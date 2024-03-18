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    Anlık Bildirim

    POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı: İlk olacak

    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, önümüzdeki haftalarda yeni telefonları POCO F6 serisi ile sahneye çıkacak. Son olarak akıllı telefonlara güç verecek işlemci belli oldu.
    POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı: İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında fiyat&performans modelleri ile varlık gösteren POCO, yeni telefonları Poco F6 ve F6 Pro için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Dolayısıyla yaklaşmakta olan telefonların özellikleri de neredeyse netleşti. Son olarak Poco F6 veya diğer adıyla edmi Note 13 Turbo'ya güç verecek yonga seti doğrulandı.

    POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı

    Bildiğiniz gibi Poco, geçtiğimiz yıl iki farklı F serisi telefonla karşımıza çıktı. Bunlar arasından Poco F5 ise, hem fiyatı hem de sahip olduğu özellikle ile beğeni toplamayı başarmıştı. Dolayısıyla Poco F6 serisinin de bu başarıyı koruması bekleniyor. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo’nun küresel pazarda POCO F6 olarak lanse edileceğini bizlere gösterdi.

    POCO F6 5G'nin bir özelliği daha doğrulandı: İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Hatta bir süredir Snapdragon 7+ Gen 3 veya Snapdragon 8s Gen 3 platformlarından güç alacağı söyleniyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bu söylentiler doğrulandı. Redmi Note 13 Turbo'nun kayıt bilgilerini içeren yeni bir sızıntıda, SM8635 model numaralı bir çip kullandığı tespit edildi. Bu da Snapdragon 8s Gen 3 platformuna işaret ediyor.

    Akıllı telefonla ilgili henüz başka ayrıntı mevcut değil ancak bir önceki modelin, Snapdragon 7+ Gen 2, 6.67 inç 120Hz OLED ekran, 67W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Redmi Note 13 Turbo veya Poco F6'nın Nisan veya Mayıs aylarında lanse edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sona erecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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