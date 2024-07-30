Xiaomi elektrikli otomobil üretimini hızla artırıyor: 100.000 teslimat hedefi çok yakın

Akıllı telefonları ve elektonik cihazları ile adından sıkça söz ettiren Xiaomi, elektrikli araç sektörüne de iddialı bir giriş yapmıştı. Çinli dev bu segmentte de sağlam adımlarla ilerliyor. Şirket elektrikli araç üretimini hızlandırma sürecini tamamladı.
Xiaomi'nin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada elektrikli araç tesisindeki kapasite artışının tamamlandığını ve bu yıl için belirlenen 100.000 teslimat hedefine Kasım ayı başında ulaşacaklarını söyledi.
Hedef tutturulmuş olacak
Eğer bu gerçekleşir ve Xiaomi SU7 modelinin mevcut üretim hızı sürdürülürse, şirket 2024'te 120.000 araç üretimine ulaşmış olacak. Böylelikle Xiaomi yönetiminin, 23 Mayıs'taki kazanç açıklamasında bahsettiği 120.000 adetlik teslimat hedefi tutturulmuş olacak.
Xiaomi'nin şu anda Çin'in 31 şehirde 93 showroom'u, 57 servis merkezi ve 30 teslimat merkezi bulunuyor. Ancak Lei Jun yakın gelecekte bu ağın daha da genişleyeceğini ve 59 şehirde 220 showroom, 135 servis merkezi ve 53 teslimat merkezine ulaşacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.