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    Yeni Xiaomi tableti güçlü donanımıyla sahneye çıkıyor

    Xiaomi’nin yeni nesil cihazları, Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıktı. Sertifika alan modeller arasında yeni amiral gemisi tableti Xiaomi Pad 7S Pro da yer alıyor.

    Yeni Xiaomi tableti güçlü donanımıyla sahneye çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni cihazları, Bluetooth SIG veri tabanında görülerek yakında tanıtılacak ürünlere dair önemli ipuçları verdi. Sertifika alan ürünler arasında Xiaomi Pad 7S Pro’nun 12.5 inçlik versiyonu, 15 Ultra için geliştirilen özel “Fashion Imaging Kit” ve Xiaomi Watch S4’ün 41 mm’lik modeli bulunuyor. Özellikle Pad 7S Pro’nun bu ay içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

    Xiaomi Pad 7S Pro, markanın üst segment tablet kategorisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 12.5 inç boyutundaki LCD ekranla gelecek olan cihazın, daha önce Çin’in 3C platformunda 120W hızlı şarj desteğiyle görüntülenmiş olması dikkat çekmişti. Bu güçlü şarj desteği, tableti yoğun kullanımda bile kısa sürede şarj edilebilir kılıyor.

    Yeni modelin, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yerine Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Xring O1 çipine yer vereceği iddia ediliyor. Bu özel çip daha önce Xiaomi 15s Pro ve Pad 7 Ultra’da da kullanılmıştı. İlk geri bildirimlere göre çipin telefonlardaki performansı modem ve ısınma sorunlarından dolayı sınırlı kalsa da, tablet formunda bu sorunların daha az hissedileceği belirtiliyor. Bu sayede hem işlemci gücü artıyor hem de Xiaomi’nin HyperOS sistemiyle daha akıcı bir deneyim sunulması bekleniyor.

    Pad 7S Pro’nun, AMOLED ekranlı Pad 7 Ultra’nın altında konumlandırılması öngörülüyor. Ancak yine de Xring O1 çipiyle gelmesi, Xiaomi’nin bu teknolojiyi daha geniş kullanıcı kitlesine yayma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ürünün bu ay içinde tanıtılması bekleniyor, ancak henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmış değil.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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