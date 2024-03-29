Redmi Note 13 Turbo'nun bir özelliği daha belli oldu

90W hızlı şarj, Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası
Kaçıranlar için daha önce Redmi Note 13 Turbo'nun tasarımından bahsetmiş, akıllı telefonun düz ekran ve daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Redmi Note 13 Turbo, 4069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Bu liste çok fazla detay içermiyor olsa da, elefonun 90W şarj hızlarını desteleyeceğini doğruladı.
Sektör kaynaklarına göre Redmi Note 13 Turbo Çin pazarına özel olacak. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi diğer pazarlarda POCO F6 5G olarak lanse edilmesi bekleniyor. Telefonun diğer bilinen özelliklerine gelirsek, ön yüzünde 1.5K çözünürlüğünde OLED ekran bulunacak. Arkadaki ana kameranın ise 50 MP Sony IMX882 50 MP olacağı ve ön yüzünde 20MP selfie kamerası ile destekleneceği belirtiliyor.
Bataryaya dönecek olursak kapasite 5.000 mAh olacak. Ayrıca kutusundan Android 14 destekli HyperOS ile çıkması bekleniyor. Bu kuruluma ise, yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3 platformu eşlik edecek. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...