artan ram miktarı değil depolama alanı.
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    8398 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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