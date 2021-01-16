Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun görüntüleri ortaya çıktı

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Samsung, Huawei ve Motorola gibi akıllı telefon üreticileri şimdiden katlanabilir cihazlarını pazara sunmuş durumdalar. Şaşırtıcı bir şekilde, Xiaomi henüz bu listede yok. Ancak Çinli şirket katlanabilir akıllı telefonunu test ediyor ve yakında piyasaya sürebilir.

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Bu yıl satışa çıkması bekleniyor

Cihazın fotoğrafının metroda çekilmiş olması, Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonunun piyasaya sürülmeden önce yapılan "saha testinden" geçtiği anlamına geliyor. Fotoğraflarda sadece cihazın MIUI 12 arayüzünü çalıştırdığı görülmekte ve kaynağa göre cihaz 256GB dahili hafıza ile gelecek.

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Ayrıca, üstte, altta veya herhangi bir köşede selfie kamerasının da mevcut olmadığı göze çarpıyor. Bu detaylara ek olarak güç ve ses tuşlarının, cihazın sağ tarafında olduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin ilk akıllı telefonunun piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmasa da, cihazın 2021 yılı içerisinde raflara çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.gsmarena.com/foldable_prototype_by_xiaomi_leaks_in_spy_photos-news-47231.php

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