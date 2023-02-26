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    Xiaomi ön sipariş hediyesini abarttı: 43 inç akıllı TV

    Amiral gemisi telefon ön siparişi verenlere kablosuz kulaklık ve akıllı saat gibi ürünler hediye edilmesine alışmıştık. Ancak Xiaomi bu kez Fransa'da akıllı TV hediye ederek çıtayı daha da yükseltiyor
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    Xiaomi ön sipariş hediyesini abarttı: 43 inç akıllı TV Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemilerinin ön siparişi için ilgi çekici promosyonlar sunarlar. Xiaomi, Samsung ve Huawei gibi markaların daha önce kablosuz kulaklık ve akıllı saat gibi ürünler hediye ettiğine şahit olduk. Ancak Xiaomi bu sene çıtayı yükseltmeye karar vermiş gibi görünüyor.

    Xiaomi 13'ün Fransa'daki ön sipariş kampanyasını detaylandıran bir tanıtım posteri yayınlandı. Paylaşılan görsele bakılırsa Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ön siparişi veren müşterilere 43 inç akıllı TV gibi oldukça iyi bir hediye sunulacak. Promosyona konu Xiaomi TV P1E'nin ülkede 449 euro fiyatla satıldığını belirtelim.

    Xiaomi ön sipariş hediyesini abarttı: 43 inç akıllı TV Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 Lite için geçerli değil

    Söz konusu kampanya daha uygun fiyatlı Xiaomi 13 Lite için geçerli olmayacak. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun sırasıyla 1.000 ve 1.300 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Xiaomi 13 Lite'ın fiyatı ise ise 500 euro'dan başlayacak. Yayınlanan poster ön sipariş kabulünün 26 Şubat - 7 Mart'ta tarihleri arasında yapılacağını gösteriyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-13-and-Xiaomi-13-Pro-pre-order-bonus-unearthed-as-a-free-43-inch-Smart-TV.697180.0.html https://twitter.com/billbil_kun/status/1629067292515479552
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    xiaomi, akıllı tv ve
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