Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor

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Kasım 2020 tarihinde Çin merkezli kaynaklar,Apple'ın ilk katlanabilir iPhone prototipini Foxconn şirketine test etmesi için gönderdiğini bildirmişlerdi. Şimdi ise dünyanın önde gelen haber kaynaklarından Bloomberg de bu söylentileri doğruladı.

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Apple ürünleri hakkında içeriden verdiği bilgileriyle tanınan Bloomberg gazetecisi Mark Gurman Apple'ın katlanabilir iPhone planlarını deşifre etti. Cihaz, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleriyle rekabet edecek şekilde geliştiriliyor. Gurman, Cupertino merkezli şirketin mühendislerinin, aylarca farklı ekran tipleri ile prototip modelleri test ettiğine dikkat çekmiş durumda.

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Apple fark yaratabilecek mi?

Apple'ın OLED ve MicroLED ekran teknolojileri arasında kaldığı ifade edilirken, bir başka kaynağa göre ise Apple henüz tam işlevsel bir cihaza sahip değil. Bu da prototipin çok erken bir geliştirme aşamasında olduğu anlamına geliyor.

Şayet Apple, katlanabilir bir iPhone modeli çıkarırsa, iPhone X modeliyle birlikte fiziksel ana ekran düğmesinin kaldırılmasından bu yana şirketin akıllı telefon ailesindeki en radikal değişiklik olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda katlanabilir ekranlı cihazlar Samsung, Motorola ve Huawei tarafından birkaç aydır satılıyor. Ancak bu telefonlar birçok araştırma şirketine göre kullanıcılarına henüz kaliteli bir kullanıcı deneyimi sağlamış değiller. Apple'ın katlanabilir iPhone'unun sektörde nasıl bir fark yaratacağı ise merak konusu.

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