BYD’nin ardından Çinli Chery de Türkiye’de fabrika kurmaya hazırlanıyor

Chery, Samsun'u tercih edebilir
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada “Bugünlerde Samsun’da önemli bir yatırımcı trafiği ile karşı karşıyayız. Avrupa’ya Samsun üzerinden girmek isteyen özellikle Çinli yatırımcıların önemli bir şekilde Samsun’a gelip gittiklerini görüyoruz” dedi.
Doğan, son dönemde sıkça Samsun’a gelip incelemelerde bulunan Çin menşeili otomotiv devi ‘Chery Automobile’ ve lastik üreticileri gibi birçok global firmanın Samsun’dan Avrupa’ya açılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
Chery’nin Türkiye’ye karşı bir ilgisi olduğu ve yatırım için fizibilite çalışmaları yaptığı biliniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında BYD ve Chery ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Nitekim BYD, bu ay içerisinde yatırımını duyurdu. Yatırım merkezli MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de görüşmeler yapılıyor.
Öte yandan Chery, Türkiye’de de başarılı olan bir firma. Yılın ilk yarısında toplam 34.501 otomobil satarak Türkiye'de en çok satan marka olmuştu. Burada firmanın fiyat/performans olarak değerlendirebileceğimiz başarılı otomobillerinin etkisi büyük. Türkiye pazarında OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO isimli 3 farklı SUV modelle faaliyetlerini sürdüren Chery’nin temmuz ayı itibari ile popüler SUV modellerinin TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO adı verilen güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürdüğünü de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.