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    Xiaomi Pad 6 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin birkaç ay içinde tanıtmaya hazırlandığı Xiaomi Pad 6 tablet modellerinin teknik detayları ortaya çıktı.                          
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    Xiaomi Pad 6 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı
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    91mobiles portalı, yakın zamanda AET veritabanında görünen ve önümüzdeki aylarda çıkacak olan Xiaomi Pad 6 tabletleri hakkında özel bilgiler paylaştı.

    Daha önce Xiaomi'nin, Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G ve Redmi Pad modellerine karşılık gelen L81, L81A, L82 ve L83 numaralı dört yeni tablet hazırladığı biliniyordu.

    Ağustos ayında tanıtılacak

    Söylentilere göre üst model Xiaomi Pad 6 Pro 5G, bölgeye göre Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 veya MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile donatılacak. Normal Xiaomi Pad 6, Dimensity 8000 işlemciyi alırken Redmi Pad, Dimensity 1300 ile gelebilir.

    Xiaomi Pad 6 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı
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    Xiaomi Pad 6 serisi tabletlerin 144Hz yenileme hızına sahip LTPO ekranlara, güçlü hoparlörlere ve 120W'a kadar hızlı şarj teknolojisine sahip olması bekleniyor.

    Büyük olasılıkla Xiaomi, yeni tablet modellerini Ağustos 2022'de tanıtacak.

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