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    Anlık Bildirim

    Xiaomi CIVI 2 ile farklı akıllı cihazlar da tanıtılacak

    Xiaomi yarın itibariyle ekosistemine yeni bir robot köpek ekliyor. Sevimli robot köpek evinizde size yardımcı olmaya çalışacak. Ayrıca baskül ve kulaklık gibi ürünler de olacak.
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    Xiaomi
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    Xiaomi’nin CIVI 2 akıllı telefon modelini tanıtacağı etkinlikte ekosistemine ait farklı yardımcı aksesuarlar da sahneye çıkacak. Bunlar arasında powerbank, kulaklık, baskül ve robot köpek yer alıyor.

    Xiaomi yeni ekosistem ürünleri

    Xiaomi’nin henüz detaylarını vermediği ancak lansman ile ilgili afişlerinde sergilediği toplamda 5 farklı ekosistem ürünü olduğu anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi Ruj Powerbank ve ruj tasarımı verilmiş.

    Diğer bir ürün gürültü engelleme özelliğine sahip boyun bantlı bir kablosuz kulaklık. Daha çok kendi ülkesine hitap eden MIJIA Transparent buharlı pirinç haşlama yanında profesyonel olarak kilo ölçümü yapabilen sekiz elektrotlu akıllı baskül yer alıyor.

    Son ürün ise bir robot köpek. Katlanabilir tarzda olan robot köpek muhtemelen en çok dikkat çeken ekosistem ürünü olacak. Detayları bilinmese de ev içerisinde gözetleme ve etkileşim gibi aktiviteleri olacağı kesin.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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