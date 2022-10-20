Hafif ve güçlü akıllı hava temizleyici: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin kutu şeklindeki tasarıma sahip diğer hava temizleyici ürünlerinden farklı olarak Smart Air Purifier 4 Compact, silindirik ve masaüstünde durabilecek bir tasarıma sahip; 2.2 kg. ağırlığında ve 355mm yüksekliğe sahip. Alt taban döndürülerek (6 - 12 ay içinde) filtre değişimi yapılabiliyor. Ekran, dikkat çekici bir şekilde üstte bulunuyor ve 4 renkte gösterge ışığı ile kapasitif dokunmatik kontrollere sahip. Mi Home uygulaması üzerinden de mevcut temizlik durumu görülebiliyor. Google Asistan ve Amazon Alexa gibi akıllı ev platformlarıyla da uyumlu.

Kompakt akıllı hava temizleyici, 27m2’ye kadar büyüklükte odaları temizleyebiliyor. 230m3/h CADR ve PM 2.5 IR sensörüne sahip. Smart Air Purifier 4’ün sıcaklık ve nem sensörleri kompakt modelde bulunmuyor. Bakteriler ve evcil hayvan tüyü, polen gibi yaygın alerjenlerin bıraktığı kokuyu filtreleyebiliyor.

Xiaomi TV P1E 65 inç Android TV tanıtıldı: İşte fiyatı 5 sa. önce eklendi

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Türkiye fiyatı 1800 TL

Taşınabilirliğe ek olarak Smart Air Purifier 4 Compact’ın avantajları, gürültü seviyesi ve güç tüketimi. Hava temizleyici, maksimum 27w güç tüketiyor. Uyku modunda gürültü seviyesi 20dB iken, yoğun olarak çalıştığı vakitte 50dB. Türkiye’de 1800 TL fiyat etiketiyle satılan Xiaomi akıllı hava temizleyicinin öne çıkan özellikleri:

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact özellikleri

Tam Boyutta Gör

Model numarası: AC-M18-SC

Boyut: 220 x 355mm

Ağırlık: 2.2 kg

Etkili kapsama alanı: 16-27m2

Gürültü seviyesi: 60dB altı

Parçacık için temiz hava dağıtım oranı (CADR parçacık): 230m3/sa

Partikül temizleme verimliliği: Yüksek

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.