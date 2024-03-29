Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi Redmi Note 13 Turbo, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Ülkemizde Poco F6 olarak satışa çıkacağı söylenen modelin son olarak pil ve şarj özellikleri de belli oldu. Gelin hep birlikte göz atalım...

90W hızlı şarj, Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası

Kaçıranlar için daha önce Redmi Note 13 Turbo'nun tasarımından bahsetmiş, akıllı telefonun düz ekran ve daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Redmi Note 13 Turbo, 4069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Bu liste çok fazla detay içermiyor olsa da, elefonun 90W şarj hızlarını desteleyeceğini doğruladı.

Sektör kaynaklarına göre Redmi Note 13 Turbo Çin pazarına özel olacak. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi diğer pazarlarda POCO F6 5G olarak lanse edilmesi bekleniyor. Telefonun diğer bilinen özelliklerine gelirsek, ön yüzünde 1.5K çözünürlüğünde OLED ekran bulunacak. Arkadaki ana kameranın ise 50 MP Sony IMX882 50 MP olacağı ve ön yüzünde 20MP selfie kamerası ile destekleneceği belirtiliyor.

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Bataryaya dönecek olursak kapasite 5.000 mAh olacak. Ayrıca kutusundan Android 14 destekli HyperOS ile çıkması bekleniyor. Bu kuruluma ise, yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3 platformu eşlik edecek. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Redmi Note 13 Turbo'nun bir özelliği daha belli oldu