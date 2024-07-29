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    Anlık Bildirim

    BYD’nin ardından Çinli Chery de Türkiye’de fabrika kurmaya hazırlanıyor

    Çinli otomotiv devlerinin Türkiye’ye olan ilgisi artıyor. Çinli BYD’nin ardından şimdi de Chery’nin Türkiye’ye yatırım yapacağı, hatta lokasyonun da Samsun olacağı belirtiliyor.
    Chery, Türkiye yatırımıyla Samsun’da fabrika kurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapma kararı almış ve Manisa’da 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ile mobilite AR-GE merkezi kuracağını açıklamıştı. Bu yatırımla teşviklerle birlikte gümrük vergileri yükünden kurtulan şirketi şimdi de bir başka Çinli dev Chery takip edecek gibi görünüyor.

    Chery, Samsun'u tercih edebilir

    Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada “Bugünlerde Samsun’da önemli bir yatırımcı trafiği ile karşı karşıyayız. Avrupa’ya Samsun üzerinden girmek isteyen özellikle Çinli yatırımcıların önemli bir şekilde Samsun’a gelip gittiklerini görüyoruz” dedi.

    Doğan, son dönemde sıkça Samsun’a gelip incelemelerde bulunan Çin menşeili otomotiv devi ‘Chery Automobile’ ve lastik üreticileri gibi birçok global firmanın Samsun’dan Avrupa’ya açılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

    Chery’nin Türkiye’ye karşı bir ilgisi olduğu ve yatırım için fizibilite çalışmaları yaptığı biliniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında BYD ve Chery ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Nitekim BYD, bu ay içerisinde yatırımını duyurdu. Yatırım merkezli MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de görüşmeler yapılıyor.

    Öte yandan Chery, Türkiye’de de başarılı olan bir firma. Yılın ilk yarısında toplam 34.501 otomobil satarak Türkiye'de en çok satan marka olmuştu. Burada firmanın fiyat/performans olarak değerlendirebileceğimiz başarılı otomobillerinin etkisi büyük. Türkiye pazarında OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO isimli 3 farklı SUV modelle faaliyetlerini sürdüren Chery’nin temmuz ayı itibari ile popüler SUV modellerinin TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO adı verilen güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürdüğünü de belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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