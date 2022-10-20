Hafif ve güçlü akıllı hava temizleyici: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

- Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Türkiye fiyatı 1800 TL
- Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact özellikleri
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Kompakt akıllı hava temizleyici, 27m2’ye kadar büyüklükte odaları temizleyebiliyor. 230m3/h CADR ve PM 2.5 IR sensörüne sahip. Smart Air Purifier 4’ün sıcaklık ve nem sensörleri kompakt modelde bulunmuyor. Bakteriler ve evcil hayvan tüyü, polen gibi yaygın alerjenlerin bıraktığı kokuyu filtreleyebiliyor.
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Türkiye fiyatı 1800 TL
Taşınabilirliğe ek olarak Smart Air Purifier 4 Compact’ın avantajları, gürültü seviyesi ve güç tüketimi. Hava temizleyici, maksimum 27w güç tüketiyor. Uyku modunda gürültü seviyesi 20dB iken, yoğun olarak çalıştığı vakitte 50dB. Türkiye’de 1800 TL fiyat etiketiyle satılan Xiaomi akıllı hava temizleyicinin öne çıkan özellikleri:
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact özellikleri
- Model numarası: AC-M18-SC
- Boyut: 220 x 355mm
- Ağırlık: 2.2 kg
- Etkili kapsama alanı: 16-27m2
- Gürültü seviyesi: 60dB altı
- Parçacık için temiz hava dağıtım oranı (CADR parçacık): 230m3/sa
- Partikül temizleme verimliliği: Yüksek
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.