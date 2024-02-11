Xiaomi SU7'nin iç mekan görüntüleri ortaya çıktı: Fiziksel tuş sevenler sevinecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli sedanı SU7'nin lansmanı yaklaşıyor ve iç tasarımıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Otomobilin dış tasarımı geçen Aralık ayında açıklanmış olsa da iç tasarımı şimdiye kadar bir sır olarak kalmıştı.

Fiziksel tuşlar dikkat çekiyor

Yeni resmi iç mekan görüntülerine göre Xiaomi, otomotiv alanına giren teknoloji şirketlerinin tercih ettiği minimalist iç mekandan uzaklatığı görülüyor. Şirket yüksek teknolojinin yanı sıra fiziksel düğmelere sahip, sürücü merkezli bir tasarımı benimsemiş. Pek çok elektrikli araç sahibinin dokunmatik kontrollerden rahatsız olmasını dikkate alan Xiaomi fiziksel tuşlar ile bazı işlevlere erişimi kolaylaştırmış.

Tam Boyutta Gör SU7'nin iç mekanına baktığımızda, düz tabanlı bir direksiyon simidi, dokunsal geri bildirimli tuşlar, ortada yatay yerleştirilmiş bir dokunmatik ekran ve orta konsolda bazı işlevlere erişim sunan fiziksel tuşlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu fiziksel tuşlar ile klima, sürüş yüksekliği ve arka kanat spoyleri gibi temel işlevler kontrol edilebiliyor.

İç mekanda ayrıca baş üstü ekranı, gösterge panelini ve hava çıkışlarını birleştiren kayar bir gösterge paneli tasarımı bulunuyor. Ayrıca ortada bulunan bilgi eğlence ekranını altına daha fazla fiziksel tuş eklemeye izin veren bir yuva girişi de bulunuyor. Spor koltukların tercih edildiği SU7 alçak oturma pozisyonuyla sportif bir karaktere sahip.

2024'ün ilk yarısında teslimatlara başlayacağını söyleyen şirket, Xiaomi SU7'yi 42 bin dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürecek.

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Xiaomi SU7, Çin elektrikli otomobil pazarında ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun elektrikli otomobil sektöründe önemli bir potansiyel görüyor ve şirketin odağını buraya kaydırmış durumda. Xiaomi akıllı telefonlar ve diğer teknoloji ürünlerini üretmeye devam edecek olsa da Lei Jun'un son eylemleri, Xiaomi'yi elektrikli araç endüstrisinde önemli bir oyuncu haline getirme konusunda güçlü bir kararlılığa işaret ediyor.

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Xiaomi SU7'nin iç mekan görüntüleri ortaya çıktı