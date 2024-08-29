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    Xiaomi duyurdu: Amiral gemisi telefonlar artık daha pahalı olacak

    Xiaomi'ye göre amiral gemisi telefonlar artık daha pahalı olacak. Peki daha yüksek bir fiyat mı yoksa daha düşük özellikler mi? Android kullanıcıları 2025 yılında seçim yapmak zorunda kalabilir. 
    Xiaomi duyurdu: 'Android telefonlar artık daha pahalı olacak' Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, telefon üretim maliyetlerinde  de artış gözleniyor ve fiyatlarında buna bağlı olarak değiştiğini görüyoruz. Yakında satışa çıkacak amiral gemisi telefonlar, bildiğiniz gibi 3nm MediaTek Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ve yepyeni özellikler ile karşımıza çıkacak. Bu gelişme ise Xiaomi'ye göre, hatırı sayılır bir fiyat artışına neden olabilir.

    "Android telefonlar artık daha pahalı olacak"

    Redmi genel müdürü Wang Teng Thomas, Weibo'da yaptığı paylaşımda "amiral gemisi akıllı telefon maliyetlerin artmaya devam ettiğini ve fiyatlara zam gelmeden kalite artışının artık çok zor olduğunu" belirtti. Ayrıca kıdemli yönetici, takipçilerine mevcut fiyatları korumak için özellikleri düşürülmüş bir akıllı telefonu mu yoksa yeni nesil gelişmiş özelliklere sahip ancak daha pahalı bir telefonu mu tercih edeceklerini sordu. 

    Xiaomi duyurdu: 'Android telefonlar artık daha pahalı olacak' Tam Boyutta Gör
    Şu an için fiyat artışının tüketicilere yansıtılıp yansılmayacağı belirsiz. Ancak Xiaomi'nin ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi telefonlarının daha pahalı olabileceği veya aynı fiyatta kalmak için bazı indirimlere gidebileceği belirtiliyor. Ayrıca bu sorunun Xiaomi ile sınırlı olmayacağını belirtelim.

    Keza enflasyon son birkaç yıldır küresel pazarları sert bir şekilde etkiliyor ve üreticilerin de buna bağlı olarak fiyat artışına yöneldiğini görüyoruz. Örneğin Snapdragon 8 Gen 4'ün fabrikasyon süreci nedeniyle selefinden %30 oranında daha pahalı olacağı söyleniyor. Ayrıca son dönemde popüler olan AI özellikleri de daha fazla RAM ihtiyacı ve pahalı bir malzeme listesiyle geliyor.

    Peki fiyat artışı konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Fiyatı uygun özellikleri düşürülmüş bir akıllı telefon mu yoksa yeni nesil gelişmiş özelliklere sahip ancak daha pahalı bir telefonu mu tercih edersiniz? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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