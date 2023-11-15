Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi'nin uzun süredir kapalı kapılar ardından geliştirdiği %100 elektrikli otomobili sonunda gün yüzüne çıktı. Çinli akıllı telefon üreticisinin otomotiv dünyasındaki ilk ürünü olan Xiaomi SU7 isimli model, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yerel medyada çıkan haberlere göre, Xiaomi SU7, 4997 mm uzunluğa, 1963 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu doğrudan Zeekr 007 gibi modellere rakip haline getiriyor. 245/45 R19 ve 245/40 R20 jant ve lastik kombinasyonuyla tercih edilebilen modelin Lidarlı ve lidarsız olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Görsellerden de anlaşıldığı üzere Lidar, Çin'deki pek çok modelde olduğu gibi ön camın üzerinde yer alıyor.

Bahse konu olan Lidar'ın dışında, Xiaomi SU7'nin yan aynaları ve ön çamurlukları dahil olmak üzere pek çok yüzeyinde sensör ve kameralar yer alıyor. Bu da aslında otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojileriyle donatıldığı konusunda bizlere ipuçları veriyor. Ayrıca B sütunları üzerinde de kamera bulunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Xiaomi SU7'de kapıları açmak için yüz tanıma sisteminin kullanılıyor olması muhtemel.

Tam Boyutta Gör Xiaomi SU7'de iki farklı güç aktarma sistemi karşımıza çıkıyor. Arkadan itişli versiyon 220 kW (295 hp), dört tekerlekten çekişli versiyon ise 495 kW (663 hp) maksimum güç sunuyor. Alt versiyonlarda BYD kaynaklı lityum demir fosfat batarya kullanılacak olan SU7'nin pahalı versiyonlarında CATL kaynaklı nikel manganez kobalt batarya seçeneği göreceğiz. Bunun sebebi, lityum demir fosfat bataryaların diğerine göre daha ucuz olması ve daha düşük enerji yoğunluğu sunması olarak açıklanabilir.

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Xiaomi SU7'nin tek motorlu versiyonu 1980 kg ağırlığa sahip ve 210 km/s son hıza çıkabiliyor. 2205 kg ağırlığa sahip olan dört tekerlekten çekişli versiyon ise 265 km/s son hıza sahip. SU7, SU7 Pro ve SU7 Max adı verilen üç farklı versiyonla satılacağı belirtilen model, yapılan iş birliği kapsamında Çinli BAIC tarafından üretilecek.

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Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin tasarımı ortaya çıktı