Xiaomi Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı açıklandı

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Xiaomi bugün Redmi Note 9 modelinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Telefonun Türkiye fiyatı açıklandı. E-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

Xiaomi Redmi Note 9’un 3 GB RAM + 64 GB hafızalı versiyonu 2999 TL, 4 GB RAM + 128 hafızalı versiyonu 3199 TL fiyat etiketine sahip. Redmi Note 9 serisi diğer modeller ile kıyaslandığında fiyat/performans açısından geride kalıyor. Redmi Note 9S’nin tavsiye edilen satış fiyatı, 2899 TL, Redmi Note 9 Pro’nun fiyatı ise 3299 TL olarak açıklandı. Bu iki telefon da Redmi Note 9’dan daha iyi özelliklere sahip.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Redmi Note 9 özellikleri

6.53 inç ekran, 1080p, Gorilla Glass 5, IPS LCD

Helio G85 yonga seti, 3/4 GB RAM, 64/128 GB depolama

Arka kamera: 48 MP geniş açılı (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı (f/2,8), 2 MP makro (f/2,4), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4), 1080p 30 fps

Ön kamera 13 MP, f/2.3, 1080p 30 fps

5020 mAh batarya, 18W hızlı şarj

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