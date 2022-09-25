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    Xiaomi Civi 2'nin kamera detayları belli oldu: Çentik tasarımıyla bir ilk olacak!

    Xiaomi tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Xiaomi Civi 2 modelinden yeni detaylar paylaşıldı. Yeni telefon ön kamera tasarımı ile Android dünyasında bir ilk olabilir.
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    Xiaomi Civi 2'nin tasarımı ortaya çıktı: Bir ilk olacak!
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek özel bir etkinlikte Xiaomi Civi 2 modelini duyuracak. Bugün teknoloji devi, akıllı telefonun ön tasarımını ve kamera detaylarını gösteren yeni görseller paylaştı.

    Dynamic Island'lı ilk android telefon olabilir

    Paylaşılanlara göre Xiaomi Civi 2, ön tarafta 32MP ana, 32MP ultra geniş olmak üzere iki kameralı bir kuruluma sahip olacak. Bununla birlikte yeni telefon, iPhone 14 Pro ve Pro Max telefonlarda bulunan Dinamik Ada'ya (Dynamic Island) benzer bir çentik tasarımını da beraberinde getirecek. Ancak bu alanın iPhone'lara benzer şekilde etkileşim desteği sunup sunmayacağı henüz açıklanmadı.

    Tanıtım fotoğraflarında Xiaomi, Civi 2 modelinin birincil sensör tarafında Sony IMX766'den güç alacağını söylüyor. Xiaomi 12'de de karşımıza çıkan bu sensör, f1.9 yerine f1.8 diyafram açıklığı ile gelecek. Bununla birlikte Civi 2, selefine kıyasla ışık kazanımında yüzde 101,8, fotoğraf çekme hızında yüzde 144 ve gece fotoğrafçılığı hızında yüzde 246 artış sunacak.

    Xiaomi tarafından paylaşılan görüntüler, Civi 2'nin 50MP tarafından yönetilen üçlü bir arka kamera tasarımı, Dolby Atmos desteği ve çerçevenin üst kısmına yerleştirilen küçük flaş modülleriyle geleceğini gösteriyor. Önceki sızıntılara göre Snapdragon 7 Gen 1 platformu tarafından desteklenecek Xiaomi Civi 2 modelinin 27 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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    homebird 7 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 11 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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