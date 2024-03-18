Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında fiyat&performans modelleri ile varlık gösteren POCO, yeni telefonları Poco F6 ve F6 Pro için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Dolayısıyla yaklaşmakta olan telefonların özellikleri de neredeyse netleşti. Son olarak Poco F6 veya diğer adıyla edmi Note 13 Turbo'ya güç verecek yonga seti doğrulandı.

POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı

Bildiğiniz gibi Poco, geçtiğimiz yıl iki farklı F serisi telefonla karşımıza çıktı. Bunlar arasından Poco F5 ise, hem fiyatı hem de sahip olduğu özellikle ile beğeni toplamayı başarmıştı. Dolayısıyla Poco F6 serisinin de bu başarıyı koruması bekleniyor. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo’nun küresel pazarda POCO F6 olarak lanse edileceğini bizlere gösterdi.

Tam Boyutta Gör Hatta bir süredir Snapdragon 7+ Gen 3 veya Snapdragon 8s Gen 3 platformlarından güç alacağı söyleniyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bu söylentiler doğrulandı. Redmi Note 13 Turbo'nun kayıt bilgilerini içeren yeni bir sızıntıda, SM8635 model numaralı bir çip kullandığı tespit edildi. Bu da Snapdragon 8s Gen 3 platformuna işaret ediyor.

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Akıllı telefonla ilgili henüz başka ayrıntı mevcut değil ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Redmi Note 13 Turbo veya Poco F6'nın Nisan veya Mayıs aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sona erecek.

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POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı: İlk olacak