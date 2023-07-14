Tam Boyutta Gör İlk Xiaomi elektrikli otomobilin bataryasının detaylı özellikleri internette ortaya çıktı . Haberin kaynağı, bu iddiaları desteklemek için Çinli şirketin logosunun bulunduğu plakayı gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Çinli Byton tek bir elektrikli araç bile üretemeden iflas etti 1 gün önce eklendi

Metal plakanın üzerinde yazan bilgilere göre Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryası şu özelliklere sahip:

Model: A1310C

A1310C Üretici kodu: f47832

f47832 Tip: Lityum-iyon batarya

Lityum-iyon batarya Voltaj: 726,7 V

726,7 V Kapasite: 139 Ah (101 kWh)

139 Ah (101 kWh) Ağırlık: 642,0 kg

642,0 kg Hızlı şarjı desteği

Xiaomi elektrikli otomobil ne zaman çıkacak?

Xiaomi'nin ilk otomobilini 2024 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Elektrikli otomobilin nasıl görüneceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Bu yılın başlarında, elektrikli Xiaomi otomobili gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Ancak bu görüntülerin gerçek tasarımı yansıtıp yansıtmadığı muamma.

Tam Boyutta Gör Ayrıca geçtiğimiz aylarda Xiaomi'nin elektrikli otomobilinin bir test kopyası da fotoğraflara yansımıştı. Ancak bu fotoğraflar, otomobil kamuflajlı olduğu için tasarım hakkında çok fazla bilgi vermiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryasının özellikleri sızdı