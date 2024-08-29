Xiaomi duyurdu: Amiral gemisi telefonlar artık daha pahalı olacak

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Tam Boyutta Gör Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, telefon üretim maliyetlerinde de artış gözleniyor ve fiyatlarında buna bağlı olarak değiştiğini görüyoruz. Yakında satışa çıkacak amiral gemisi telefonlar, bildiğiniz gibi 3nm MediaTek Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ve yepyeni özellikler ile karşımıza çıkacak. Bu gelişme ise Xiaomi'ye göre, hatırı sayılır bir fiyat artışına neden olabilir.

"Android telefonlar artık daha pahalı olacak"

Redmi genel müdürü Wang Teng Thomas, Weibo'da yaptığı paylaşımda "amiral gemisi akıllı telefon maliyetlerin artmaya devam ettiğini ve fiyatlara zam gelmeden kalite artışının artık çok zor olduğunu" belirtti. Ayrıca kıdemli yönetici, takipçilerine mevcut fiyatları korumak için özellikleri düşürülmüş bir akıllı telefonu mu yoksa yeni nesil gelişmiş özelliklere sahip ancak daha pahalı bir telefonu mu tercih edeceklerini sordu.

Tam Boyutta Gör Şu an için fiyat artışının tüketicilere yansıtılıp yansılmayacağı belirsiz. Ancak Xiaomi'nin ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi telefonlarının daha pahalı olabileceği veya aynı fiyatta kalmak için bazı indirimlere gidebileceği belirtiliyor. Ayrıca bu sorunun Xiaomi ile sınırlı olmayacağını belirtelim.

Keza enflasyon son birkaç yıldır küresel pazarları sert bir şekilde etkiliyor ve üreticilerin de buna bağlı olarak fiyat artışına yöneldiğini görüyoruz. Örneğin Snapdragon 8 Gen 4'ün fabrikasyon süreci nedeniyle selefinden %30 oranında daha pahalı olacağı söyleniyor. Ayrıca son dönemde popüler olan AI özellikleri de daha fazla RAM ihtiyacı ve pahalı bir malzeme listesiyle geliyor.

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Peki fiyat artışı konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Fiyatı uygun özellikleri düşürülmüş bir akıllı telefon mu yoksa yeni nesil gelişmiş özelliklere sahip ancak daha pahalı bir telefonu mu tercih edersiniz? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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