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    Xiaomi en büyük mini LED televizyonunu duyurdu

    Xiaomi’nin en büyük mini LED televizyonu olacak Xiaomi TV Master 86 inç mini LED TV satışa çıkıyor. Fiyatı 8K modele göre yarı yarıya uygun ve özellikleri daha iyi.
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    Xiaomi TV Master 86 inç mini LED TV
    Akıllı televizyon yarışında önemli bir paya sahip olan Xiaomi, ürün gamını geliştirmeye devam ediyor. Yeni Xiaomi TV Master modeli firmanın en büyük mini LED akıllı televizyonu olma özelliğine sahip durumda.

    Xiaomi TV Master 86 inç mini LED TV

    Xiaomi’nin yeni TV Master 86 inçlik akıllı televizyonu 4K çözünürlük ile sınırlandırılmış ancak 144Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. 10-bit kuantum noktalı mini LED ekran 2000 nit parlaklık seviyesi sunuyor ve etkileyici renk gerçekçiliğine ulaşıyor.

    Dolby Vision IQ ve IMAX Enhanced ile içerik kalitesini zirveye taşıyan ürün AMD FreeSync Premium Pro ile oyuncuları da unutmamış. 3.1 kanal ses sistemi 70W çıkış gücü verebiliyor. Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileri ile de destekleniyor.

    4 adet Cortex-A73 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği televizyon 4GB RAM ve 64GB depolama ile geliyor. MIUI TV ara yüzü pek çok fonksiyonu bir arada barındırıyor. Bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 3x HDMI, 2x USB, Ethernet, optik fiber, DTMB ve NFC destekli akıllı kumanda mevcut. Xiaomi TV Master 86 inç modeli 2320$ ve firmanın 8K mini LED modelinden yarı yarıya daha ucuz.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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