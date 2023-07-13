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    Çinli Byton tek bir elektrikli otomobil bile üretemeden iflas etti

    Elektrikli otomobil şirketi Byton tek bir elektrikli otomobil bile üretemeden iflas başvurusunda bulundu. Küresel bir marka olma hayaliyle yola çıkan Byton'ın macerası kötü sonlandı.
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    Çinli Byton tek bir elektrikli araç bile üretemeden iflas etti Tam Boyutta Gör

    Eski Nissan ve BMW yöneticileri tarafından 2017 yılında kurulan Çin-Alman markası Byton, Çin'de iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Byton M-Byte isimli ilk elektrikli otomobilinin konseptini 2018'in Ocak ayında tanıtmış ve 2019 sonunda seri üretime geçme planları yapmıştı.

    Markanın ve ilk otomobilinin akıbeti belli oldu. Pandaily tarafından aktarılan habere göre 14 Haziran 2023 tarihinde Byton ile ilişkili Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development Co. Ltd. ve Nanjing Zhixing Electric Vehicle Co. Ltd. adlı iki şirket iflas davası açtı.

    Çinli Byton tek bir elektrikli araç bile üretemeden iflas etti Tam Boyutta Gör

    Byton'ın sorunları 2019 yılında başladı. Girişim, Çinli FAW grubu tarafından yönetilen bir finansman turunu başarıyla tamamlayamadı. Bu durumu takiben, şirketin yönetiminde değişiklikler yaşandı ve birkaç ay sonra Tayvanlı elektronik üreticisi Foxconn, Byton'a olan yatırımlarını durdurdu.

    Finansal durumu gittikçe kötüleşti

    Nanjing hükümetinin yatırım kolu olan bir başka destekçi de kısa süre sonra fonunu çekti. Bunun ardından markanın finansal durumu daha da kötüleşti. 2021 yılına gelindiğinde Byton'ın ana iş birimi olan Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development iflas sürecine girdi.

    Çinli Byton tek bir elektrikli araç bile üretemeden iflas etti Tam Boyutta Gör

    Byton, 2019'un Ekim ayında M-Byte elektrikli crossover aracının ön üretimine başlamıştı. Bu amaçla Nanjing'de yeni bir tesis inşa edildi. Şirket sıfır emisyonlu otomobil için 50.000'den fazla ön sipariş toplamayı başardı. Teslimatların 2020 yılının ortalarında başlaması planlanıyordu.

    Çinli Byton tek bir elektrikli araç bile üretemeden iflas etti Tam Boyutta Gör

    Ancak Covid-19 salgını nedeniyle üretim askıya alındı. Firma 2021'in Nisan ayında üretime devam etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Byton küresel bir marka olmayı planlıyordu. Marka, Kaliforniya'da bayi ve distribütör lisansları alsa da tek bir müşteriye bile araç teslim edemeden kepenk indirmek zorunda kaldı.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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