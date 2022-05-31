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91mobiles portalı, yakın zamanda AET veritabanında görünen ve önümüzdeki aylarda çıkacak olan Xiaomi Pad 6 tabletleri hakkında özel bilgiler paylaştı.

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Daha önce Xiaomi'nin, Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G ve Redmi Pad modellerine karşılık gelen L81, L81A, L82 ve L83 numaralı dört yeni tablet hazırladığı biliniyordu.

Ağustos ayında tanıtılacak

Söylentilere göre üst model Xiaomi Pad 6 Pro 5G, bölgeye göre Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 veya MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile donatılacak. Normal Xiaomi Pad 6, Dimensity 8000 işlemciyi alırken Redmi Pad, Dimensity 1300 ile gelebilir.

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Xiaomi Pad 6 serisi tabletlerin 144Hz yenileme hızına sahip LTPO ekranlara, güçlü hoparlörlere ve 120W'a kadar hızlı şarj teknolojisine sahip olması bekleniyor.

Büyük olasılıkla Xiaomi, yeni tablet modellerini Ağustos 2022'de tanıtacak.

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Xiaomi Pad 6 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı