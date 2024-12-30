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Tam Boyutta Gör Elektrikli SU7 modeliyle otomotiv endüstrisine giriş yapan Xiaomi, adından rekorlarla söz ettirmeye devam ediyor. Çinli şirket, 13 Kasım ile 28 Aralık arasında 30 bin adet teslimat daha yapıldığını duyurdu. Böylece Xiaomi SU7 teslimatları 130 bine yani şirketin bu yılki hedefine ulaşmış oldu.

Aslında Xiaomi'nin 2024 yılına ilişkin ilk hedefi daha düşüktü. Başlangıçtaki hedef yıl bitmeden 100 bin teslimata ulaşmaktı ancak iyi giden satışlar Xiaomi'nin hedefini önce 120 bine (Haziran'da) sonra da 130 bine yükseltmesine sebep oldu. Xiaomi SU7, 28 Mart'ta 29.600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Şirketin yıllık hedefini tamamlaması 9 ay sürdü.

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Xiaomi SU7, tanıtıldığı ilk andan itibaren Çinli tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Elektrikli model, satışa sunulduktan sadece 27 dakika sonra 50 bin adet sipariş almayı başarmıştı. Otomobili satışa sunduğu ilk ayda 10 bin adet teslimat yapan marka 13 Kasım'a kadar teslimat sayısını 90 bine yükseltti. Şirketin sadece aralık ayı içerisinde 16.328 adet teslimat yaptığı ifade ediliyor.

Xiaomi, 2025 yılında fabrikanın ikinci fazını da devreye alarak üretimini artıracak. Böylece satış hacmini de yükseltecek olan Çinli firma, üç motorlu SU7 Ultra ve YU7 üretimine de başlayacak.

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Xiaomi, 130 bin SU7 teslimatı yaparak yıllık hedefine ulaştı