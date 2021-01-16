Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun görüntüleri ortaya çıktı

    Uzunca bir süredir katlanabilir akıllı telefon modelini geliştiren Xiaomi'nin çalışmaları sona yaklaşıyor. Şimdi de cihazın canlı görüntüleri sızdırıldı.
    1 sa.
    533
    74
    4
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, Huawei ve Motorola gibi akıllı telefon üreticileri şimdiden katlanabilir cihazlarını pazara sunmuş durumdalar. Şaşırtıcı bir şekilde, Xiaomi henüz bu listede yok. Ancak Çinli şirket katlanabilir akıllı telefonunu test ediyor ve yakında piyasaya sürebilir.

    Ayrıca Bkz. "Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor"

    Bu yıl satışa çıkması bekleniyor

    Cihazın fotoğrafının metroda çekilmiş olması, Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonunun piyasaya sürülmeden önce yapılan "saha testinden" geçtiği anlamına geliyor. Fotoğraflarda sadece cihazın MIUI 12 arayüzünü çalıştırdığı görülmekte ve kaynağa göre cihaz 256GB dahili hafıza ile gelecek.

    Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca, üstte, altta veya herhangi bir köşede selfie kamerasının da mevcut olmadığı göze çarpıyor. Bu detaylara ek olarak güç ve ses tuşlarının, cihazın sağ tarafında olduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin ilk akıllı telefonunun piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmasa da, cihazın 2021 yılı içerisinde raflara çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.



    https://www.gsmarena.com/foldable_prototype_by_xiaomi_leaks_in_spy_photos-news-47231.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    2 saat önce
    Xandive

    damn

    2 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    10 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    10 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Evet bende metro gibi yerlerde mobil cihazlarımı kullanırken ayarlar - hakkında kısmına girip uzun uzun bakarım birisi benim fotoğraflarımı çeksin diye. Çok cheesy bir hareket şunlar koca koca firmaların yaptığı.
    Evet bende metro gibi yerlerde mobil cihazlarımı kullanırken ayarlar - hakkında kısmına girip uzun uzun bakarım birisi benim fotoğraflarımı çeksin diye. Çok che...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Shovel Knight 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    şunu biri evde bile yapmış olabilir bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Restoranlardaki PVC ile kaplanmış menü kitapçıkları gibi duruyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fortune 4 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    kat yeri belli oldugu icin bedava bile kullanmam parasi cok olup da sokaga atmak zenginler icin bir oyuncak daha
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Evet bende metro gibi yerlerde mobil cihazlarımı kullanırken ayarlar - hakkında kısmına girip uzun uzun bakarım birisi benim fotoğraflarımı çeksin diye. Çok cheesy bir hareket şunlar koca koca firmaların yaptığı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. İstanbul'daki sokak köpeklerinin hayatını konu alan belgesel, dünya çapında haber oldu 36 dk. Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun görüntüleri ortaya çıktı Sonraki DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #3 1 sa. Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M62, 7.000 mAh devasa bataryaya sahip olacak 2 sa. Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı 2 sa. İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu 2 sa. Logitech G203 LIGHTSYNC - İnceleme 3 sa. GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir 3 sa. CES 2021'in TV trendleri bu yıl neler beklememiz gerektiğini gösteriyor 4 sa. Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor 4 sa. LinkedIn'dan Türkiye'ye temsilci atama kararı 5 sa. Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor 5 sa. Balıklardan ilham alınarak geliştirilen robotlar, deniz araştırmaları için önemli görevler üstlenecekler 6 sa. Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak 6 sa. David O. Russell'ın yeni filmi tam bir yıldızlar geçidi: De Niro, Anya Taylor, Margot Robbie, Bale ve daha fazlası 6 sa. Godzilla vs. Kong filminin yayın tarihi iki ay öne alındı 8 sa. The Last of Us 2'nin ses tasarımcısı God of War 2'yi geliştiren ekibe katıldı 9 sa. Asus kupa boyutlarında projeksiyon cihazı tanıttı 10 sa. "Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu" 11 sa. Asus ZenBook Duo serisi güncellendi 11 sa. UV ışınların deri hücrelerindeki genomik etkileri incelendi 12 sa. The Last of Us dizisinin yeni yönetmeni belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız