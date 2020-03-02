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    Xiaomi'nin, 40W kablosuz şarj teknolojisi 4.000 mAh pili 40 dakikada doldurabiliyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 40W kablosuz şarj teknolojisi bir video ile test edildi. 4.000 mAh cihazın 40 dakikada tamamen şarj edilebildiği teknoloji henüz geliştirme aşamasında.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin, 40W kablosuz şarj teknolojisi 4.000 mAh pili 40 dakikada doldurabiliyor
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    Yayınlanan yeni bir video, Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin 40W kablosuz şarj hızını gözler önüne seriyor. Şirketin, henüz geliştirme aşamasında olduğu bu teknolojiyi, yaklaşan Xiaomi akıllı telefonlarda görebiliriz.

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    Ne zaman kullanıma sunulacağı belirsiz

    Videoda, 4.000 mAh pil kapasitesi olan Xiaomi akıllı telefonun sadece 40 dakikada tamamen şarj edildiğini görebiliyoruz. Şarj standının üzerindeki akıllı telefonun 10 dakika içinde %30 dolduğu görülürken, %50 doluluk oranına ulaşması ise 18 dakika sürüyor. Şirket henüz bu teknolojinin ne zaman akıllı telefonlarına entegre edileceği konusunda bir tarih vermiş değil.

    Şu anda Xiaomi Mi 10 Pro modelinde 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut ve OnePlus akıllı telefonların şarj hızıyla eş değer olduğunu söyleyebiliriz. Çinli şirket geçmiş dönemde 100W hızlı şarj teknolojisini de göstermişti. Ancak Mi 10 Pro'da olması beklenen bu özellik  henüz ortaya çıkmış değil. Xiaomi'nin bir sonraki akıllı telefon modeli Mi Mix 4'ün bu özelliklere sahip olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.



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