BYD’nin ardından Çinli Chery de Türkiye’de fabrika kurmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapma kararı almış ve Manisa’da 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ile mobilite AR-GE merkezi kuracağını açıklamıştı. Bu yatırımla teşviklerle birlikte gümrük vergileri yükünden kurtulan şirketi şimdi de bir başka Çinli dev Chery takip edecek gibi görünüyor.

Chery, Samsun'u tercih edebilir

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada “Bugünlerde Samsun’da önemli bir yatırımcı trafiği ile karşı karşıyayız. Avrupa’ya Samsun üzerinden girmek isteyen özellikle Çinli yatırımcıların önemli bir şekilde Samsun’a gelip gittiklerini görüyoruz” dedi.

Doğan, son dönemde sıkça Samsun’a gelip incelemelerde bulunan Çin menşeili otomotiv devi ‘Chery Automobile’ ve lastik üreticileri gibi birçok global firmanın Samsun’dan Avrupa’ya açılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Chery’nin Türkiye’ye karşı bir ilgisi olduğu ve yatırım için fizibilite çalışmaları yaptığı biliniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında BYD ve Chery ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Nitekim BYD, bu ay içerisinde yatırımını duyurdu. Yatırım merkezli MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de görüşmeler yapılıyor.

Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve 8 Pro Max Türkiye'de 5 gün önce eklendi

Öte yandan Chery, Türkiye’de de başarılı olan bir firma. Yılın ilk yarısında toplam 34.501 otomobil satarak Türkiye'de en çok satan marka olmuştu. Burada firmanın fiyat/performans olarak değerlendirebileceğimiz başarılı otomobillerinin etkisi büyük. Türkiye pazarında OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO isimli 3 farklı SUV modelle faaliyetlerini sürdüren Chery’nin temmuz ayı itibari ile popüler SUV modellerinin TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO adı verilen güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürdüğünü de belirtelim.

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Chery, Türkiye yatırımıyla Samsun’da fabrika kurmaya hazırlanıyor