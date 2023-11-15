Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi'nin uzun süredir kapalı kapılar ardından geliştirdiği %100 elektrikli otomobili sonunda gün yüzüne çıktı. Çinli akıllı telefon üreticisinin otomotiv dünyasındaki ilk ürünü olan Xiaomi SU7 isimli model, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.
Bahse konu olan Lidar'ın dışında, Xiaomi SU7'nin yan aynaları ve ön çamurlukları dahil olmak üzere pek çok yüzeyinde sensör ve kameralar yer alıyor. Bu da aslında otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojileriyle donatıldığı konusunda bizlere ipuçları veriyor. Ayrıca B sütunları üzerinde de kamera bulunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Xiaomi SU7'de kapıları açmak için yüz tanıma sisteminin kullanılıyor olması muhtemel.
Xiaomi SU7'nin tek motorlu versiyonu 1980 kg ağırlığa sahip ve 210 km/s son hıza çıkabiliyor. 2205 kg ağırlığa sahip olan dört tekerlekten çekişli versiyon ise 265 km/s son hıza sahip. SU7, SU7 Pro ve SU7 Max adı verilen üç farklı versiyonla satılacağı belirtilen model, yapılan iş birliği kapsamında Çinli BAIC tarafından üretilecek.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.