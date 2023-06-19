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    Xiaomi uygun fiyatlı 43 inç akıllı TV çıkardı: 110 dolar

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 43 inç erkana sahip bütçe dostu bir akıllı TV piyasaya sürdü. Xiaomi TV EA43 2023 isimli model dört çekirdekli işlemci ve 96.7 ekran-gövde oranı ile geliyor.
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    Xiaomi uygun fiyatlı 43 inç akıllı TV çıkardı: 110 dolar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin'de yeni bir uygun fiyatlı akıllı TV piyasaya sürdü. Xiaomi TV EA43 2023 adı altında çıkış yapan model, isminden de anlaşılabileceği üzere mevcut 2022 modelinin yenilenmiş versiyonu olarak geliyor. Cihazda metal çerçevelere sahip Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte 43 inç LCD ekran mevcut.

    Televizyonda kullanılan panel 60 Hz yenileme hızı, 178 derecelik görüş açısı ve %96.7 ekran-gövde oranı sunuyor. Xiaomi TV EA43 2023 dört çekirdekli 64 bit işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı ile donatıldı. Gelişmiş yonga seti sayesinde selefinde eksik olan çift bantlı WiFi özelliğini destekliyor.

    Xiaomi uygun fiyatlı 43 inç akıllı TV çıkardı: 110 dolar Tam Boyutta Gör

    DTS-HD ses sistemi

    Akıllı TV'de Bluetooth teknolojisinin yanı sıra iki HDMI, AV, iki USB, S/PDIF, anten ve ethernet bağlantı noktalarına yer verilmiş. Son olarak MIUI for TV 3.0 yazılımıyla çalıştığını ve DTS-HD destekli 2 x 8W hoparlör (16W) içerdiğini belirtelim.

    Xiaomi uygun fiyatlı 43 inç akıllı TV çıkardı: 110 dolar Tam Boyutta Gör

    Xiaomi TV EA43 2023 şu anda Çin'de 799 yuan (110 dolar) fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni televizyonun global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunde ise net bir bilgi yok.

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