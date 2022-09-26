Xiaomi CIVI 2 ile farklı akıllı cihazlar da tanıtılacak

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Xiaomi’nin CIVI 2 akıllı telefon modelini tanıtacağı etkinlikte ekosistemine ait farklı yardımcı aksesuarlar da sahneye çıkacak. Bunlar arasında powerbank, kulaklık, baskül ve robot köpek yer alıyor.

Xiaomi yeni ekosistem ürünleri

Xiaomi’nin henüz detaylarını vermediği ancak lansman ile ilgili afişlerinde sergilediği toplamda 5 farklı ekosistem ürünü olduğu anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi Ruj Powerbank ve ruj tasarımı verilmiş.

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Diğer bir ürün gürültü engelleme özelliğine sahip boyun bantlı bir kablosuz kulaklık. Daha çok kendi ülkesine hitap eden MIJIA Transparent buharlı pirinç haşlama yanında profesyonel olarak kilo ölçümü yapabilen sekiz elektrotlu akıllı baskül yer alıyor.

Son ürün ise bir robot köpek. Katlanabilir tarzda olan robot köpek muhtemelen en çok dikkat çeken ekosistem ürünü olacak. Detayları bilinmese de ev içerisinde gözetleme ve etkileşim gibi aktiviteleri olacağı kesin.

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