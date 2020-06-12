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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi Redmi Note 9'un bugün gerçekleştirilen Türkiye lansmanı ile birlikte satışına başlandı. Xiaomi Redmi Note 9'un fiyatı, Redmi Note 9 serisinin diğer üyelerine göre beklentinin üstünde.
    20 dk.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı açıklandı
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    Xiaomi bugün Redmi Note 9 modelinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Telefonun Türkiye fiyatı açıklandı. E-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

    Xiaomi Redmi Note 9’un 3 GB RAM + 64 GB hafızalı versiyonu 2999 TL, 4 GB RAM + 128 hafızalı versiyonu 3199 TL fiyat etiketine sahip. Redmi Note 9 serisi diğer modeller ile kıyaslandığında fiyat/performans açısından geride kalıyor. Redmi Note 9S’nin tavsiye edilen satış fiyatı, 2899 TL, Redmi Note 9 Pro’nun fiyatı ise 3299 TL olarak açıklandı. Bu iki telefon da Redmi Note 9’dan daha iyi özelliklere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Redmi Note 9 özellikleri

    • 6.53 inç ekran, 1080p, Gorilla Glass 5, IPS LCD
    • Helio G85 yonga seti, 3/4 GB RAM, 64/128 GB depolama
    • Arka kamera: 48 MP geniş açılı (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı (f/2,8), 2 MP makro (f/2,4), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4), 1080p 30 fps
    • Ön kamera 13 MP, f/2.3, 1080p 30 fps
    • 5020 mAh batarya, 18W hızlı şarj



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 8 dk.
    100 lira daha fazla konup Redmi Note 9s 6/128GB almak daha mantıklı. En azından Xiaomi'deki iç savaşa göre.
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    evlbleef 12 dk.
    3 GB RAM'li telefon 3000 TL... Diyecek söz yok.
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    javaprof (orhan yılmaz) 14 dk.
    İş yapmaz bu telefon gm 9 pro benzer özellikler üzerine amoled ekran ve dolby atmos ile geliyor ve 1500 lira bu nun iki katı fiyatına ha bunu 2200 liraya falan bulursun ama o da distrübtör garantili olur. Bu telefonun ederi 1800 liradır.
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    Revenge_ (kanber öner) 14 dk.
    Redmi note 9

    Redmi note 9s

    Redmi note 9pro

    Redmi note 9pro max

    Redmi note 9 ultra mega

    Redmi note 9 ultra mega max.

    50 tane note 9 serisi telefon çıktı. Karman çorman iş.
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    sense21 16 dk.
    Note 9 128 GB, Note 9S 128 GB dan daha pahalı. Salak bunlar ya...
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