Xiaomi elektrikli otomobil üretimini hızla artırıyor: 100.000 teslimat hedefi çok yakın

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Akıllı telefonları ve elektonik cihazları ile adından sıkça söz ettiren Xiaomi, elektrikli araç sektörüne de iddialı bir giriş yapmıştı. Çinli dev bu segmentte de sağlam adımlarla ilerliyor. Şirket elektrikli araç üretimini hızlandırma sürecini tamamladı.

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Xiaomi'nin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada elektrikli araç tesisindeki kapasite artışının tamamlandığını ve bu yıl için belirlenen 100.000 teslimat hedefine Kasım ayı başında ulaşacaklarını söyledi.

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Hedef tutturulmuş olacak

Eğer bu gerçekleşir ve Xiaomi SU7 modelinin mevcut üretim hızı sürdürülürse, şirket 2024'te 120.000 araç üretimine ulaşmış olacak. Böylelikle Xiaomi yönetiminin, 23 Mayıs'taki kazanç açıklamasında bahsettiği 120.000 adetlik teslimat hedefi tutturulmuş olacak.

Xiaomi'nin şu anda Çin'in 31 şehirde 93 showroom'u, 57 servis merkezi ve 30 teslimat merkezi bulunuyor. Ancak Lei Jun yakın gelecekte bu ağın daha da genişleyeceğini ve 59 şehirde 220 showroom, 135 servis merkezi ve 53 teslimat merkezine ulaşacağını söyledi.

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Xiaomi otomobil üretimini artırıyor: 100.000 teslimat çok yakın