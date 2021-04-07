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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hangi fiyat aralığında olacak?

    Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Weibo üzerinden Xiaomi fanlarına elektrikli araçla ilgili çeşitli sorular yönelttikten sonra canlı yayın yaparak konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
    07 Nisan 2021, 17:50 (6 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hangi fiyat aralığında olacak?
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    Xiaomi'nin elektrikli araç pazarına giriş yapacağı geçtiğimiz hafta doğrulanmış fakat bu konuda yapılacak yatırım dışında herhangi bir detay paylaşılmamıştı. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, konuyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

    Lei Jun dün kişisel bir canlı yayın yaptı. Yayında pek çok konu hakkında konuşan Jun'un elektrikli otomobil konusundaki açıklamaları dikkat çekti. Buna göre Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili bir sedan veya SUV olacak. Bu konuda teknoloji devinin otomotiv dünyasındaki en yeni trendleri takip edeceğini düşünürsek karşımıza çıkacak ilk araç bir crossover olabilir. Öte yandan sedan modeller de hala Çinli tüketicinin favorileri arasında.

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    Lei Jun aynı zamanda piyasaya sürecekleri ilk elektrikli otomobilin fiyat aralığını da 100.000 ila 300.000 yuan (yaklaşık 15 bin ila 45 bin dolar arası) olarak açıkladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla Model 3'ün Çin'deki başlangıç fiyatı 249.900 yuan yani güncel kurla 38 bin dolar civarında. Tesla Model Y ise 347.900 yuan yani 53 bin dolardan başlıyor.

    Ayrıca Bkz. "sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası"

    Xiaomi CEO'sunun değindiği bir diğer konu da otomobilde hangi logonun bulunacağı oldu. Şirketten geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada elektrikli otomobil için yeni bir marka kurulacağı belirtilmişti. Fakat Lei Jun'un dünkü canlı yayında belirttiğine göre otomobil Xiaomi markasıyla da piyasaya sürülebilir. Zira Lei Jun, kısa süre önce güncellenen logonun elektrikli otomobiller için oldukça uygun olduğunu düşünüyor.

    "İlk savaş belirleyici olan savaştır" şeklinde konuşan Lei Jun, elektrikli araç pazarına oldukça kararlı bir giriş yapıyor. Zaten öyle de olmalı zira teknoloji devinin bu alanda pek çok dişli rakibi mevcut. Xiaomi, bu uğurda önümüzdeki 10 yıl boyunca toplamda tahmini 10 milyar ABD doları tutarında yatırım yapmayı hedefliyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/07/lei-jun-reveals-xiaomis-ev-type-price-range-in-a-live-broadcast-after-weibo-survey/
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    büdünün kaşı 5 gün ( Mesaj Silindi )
    telefoncular bu işe girerse yandık. şarj kablosunu ayrı satarlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    bamorex (baha berk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) büdünün kaşı
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    Valla hiç güleceğim yoktu..!
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    emrah1982 (emrah y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında e-ticaret sitelerinde satilir artik
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    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu markanın yapmadığı şey kaldı mı ?
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    labtek38 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Pili ne kadar ucuza getirebilirse o kadar ucuza gelir. Şu anda pil konusunda en ucuz üretim teslada sanırım. O yüzden benzer menzilde tesladan ucuz olacağını sanmıyorum.
    Yanıtla +1
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    bamorex (baha berk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini 2023’te duyurmayı planlıyor

    Xiaomi’nin elektrikli araç işine girmesinin en önemli nedenlerinden biri akıllı telefon işindeki düşük kar marjı olması.
    Apple firması'da elektrikli otomobilin konseptini yapmış ve ortak otomobil firması arıyormuş
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    E Elektrikliarabasever 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin dışına çıkacağını sanmıyorum dedikleri fiyatlarda Xpeng G3 var mesela ama baz modeli hiçbir AB ve US güvenlik kriterlerini karşılamıyor. Avrupa versiyonu 40k dolara patlıyor mesela (ID.4, Model Y varken kim alır tartışma konusu) Apple Car'ında yüksek fiyattan çıkacağını düşünüyorum 80-200k dolar arası.
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    mcrew (kemal kemal) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
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    Wuling Hongguang firması on bin dolara Avrupa da satış yapmayı planlıyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    profecco 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir sürü ülkeden önce elektrikli otomobil çıkaracaklarına eminim.
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    U uluscebecicankaya 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye satış fiyatı önemli. Epey pahalı olucakmış gibime geliyor
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    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi ) uluscebecicankaya
    Malesef biraz eli yüzü düzgün elektriklilerin tamamı 125 KW ve üzeri motora sahip, yani %60 vergi diliminde. Zaten 125 KW yani 170 beygir bir elektrikli motor için oldukça basit şekilde ulaşılabilir bir güç. Ülkemizde de 125 KW ve üzeri motora sahip elektriklilerin hem ÖTV'si hem de MTV'si yüksek. Özellikle 210 KW'yı geçtikten sonra yıllık 7600 TL, 240 KW ve üstünde yıllık 11500 TL ÖTV var. Görünüş o ki alt seviye elektrikliler harici anca zengin oyuncağı olacak.
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde ne hedef kitle belli nede fiyat aralığı. (Aslında az çok belli ama açıklamaya korkuyorlar sanırım)
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    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Öncesinde devletimiz ne kadar kazanacak diyelim...
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    2278 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    xiaomi elektrikli araç, xiaomi ve
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