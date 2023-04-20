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    Yeni Xiaomi robot süpürge paspasa odaklanıyor

    Evinde daha çok paspas temizliğine önem verenler için Xiaomi gelişmiş bir robot süpürge duyurdu. Xiaomi Sweeping and Mopping Robot 2 tüm ağırlığını paspaslamaya veriyor. 
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    Xiaomi Sweeping and Mopping Robot 2 Tam Boyutta Gör
    Robot süpürgeler kullanıma sunulduğu günden bu yana büyük değişimler yaşadı ve çok daha yetenekli hale geldi. Sadece süpürmenin yanında otomatik kir boşaltma ve kendini temizleme gibi kullanıcıya kolaylık sağlayacak pek çok özellik bulmak mümkün.

    Xiaomi Sweeping and Mopping Robot 2

    Oldukça uzun bir ismi olan Xiaomi’nin yeni robot süpürgesi Xiaomi MIJIA Sweeping and Mopping Robot 2 şeklinde isimlendirilmiş. Çin dışında farklı bir isim alacak mı bilinmiyor. Süpürge ağırlığını ıslak paspas kısmına vermiş.

    Tekli fırçası, 5000Pa yüksek emiş gücü ve 430ml toz haznesi ile geniş bir alanı süpürebiliyor. Haznenin ve büyük fırçanın temizliği kullanıcıya ait. Arka kısmında ise iki adet daire şeklinde paspas mevcut. Tercihen 5 metrekare veya 10 metrekare alanı paspasladıktan sonra istasyona dönüyor ve özel mekanizma paspasları temizleyerek yerine geri takıyor. Bunu sürekli olarak tekrar ediyor. Kullanıcının müdahalesine gerek kalmıyor. Paspaslama 2 farklı yoğunluk moduna sahip.

    İstasyon bölümünde 4L temiz ve kirli su haznesi mevcut. Paspasların temizliği esnasında bu hazneler kullanılıyor. 5200mAh bataryası sayesinde uzun süreler temizlik yapan süpürge gelişmiş LDS lazer teknolojisi ile odaları tanıyarak engellerden kaçınabiliyor. Xiaomi Sweeping and Mopping Robot 2 robot süpürge 330 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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    emrahmt 1 saat önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 5 saat önce

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    M
    Mehmet Akif 007 5 saat önce

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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