Xiaomi SU7'nin iç mekan görüntüleri ortaya çıktı: Fiziksel tuş sevenler sevinecek

Yeni resmi iç mekan görüntülerine göre Xiaomi, otomotiv alanına giren teknoloji şirketlerinin tercih ettiği minimalist iç mekandan uzaklatığı görülüyor. Şirket yüksek teknolojinin yanı sıra fiziksel düğmelere sahip, sürücü merkezli bir tasarımı benimsemiş. Pek çok elektrikli araç sahibinin dokunmatik kontrollerden rahatsız olmasını dikkate alan Xiaomi fiziksel tuşlar ile bazı işlevlere erişimi kolaylaştırmış.
Xiaomi SU7, Çin elektrikli otomobil pazarında ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun elektrikli otomobil sektöründe önemli bir potansiyel görüyor ve şirketin odağını buraya kaydırmış durumda. Xiaomi akıllı telefonlar ve diğer teknoloji ürünlerini üretmeye devam edecek olsa da Lei Jun'un son eylemleri, Xiaomi'yi elektrikli araç endüstrisinde önemli bir oyuncu haline getirme konusunda güçlü bir kararlılığa işaret ediyor.
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.