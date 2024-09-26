Maksimum güçte temizlik: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max tanıtıldı

Xiaomi robot süpürge X20 Max
Xiaomi’nin yeni akıllı robot süpürge modeli, LDS navigasyonunu kullanıyor ve tek şarjla 160 dakikaya kadar çalışabiliyor. Xiaomi Home uygulamasından 3 boyutlu harita ayarlanabiliyor ve cihazın kontrolü sağlanabiliyor. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, 649 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max özellikleri
- Sensör: 120º açı, Kenar sensörü, Gelişmiş LDS lazer navigasyonu
- Kablosuz bağlantı: WiFi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Bluetooth 4.2
- Çalışma frekansı: 2400@2483.5 MHz
- Maksimum çıkış gücü: <20 dBm
- Uyumluluk: Android 9.0 ve iOS 12 veya üzeri ile uyumlu, Google Home ve Alexa ile uyumlu
- Xiaomi uygulaması: Temizlik takibi, Seçili odaların temizlenmesi, Bölge temizliği, Sanal duvarlar, Çok düzeyli haritalar, 4 temizlik modu
- Halı algılama, Otomatik 20 mm yükseklik, Çift döner paspas
- 8000 Pa emiş fanı, 4 emiş gücü seviyesi ve 4 temizlik modu
- Pil: Gerçek kapasite: 4800 mAh, 160 dakikaya kadar kullanım, 6.5 saate kadar şarj süresi
- Güç: Toz boşaltırken: 1000 W, Sıcak hava ile temizlerken: 1000-1350 W, Hava kurutma + şarj etme sırasında: 70 W
- Kendi kendini temizleyen toz torbası: 2.5 Litre
- 4 L temiz su + 3,8 L kirli su, 2 özelleştirilmiş yıkama modu
- 3 saatte otomatik olarak sıcak hava ile kuruyan paspaslar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu