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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor

    Bir süredir haberlere konu olan Apple'ın katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı söylentileri, Bloomberg tarafından da doğrulandı. Cihazın test aşamasına geçildiği belirtiliyor.
    31 dk.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor
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    Kasım 2020 tarihinde Çin merkezli kaynaklar,Apple'ın ilk katlanabilir iPhone prototipini Foxconn şirketine test etmesi için gönderdiğini bildirmişlerdi. Şimdi ise dünyanın önde gelen haber kaynaklarından Bloomberg de bu söylentileri doğruladı.

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    Apple ürünleri hakkında içeriden verdiği bilgileriyle tanınan Bloomberg gazetecisi Mark Gurman Apple'ın katlanabilir iPhone planlarını deşifre etti. Cihaz, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleriyle rekabet edecek şekilde geliştiriliyor. Gurman, Cupertino merkezli şirketin mühendislerinin, aylarca farklı ekran tipleri ile prototip modelleri test ettiğine dikkat çekmiş durumda.

    Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor
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    Apple fark yaratabilecek mi?

    Apple'ın OLED ve MicroLED ekran teknolojileri arasında kaldığı ifade edilirken, bir başka kaynağa göre ise Apple henüz tam işlevsel bir cihaza sahip değil. Bu da prototipin çok erken bir geliştirme aşamasında olduğu anlamına geliyor.

    Şayet Apple, katlanabilir bir iPhone modeli çıkarırsa, iPhone X modeliyle birlikte fiziksel ana ekran düğmesinin kaldırılmasından bu yana şirketin akıllı telefon ailesindeki en radikal değişiklik olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda katlanabilir ekranlı cihazlar Samsung, Motorola ve Huawei tarafından birkaç aydır satılıyor. Ancak bu telefonlar birçok araştırma şirketine göre kullanıcılarına henüz kaliteli bir kullanıcı deneyimi sağlamış değiller. Apple'ın katlanabilir iPhone'unun sektörde nasıl bir fark yaratacağı ise merak konusu.



    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/apple-considers-foldable-iphone-minor-changes-planned-for-2021-models https://9to5mac.com/2021/01/15/bloomberg-apple-developing-foldable-iphone-prototypes-launch-is-still-unclear/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    5 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    5 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6s 15 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    Telefonlar istedikleri kadar akıllandırsınlar; saniye trilyon işlem yapıp, ister render alsın. Kullanıcı tüm bunları rahat şekilde görmeden, etkileşime girmeden yapması bir yere kadar. Bu cihazları daha ileri seviyeye taşımak ve kapsamını genişletmek için ekran alanı lazım. Bu yüzden makul bir teknoloji geliştirildiğinde ekranlar daha da büyüyecek kaçarı yok.
    Telefonlar istedikleri kadar akıllandırsınlar; saniye trilyon işlem yapıp, ister render alsın. Kullanıcı tüm bunları rahat şekilde görmeden, etkileşime girmeden...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    canmania (ismail can) 50 sn. ( Mesaj Silindi )
    Cupertino merkezli şirket
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    borayeris (Boray Eriş) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Android taklitçisi.
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    mezun2021itü 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    fiyat önemli
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    [F][u][r][k][a][n] 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    25.000 TL'den filan başlar bunun fiyatları da heralde :)
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    joven 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple yaparsa bence bu telefon tutar tabi bu haber doğruysa
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    Moueson 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Katlanabilir telefonların tutacağını hiç sanmiyorum . Akıllı telefon piyasası müşteriye farklı şeyler sunabilmek için yenilikler yapmaya çalışıyor ama katlanabilir telefon üretmenin pek mantıklı olduğunu sanmıyorum . Bir kere insanlar daha ince daha hafif telefonlara alıştı . Daha büyük ekran isteyenler de tabletlere koşuyor zaten . Katlanabilir telefonlar ise telefon ile tablet arasın da bir şey .
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    6s 15 dk. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Telefonlar istedikleri kadar akıllandırsınlar; saniye trilyon işlem yapıp, ister render alsın. Kullanıcı tüm bunları rahat şekilde görmeden, etkileşime girmeden yapması bir yere kadar. Bu cihazları daha ileri seviyeye taşımak ve kapsamını genişletmek için ekran alanı lazım. Bu yüzden makul bir teknoloji geliştirildiğinde ekranlar daha da büyüyecek kaçarı yok.
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