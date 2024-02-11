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    Anlık Bildirim

    Xiaomi SU7'nin iç mekan görüntüleri ortaya çıktı: Fiziksel tuş sevenler sevinecek

    Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli sedanı SU7'nin iç tasarımıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Sürücü odaklı bir tasarım sunan Xiaomi, son dönemin modasına uymayarak fiziksel tuşlar eklemiş.
    Xiaomi SU7'nin iç mekan görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli sedanı SU7'nin lansmanı yaklaşıyor ve iç tasarımıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Otomobilin dış tasarımı geçen Aralık ayında açıklanmış olsa da iç tasarımı şimdiye kadar bir sır olarak kalmıştı.

    Fiziksel tuşlar dikkat çekiyor

    Yeni resmi iç mekan görüntülerine göre Xiaomi, otomotiv alanına giren teknoloji şirketlerinin tercih ettiği minimalist iç mekandan uzaklatığı görülüyor. Şirket yüksek teknolojinin yanı sıra fiziksel düğmelere sahip, sürücü merkezli bir tasarımı benimsemiş. Pek çok elektrikli araç sahibinin dokunmatik kontrollerden rahatsız olmasını dikkate alan Xiaomi fiziksel tuşlar ile bazı işlevlere erişimi kolaylaştırmış.

    Xiaomi SU7'nin iç mekan görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    SU7'nin iç mekanına baktığımızda, düz tabanlı bir direksiyon simidi, dokunsal geri bildirimli tuşlar, ortada yatay yerleştirilmiş bir dokunmatik ekran ve orta konsolda bazı işlevlere erişim sunan fiziksel tuşlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu fiziksel tuşlar ile klima, sürüş yüksekliği ve arka kanat spoyleri gibi temel işlevler kontrol edilebiliyor.
    İç mekanda ayrıca baş üstü ekranı, gösterge panelini ve hava çıkışlarını birleştiren kayar bir gösterge paneli tasarımı bulunuyor. Ayrıca ortada bulunan bilgi eğlence ekranını altına daha fazla fiziksel tuş eklemeye izin veren bir yuva girişi de bulunuyor. Spor koltukların tercih edildiği SU7 alçak oturma pozisyonuyla sportif bir karaktere sahip.
    2024'ün ilk yarısında teslimatlara başlayacağını söyleyen şirket, Xiaomi SU7'yi 42 bin dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürecek. 

    Xiaomi SU7, Çin elektrikli otomobil pazarında ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun elektrikli otomobil sektöründe önemli bir potansiyel görüyor ve şirketin odağını buraya kaydırmış durumda. Xiaomi akıllı telefonlar ve diğer teknoloji ürünlerini üretmeye devam edecek olsa da Lei Jun'un son eylemleri, Xiaomi'yi elektrikli araç endüstrisinde önemli bir oyuncu haline getirme konusunda güçlü bir kararlılığa işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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