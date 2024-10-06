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    Redmi Note 14 Pro ve Pro+’ın onarım maliyetleri belli oldu, işte yedek parça fiyatları

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geçtiğimiz günlerde satışa sunulan ve ilk andan itibaren akıllı telefon meraklılarının ilgisini çeken Note 14 Pro serisinin yedek parça fiyatları da belli oldu.

    Redmi Note 14 Pro ve Pro+’ın onarım maliyetleri belli oldu Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 14 Pro serisi, son dönemde teknoloji tutkunlarının dikkatini çeken en yeni akıllı telefon serilerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle uygun fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çeken bu serinin başlangıç fiyatı 192 dolar olan Redmi Note 14 Pro modeli, Dimensity 7300-Ultra işlemcisiyle performans sunarken, serinin daha üst modeli olan Redmi Note 14 Pro+ ise Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ile donatılmış ve 261 dolardan satışa sunuluyor.

    İlk satış döneminde bu cihazlardan birini alan kullanıcılar, oldukça cazip bir koruma planı ile karşılaştılar. Ekran kırılmaları, batarya kapağı ve su hasarına karşı bir yıllık garanti sunulurken, batarya için tam beş yıl süren uzun bir garanti verilmişti. Bu avantajlı kampanya, şimdi 14 Ekim’e kadar uzatılmış durumda.

    Xiaomi, cihazların satış sonrası yedek parça fiyatlarını da açıkladı. Özellikle garanti süresi sonrasında kullanıcıların karşılaşabileceği olası tamir masrafları şimdiden merak konusu oldu. Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modelleri için açıklanan fiyatlara göre, en pahalı parçalardan biri olarak ekran öne çıkıyor. Ekran değişimi Pro modelinde 56 dolar, Pro+ modelinde ise 68 dolara mal oluyor.

    Ana kart tamiri de cihazın bellek kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Pro modeli için tamir maliyeti 121 dolardan başlıyor ve 157 dolara kadar çıkıyor. Pro+ modelinde ise bu maliyetler 168 dolar ile 194 dolar arasında değişiyor. İki cihazın da ana kameraları 16-19 dolar arasında bir fiyatla değiştirilebilirken, Pro+ modelinde kameranın değiştirme maliyeti biraz daha yüksek.

    Diğer yedek parçalar arasında batarya değişimi 12-16 dolar arasında değişirken, hoparlör ve alıcı gibi küçük parçalar ise oldukça uygun fiyatlara değiştirilebiliyor. Ancak, bu yedek parça fiyatlarına işçilik maliyetleri dahil değil ve tamir hizmeti almadan önce yetkili servislerden detaylı bir fiyat teklifi almakta fayda var.

    Sonuç olarak, Xiaomi’nin Redmi Note 14 Pro serisi hem performansı hem de satış sonrası servis olanaklarıyla kullanıcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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