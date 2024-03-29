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    Redmi Note 13 Turbo'nun bir özelliği daha belli oldu

    Ülkemizde Poco F6 olarak satışa çıkması beklenen Redmi Note 13 Turbo'nun bir özelliği daha belli oldu. İşte akıllı telefon hakkında tüm bildiklerimiz...        
    Redmi Note 13 Turbo'nun bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi Redmi Note 13 Turbo, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Ülkemizde Poco F6 olarak satışa çıkacağı söylenen modelin son olarak pil ve şarj özellikleri de belli oldu. Gelin hep birlikte göz atalım...

    90W hızlı şarj, Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası

    Kaçıranlar için daha önce Redmi Note 13 Turbo'nun tasarımından bahsetmiş, akıllı telefonun düz ekran ve daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Redmi Note 13 Turbo, 4069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Bu liste çok fazla detay içermiyor olsa da, elefonun 90W şarj hızlarını desteleyeceğini doğruladı.

    Sektör kaynaklarına göre Redmi Note 13 Turbo Çin pazarına özel olacak. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi diğer pazarlarda POCO F6 5G olarak lanse edilmesi bekleniyor. Telefonun diğer bilinen özelliklerine gelirsek, ön yüzünde 1.5K çözünürlüğünde OLED ekran bulunacak. Arkadaki ana kameranın ise 50 MP Sony IMX882 50 MP olacağı ve ön yüzünde 20MP selfie kamerası ile destekleneceği belirtiliyor. 

    Bataryaya dönecek olursak kapasite 5.000 mAh olacak. Ayrıca kutusundan Android 14 destekli HyperOS ile çıkması bekleniyor. Bu kuruluma ise, yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3 platformu eşlik edecek. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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