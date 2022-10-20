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    Xiaomi, 22.000 TL'lik akıllı televizyonunu tanıttı: İşte özellikleri

    Ekim ayının başında TV Q2 serisini tanıtan Xiaomi, bugün Türkiye pazarına 22.000 TL fiyat etiketiyle giren yeni Android TV modelini tanıttı. Xiaomi TV P1E 65 inç özellikleri ile neler sunuyor?
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    Xiaomi TV P1E 65 inç
    Xiaomi’nin Ekim ayında düzenlediği etkinlikte tanıtılan ürünlerinin Türkiye lansmanı bugün gerçekleştirildi. Xiaomi TV P1E 65” de bunlardan biriydi.

    22.000 TL fiyatıyla satışta

    60Hz MEMC teknolojisine sahip 4K ekrana sahip olan Xiaomi Android TV, ultra dar çerçeve tasarımını benimsemesiyle, daha yüksek ekran gövde oranı, daha sürükleyici ve keyifli bir görsel deneyim sunacağı açık. Ekran, HDR10, HLG, Dolby Vision desteği ile DCI-P3 %78 renk gamı ve 1.07 milyar rengin yanı sıra yüksek dinamik aralığına sahip. Televizyon, ayrıca Dolby Audio ve DTS-HD ile etkileyici bir ses deneyimi sunmayı vadediyor.

    Android TV olmasıyla, tahmin edeceğiniz üzere Netflix, YouTube, Amazon Prime yüklü geliyor ve Chromecast desteği mevcut. 65 inç Xiaomi TV P1E Akıllı TV, şu anda Xiaomi Türkiye online mağazasında satışta.

    Xiaomi TV P1E 65 inç özellikleri

    Xiaomi TV P1E 65 inç Android TV özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 4K UHD (3840x2160), DCI-P3 %78, 1.07 milyar renk derinliği, 60Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision
    • Hoparlör: 10 w + 10 w ses çıkışı, Dolby Audio ve DTS-HD
    • İşletim sistemi: Android TV
    • İşlemci: Quad A55 1.5GHz’a kadar (CPU) , Mali G52 (GPU)
    • Boyut ve ağırlık: 1458 x 354 x 909 mm, 18.4 kg
    • Duvara montaj parçası: 300 x 250mm
    • Malzeme: Orta çerçeve (plastik), Stand (plastik)
    • Bağlantı: Bluetooth 5.0, 802.11ac, 3x HDMI (1’i eARC), 2x USB 2.0
    • Güç: 160 w
    • Akıllı ev özellikleri: Google Asistan, Akıllı ev kontrol merkezi, Dahili Chromecast, Mirecast
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