Xiaomi duyurdu: Amiral gemisi telefonlar artık daha pahalı olacak

"Android telefonlar artık daha pahalı olacak"
Redmi genel müdürü Wang Teng Thomas, Weibo'da yaptığı paylaşımda "amiral gemisi akıllı telefon maliyetlerin artmaya devam ettiğini ve fiyatlara zam gelmeden kalite artışının artık çok zor olduğunu" belirtti. Ayrıca kıdemli yönetici, takipçilerine mevcut fiyatları korumak için özellikleri düşürülmüş bir akıllı telefonu mu yoksa yeni nesil gelişmiş özelliklere sahip ancak daha pahalı bir telefonu mu tercih edeceklerini sordu.
Keza enflasyon son birkaç yıldır küresel pazarları sert bir şekilde etkiliyor ve üreticilerin de buna bağlı olarak fiyat artışına yöneldiğini görüyoruz. Örneğin Snapdragon 8 Gen 4'ün fabrikasyon süreci nedeniyle selefinden %30 oranında daha pahalı olacağı söyleniyor. Ayrıca son dönemde popüler olan AI özellikleri de daha fazla RAM ihtiyacı ve pahalı bir malzeme listesiyle geliyor.
Peki fiyat artışı konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Fiyatı uygun özellikleri düşürülmüş bir akıllı telefon mu yoksa yeni nesil gelişmiş özelliklere sahip ancak daha pahalı bir telefonu mu tercih edersiniz? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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