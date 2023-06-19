Xiaomi uygun fiyatlı 43 inç akıllı TV çıkardı: 110 dolar

Televizyonda kullanılan panel 60 Hz yenileme hızı, 178 derecelik görüş açısı ve %96.7 ekran-gövde oranı sunuyor. Xiaomi TV EA43 2023 dört çekirdekli 64 bit işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı ile donatıldı. Gelişmiş yonga seti sayesinde selefinde eksik olan çift bantlı WiFi özelliğini destekliyor.
DTS-HD ses sistemi
Akıllı TV'de Bluetooth teknolojisinin yanı sıra iki HDMI, AV, iki USB, S/PDIF, anten ve ethernet bağlantı noktalarına yer verilmiş. Son olarak MIUI for TV 3.0 yazılımıyla çalıştığını ve DTS-HD destekli 2 x 8W hoparlör (16W) içerdiğini belirtelim.
Xiaomi TV EA43 2023 şu anda Çin'de 799 yuan (110 dolar) fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni televizyonun global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunde ise net bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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