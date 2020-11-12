Amiral gemisi katili Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi’nin amiral gemisi katili olarak lanse ettiği Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin Türkiye lansmanı yapıldı. Bugünkü lansmanla birlikte telefonların Türkiye fiyatı belli oldu.
Xiaomi Mi 10T’nin 6GB + 128 GB versiyonunun Türkiye fiyatı 4999 TL, 8GB + 128GB versiyonunun fiyatı ise 5199 TL olarak açıklandı.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı
Mi 10T Pro’nun 8GB + 128 GB versiyonunun Türkiye fiyatı 5799 TL, 8GB + 256GB versiyonunun fiyatı ise 5999 TL olarak duyuruldu.
İki modelin detaylı özellikleri için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.
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Telefonlar yakın zamanda e-ticaret sitelerinde, Xiaomi’nin resmi online satış mağazası mishoptr.com’da ve Mi Store mağazalarında satışa sunulacak. Telefonun net satış tarihi açıklanmadı. Telefonu satın alan tüm müşterilere 6 ay boyunca ekran koruma güvencesi hediye edilecek.
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mi 10t pro güzel olmuş ama fiyatı pahalı. O paraya iphone 11, s20 fe, note 10 plus, s20 gibi çok alternatif var.
Apple deyince de aklıma öğretmenliğe ilk atandığında iPhone 5s alan arkadaşım geldi. 2 aylık telefon donuyyordu. Kapatıp açınca düzeliyordu. O günden sonra iPhone bu muymus dedim. Yazık yani 😁😁😁
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