POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı: İlk olacak

POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı
Bildiğiniz gibi Poco, geçtiğimiz yıl iki farklı F serisi telefonla karşımıza çıktı. Bunlar arasından Poco F5 ise, hem fiyatı hem de sahip olduğu özellikle ile beğeni toplamayı başarmıştı. Dolayısıyla Poco F6 serisinin de bu başarıyı koruması bekleniyor. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo’nun küresel pazarda POCO F6 olarak lanse edileceğini bizlere gösterdi.
Akıllı telefonla ilgili henüz başka ayrıntı mevcut değil ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Redmi Note 13 Turbo veya Poco F6'nın Nisan veya Mayıs aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sona erecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.