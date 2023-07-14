Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryasının özellikleri sızdı

Metal plakanın üzerinde yazan bilgilere göre Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryası şu özelliklere sahip:
- Model: A1310C
- Üretici kodu: f47832
- Tip: Lityum-iyon batarya
- Voltaj: 726,7 V
- Kapasite: 139 Ah (101 kWh)
- Ağırlık: 642,0 kg
- Hızlı şarjı desteği
Xiaomi elektrikli otomobil ne zaman çıkacak?
Xiaomi'nin ilk otomobilini 2024 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Elektrikli otomobilin nasıl görüneceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Bu yılın başlarında, elektrikli Xiaomi otomobili gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Ancak bu görüntülerin gerçek tasarımı yansıtıp yansıtmadığı muamma.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)