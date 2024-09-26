Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Maksimum güçte temizlik: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max tanıtıldı

    Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi akıllı robot süpürgesini tanıttı. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, ev bakımını her zamankinden daha akıllı ve kolay hale getiriyor.   
    Xiaomi Robot Vacuum X20 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 14T ve Redmi Note 14 serisini tanıttığı etkinlikte yeni akıllı robot süpürgesini de gösterdi. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, fırçaya dolanan şeyleri çıkartmak için yenilikçi kesme aracı, kenar paspaslama ve kendi kendini temizleyen yerleştirme istasyonuyla markanın şimdiye kadarki en iyi akıllı robot süpürgesi.

    Xiaomi robot süpürge X20 Max

    Xiaomi akıllı robot süpürge X20 Max Tam Boyutta Gör
    Xiaomi X20 Max, 8.000 Pa'ya kadar emiş gücüyle markanın küresel pazara sunduğu şimdiye kadarki en iyi robot süpürge. M30 Pro gibi Çin modellerinde görülen kesme mekanizmasına sahip ve rulo fırçaya dolanan saçları temizlemek için çıkarılabilir bir bıçağa sahip. Robot süpürge, ayrıca odanın tüm köşelerine ve kenarlarına ulaşmak için uzayan bir paspas koluna sahip. Şarj istasyonunda, robotun yerleşik çöp kutusundaki toz otomatik olarak toplanıyor, temiz ve kirli su depoları dolduruluyor ve boşaltılıyor. Bunun üstüne, paspas sıcak suyla yıkanıyor ve hijyenik kalması için sıcak hava ile kurutuluyor. Xiaomi, bu sistemin 75 güne kadar el değmeden temizlik sağladığını iddia ediyor.

    Xiaomi’nin yeni akıllı robot süpürge modeli, LDS navigasyonunu kullanıyor ve tek şarjla 160 dakikaya kadar çalışabiliyor. Xiaomi Home uygulamasından 3 boyutlu harita ayarlanabiliyor ve cihazın kontrolü sağlanabiliyor. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, 649 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Xiaomi Robot Vacuum X20 Max özellikleri

    Xiaomi X20 Max robot süpürge özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Sensör: 120º açı, Kenar sensörü, Gelişmiş LDS lazer navigasyonu
    • Kablosuz bağlantı: WiFi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Bluetooth 4.2
    • Çalışma frekansı: 2400@2483.5 MHz
    • Maksimum çıkış gücü: <20 dBm
    • Uyumluluk: Android 9.0 ve iOS 12 veya üzeri ile uyumlu, Google Home ve Alexa ile uyumlu
    • Xiaomi uygulaması: Temizlik takibi, Seçili odaların temizlenmesi, Bölge temizliği, Sanal duvarlar, Çok düzeyli haritalar, 4 temizlik modu
    • Halı algılama, Otomatik 20 mm yükseklik, Çift döner paspas
    • 8000 Pa emiş fanı, 4 emiş gücü seviyesi ve 4 temizlik modu
    • Pil: Gerçek kapasite: 4800 mAh, 160 dakikaya kadar kullanım, 6.5 saate kadar şarj süresi
    • Güç: Toz boşaltırken: 1000 W, Sıcak hava ile temizlerken: 1000-1350 W, Hava kurutma + şarj etme sırasında: 70 W
    • Kendi kendini temizleyen toz torbası: 2.5 Litre
    • 4 L temiz su + 3,8 L kirli su, 2 özelleştirilmiş yıkama modu
    • 3 saatte otomatik olarak sıcak hava ile kuruyan paspaslar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş taşı kırılması araç on cam değişimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler akü kaç saatte şarj olur misol 50 mg kullananlar yorumlar skoda fabia 2.el piyasası nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız