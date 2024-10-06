Redmi Note 14 Pro ve Pro+’ın onarım maliyetleri belli oldu, işte yedek parça fiyatları

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Redmi Note 14 Pro serisi, son dönemde teknoloji tutkunlarının dikkatini çeken en yeni akıllı telefon serilerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle uygun fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çeken bu serinin başlangıç fiyatı 192 dolar olan Redmi Note 14 Pro modeli, Dimensity 7300-Ultra işlemcisiyle performans sunarken, serinin daha üst modeli olan Redmi Note 14 Pro+ ise Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ile donatılmış ve 261 dolardan satışa sunuluyor.

İlk satış döneminde bu cihazlardan birini alan kullanıcılar, oldukça cazip bir koruma planı ile karşılaştılar. Ekran kırılmaları, batarya kapağı ve su hasarına karşı bir yıllık garanti sunulurken, batarya için tam beş yıl süren uzun bir garanti verilmişti. Bu avantajlı kampanya, şimdi 14 Ekim’e kadar uzatılmış durumda.

Redmi Note 14 Pro+ bu sefer de yeni bir rekorla gündemde 1 gün önce eklendi

Xiaomi, cihazların satış sonrası yedek parça fiyatlarını da açıkladı. Özellikle garanti süresi sonrasında kullanıcıların karşılaşabileceği olası tamir masrafları şimdiden merak konusu oldu. Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modelleri için açıklanan fiyatlara göre, en pahalı parçalardan biri olarak ekran öne çıkıyor. Ekran değişimi Pro modelinde 56 dolar, Pro+ modelinde ise 68 dolara mal oluyor.

Ana kart tamiri de cihazın bellek kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Pro modeli için tamir maliyeti 121 dolardan başlıyor ve 157 dolara kadar çıkıyor. Pro+ modelinde ise bu maliyetler 168 dolar ile 194 dolar arasında değişiyor. İki cihazın da ana kameraları 16-19 dolar arasında bir fiyatla değiştirilebilirken, Pro+ modelinde kameranın değiştirme maliyeti biraz daha yüksek.

Diğer yedek parçalar arasında batarya değişimi 12-16 dolar arasında değişirken, hoparlör ve alıcı gibi küçük parçalar ise oldukça uygun fiyatlara değiştirilebiliyor. Ancak, bu yedek parça fiyatlarına işçilik maliyetleri dahil değil ve tamir hizmeti almadan önce yetkili servislerden detaylı bir fiyat teklifi almakta fayda var.

Sonuç olarak, Xiaomi’nin Redmi Note 14 Pro serisi hem performansı hem de satış sonrası servis olanaklarıyla kullanıcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

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Redmi Note 14 Pro ve Pro+’ın onarım maliyetleri belli oldu