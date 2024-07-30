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    Anlık Bildirim

    Xiaomi elektrikli otomobil üretimini hızla artırıyor: 100.000 teslimat hedefi çok yakın

    Xiaomi elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu haline gelebilmek için var gücüyle çalışıyor. Çinli şirket elektrikli araç üretimi konusunda önemli bir ilerleme kaydetti.

    Xiaomi otomobil üretimini artırıyor: 100.000 teslimat çok yakın Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonları ve elektonik cihazları ile adından sıkça söz ettiren Xiaomi, elektrikli araç sektörüne de iddialı bir giriş yapmıştı. Çinli dev bu segmentte de sağlam adımlarla ilerliyor. Şirket elektrikli araç üretimini hızlandırma sürecini tamamladı.

    Xiaomi'nin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada elektrikli araç tesisindeki kapasite artışının tamamlandığını ve bu yıl için belirlenen 100.000 teslimat hedefine Kasım ayı başında ulaşacaklarını söyledi.

    Xiaomi otomobil üretimini artırıyor: 100.000 teslimat çok yakın Tam Boyutta Gör

    Hedef tutturulmuş olacak

    Eğer bu gerçekleşir ve Xiaomi SU7 modelinin mevcut üretim hızı sürdürülürse, şirket 2024'te 120.000 araç üretimine ulaşmış olacak. Böylelikle Xiaomi yönetiminin, 23 Mayıs'taki kazanç açıklamasında bahsettiği 120.000 adetlik teslimat hedefi tutturulmuş olacak.

    Xiaomi'nin şu anda Çin'in 31 şehirde 93 showroom'u, 57 servis merkezi ve 30 teslimat merkezi bulunuyor. Ancak Lei Jun yakın gelecekte bu ağın daha da genişleyeceğini ve 59 şehirde 220 showroom, 135 servis merkezi ve 53 teslimat merkezine ulaşacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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