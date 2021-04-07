Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hangi fiyat aralığında olacak?

Tam Boyutta Gör

Xiaomi'nin elektrikli araç pazarına giriş yapacağı geçtiğimiz hafta doğrulanmış fakat bu konuda yapılacak yatırım dışında herhangi bir detay paylaşılmamıştı. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, konuyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

Lei Jun dün kişisel bir canlı yayın yaptı. Yayında pek çok konu hakkında konuşan Jun'un elektrikli otomobil konusundaki açıklamaları dikkat çekti. Buna göre Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili bir sedan veya SUV olacak. Bu konuda teknoloji devinin otomotiv dünyasındaki en yeni trendleri takip edeceğini düşünürsek karşımıza çıkacak ilk araç bir crossover olabilir. Öte yandan sedan modeller de hala Çinli tüketicinin favorileri arasında.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi, 10 milyar dolar yatırım hedefiyle elektrikli araç yarışında ben de varım dedi

Lei Jun aynı zamanda piyasaya sürecekleri ilk elektrikli otomobilin fiyat aralığını da 100.000 ila 300.000 yuan (yaklaşık 15 bin ila 45 bin dolar arası) olarak açıkladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla Model 3'ün Çin'deki başlangıç fiyatı 249.900 yuan yani güncel kurla 38 bin dolar civarında. Tesla Model Y ise 347.900 yuan yani 53 bin dolardan başlıyor.

Ayrıca Bkz. "sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası"

Xiaomi CEO'sunun değindiği bir diğer konu da otomobilde hangi logonun bulunacağı oldu. Şirketten geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada elektrikli otomobil için yeni bir marka kurulacağı belirtilmişti. Fakat Lei Jun'un dünkü canlı yayında belirttiğine göre otomobil Xiaomi markasıyla da piyasaya sürülebilir. Zira Lei Jun, kısa süre önce güncellenen logonun elektrikli otomobiller için oldukça uygun olduğunu düşünüyor.

"İlk savaş belirleyici olan savaştır" şeklinde konuşan Lei Jun, elektrikli araç pazarına oldukça kararlı bir giriş yapıyor. Zaten öyle de olmalı zira teknoloji devinin bu alanda pek çok dişli rakibi mevcut. Xiaomi, bu uğurda önümüzdeki 10 yıl boyunca toplamda tahmini 10 milyar ABD doları tutarında yatırım yapmayı hedefliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/07/lei-jun-reveals-xiaomis-ev-type-price-range-in-a-live-broadcast-after-weibo-survey/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.