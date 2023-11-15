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    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin tasarımı ortaya çıktı

    Huawei'nin kendi teknolojilerini otomotiv dünyasına aktarmasından sonra akıllı telefon üreticisi Xiaomi de otomobil işine girdi. Xiaomi SU7, markanın ilk ürünü olarak karşımızda.

    Xiaomi'nin uzun süredir kapalı kapılar ardından geliştirdiği %100 elektrikli otomobili sonunda gün yüzüne çıktı. Çinli akıllı telefon üreticisinin otomotiv dünyasındaki ilk ürünü olan Xiaomi SU7 isimli model, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yerel medyada çıkan haberlere göre, Xiaomi SU7, 4997 mm uzunluğa, 1963 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu doğrudan Zeekr 007 gibi modellere rakip haline getiriyor. 245/45 R19 ve 245/40 R20 jant ve lastik kombinasyonuyla tercih edilebilen modelin Lidarlı ve lidarsız olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Görsellerden de anlaşıldığı üzere Lidar, Çin'deki pek çok modelde olduğu gibi ön camın üzerinde yer alıyor.

    Bahse konu olan Lidar'ın dışında, Xiaomi SU7'nin yan aynaları ve ön çamurlukları dahil olmak üzere pek çok yüzeyinde sensör ve kameralar yer alıyor. Bu da aslında otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojileriyle donatıldığı konusunda bizlere ipuçları veriyor. Ayrıca B sütunları üzerinde de kamera bulunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Xiaomi SU7'de kapıları açmak için yüz tanıma sisteminin kullanılıyor olması muhtemel.

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi SU7'de iki farklı güç aktarma sistemi karşımıza çıkıyor. Arkadan itişli versiyon 220 kW (295 hp), dört tekerlekten çekişli versiyon ise 495 kW (663 hp) maksimum güç sunuyor. Alt versiyonlarda BYD kaynaklı lityum demir fosfat batarya kullanılacak olan SU7'nin pahalı versiyonlarında CATL kaynaklı nikel manganez kobalt batarya seçeneği göreceğiz. Bunun sebebi, lityum demir fosfat bataryaların diğerine göre daha ucuz olması ve daha düşük enerji yoğunluğu sunması olarak açıklanabilir.

    Xiaomi SU7'nin tek motorlu versiyonu 1980 kg ağırlığa sahip ve 210 km/s son hıza çıkabiliyor. 2205 kg ağırlığa sahip olan dört tekerlekten çekişli versiyon ise 265 km/s son hıza sahip. SU7, SU7 Pro ve SU7 Max adı verilen üç farklı versiyonla satılacağı belirtilen model, yapılan iş birliği kapsamında Çinli BAIC tarafından üretilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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