Xiaomi ön sipariş hediyesini abarttı: 43 inç akıllı TV

Xiaomi 13'ün Fransa'daki ön sipariş kampanyasını detaylandıran bir tanıtım posteri yayınlandı. Paylaşılan görsele bakılırsa Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ön siparişi veren müşterilere 43 inç akıllı TV gibi oldukça iyi bir hediye sunulacak. Promosyona konu Xiaomi TV P1E'nin ülkede 449 euro fiyatla satıldığını belirtelim.
Xiaomi 13 Lite için geçerli değil
Söz konusu kampanya daha uygun fiyatlı Xiaomi 13 Lite için geçerli olmayacak. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun sırasıyla 1.000 ve 1.300 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Xiaomi 13 Lite'ın fiyatı ise ise 500 euro'dan başlayacak. Yayınlanan poster ön sipariş kabulünün 26 Şubat - 7 Mart'ta tarihleri arasında yapılacağını gösteriyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-13-and-Xiaomi-13-Pro-pre-order-bonus-unearthed-as-a-free-43-inch-Smart-TV.697180.0.html https://twitter.com/billbil_kun/status/1629067292515479552 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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