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    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryasının özellikleri sızdı

    İlk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanan Xiaomi'nin, üreteceği otomobillerde kullanacağı bataryanın detayları ortaya çıktı.                        
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    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryasının özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör
    İlk Xiaomi elektrikli otomobilin bataryasının detaylı özellikleri internette ortaya çıktı . Haberin kaynağı, bu iddiaları desteklemek için Çinli şirketin logosunun bulunduğu plakayı gösteren bir fotoğraf yayınladı.

    Metal plakanın üzerinde yazan bilgilere göre Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryası şu özelliklere sahip:

    • Model: A1310C
    • Üretici kodu: f47832
    • Tip: Lityum-iyon batarya
    • Voltaj: 726,7 V
    • Kapasite: 139 Ah (101 kWh)
    • Ağırlık: 642,0 kg
    • Hızlı şarjı desteği

    Xiaomi elektrikli otomobil ne zaman çıkacak?

    Xiaomi'nin ilk otomobilini 2024 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Elektrikli otomobilin nasıl görüneceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Bu yılın başlarında, elektrikli Xiaomi otomobili gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Ancak bu görüntülerin gerçek tasarımı yansıtıp yansıtmadığı muamma.

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil bataryasının özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca geçtiğimiz aylarda Xiaomi'nin elektrikli otomobilinin bir test kopyası da fotoğraflara yansımıştı. Ancak bu fotoğraflar, otomobil kamuflajlı olduğu için tasarım hakkında çok fazla bilgi vermiyor.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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